هجوم التابعين قوض جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بيل ترو* - (اندبندنت عربية) 2024/8/14
الغارة الجوية التي شنتها إسرائيل على مدرسة ومسجد "التابعين" التي أسفرت عن سقوط أكثر من 100 قتيل وجريح وصفتها تقارير بأنها تصعيد جديد.
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قالت منظمة خيرية "إن جميع هذه المدارس كانت مليئة بمدنيين نازحين باحثين عن ملجأ آمن، وهو ما يثير مخاوفنا من أن تكون هناك سياسة متعمدة لاستهداف المدارس التي تحولت إلى ملاجئ".
ولم يكد يمر يوم واحد على كشف الولايات المتحدة عن خططها لتقديم 3 مليارات و500 مليون دولار إضافية من المساعدات العسكرية لإسرائيل، حتى بدأت تتوالى صور الدمار الناجم عن الضربة الأخيرة التي وجهتها قوات الأخيرة إلى غزة.
كان من بين الأهداف مدرسة ومسجد "التابعين" اللذان لجأ إليهما النازحون في مدينة غزة. وأظهرت مقاطع فيديو من مكان الحادثة قطعاً من اللحم وبركاً من الدماء متناثرة في بقايا المبنى المتفحم.
وفي ما يتعلق بحصيلة الهجوم، أفادت "هيئة الدفاع المدني الفلسطينية" في قطاع غزة عن مقتل أكثر من 90 شخصاً، منهم 11 طفلاً و6 نساء، في حين ذكرت الحكومة التي تقودها حركة "حماس" في غزة أن عدد القتلى يقترب من 100.
أحد كبار الجراحين في "مستشفى الأهلي"، حيث يتم تقديم العلاج للمصابين، أكد لـ"اندبندنت" أن المستشفى استقبل ما لا يقل عن 70 جثة تم التعرف إلى أصحابها، إلى جانب 10 أشلاء بشرية لم يتم تحديد هويات أصحابها بشكل دقيق. وقال في رسالة صوتية: "كانوا عبارة عن أشلاء -من رؤوس وأطراف علوية- ولم نتمكن من التعرف إلى أصحابها بأي شكل من الأشكال".
لم يستجب الجيش الإسرائيلي بصورة مباشرة لطلب من "الإندبندنت" للتعليق على الحادثة، واكتفى بالإشارة بدلاً من ذلك إلى بيان على موقع "إكس" -المعروف سابقاً بـ"تويتر"- للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نداف شوشاني، الذي زعم أن 20 عنصراً من مسلحي حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بمن فيهم قادة كبار، كانوا يتخذون من مجمع المدرسة مقراً لأنشطتهم، ويستخدمونه لشن هجمات إرهابية.
وأضاف الناطق العسكري الإسرائيلي أن المجمع -بما فيه المسجد الذي تم قصفه- كان يستخدم كمنشأة عسكرية نشطة من جانب "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وشكك في المقابل بأرقام الضحايا التي أعلنتها سلطات غزة.
إلا أن بعض شهود العيان الذين كانوا موجودين على الأرض في القطاع الضيق، أفادوا بأن المكان كان مكتظاً بأكثر من 300 أسرة نازحة، بمن في ذلك النساء والأطفال، الذين كانوا من بين الضحايا.
وليست هذه حادثة معزولة، وسبق أن سجلت حالات عدة مشابهة في الماضي، عندما تعرضت مدارس كانت تؤوي نازحين لهجمات إسرائيلية. وقال لي مفاوضون مشاركون في مناقشات الهدنة غير مرة، إن كل هجوم كبير على المدنيين يزيد بشكل كبير من الضغوط على محادثات وقف إطلاق النار، التي كان من المقرر أن تستأنف في غضون خمسة أيام فحسب.
من جانبها، نفت إسرائيل أن تكون قد استهدفت البنية التحتية المدنية عمداً أو ارتكبت أي جرائم حرب في صراعها المدمر في غزة، وهي الحرب التي اندلعت إثر هجمات دموية شنتها حركة "حماس" في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023، وخلفت وفقاً لتقارير إسرائيلية، أكثر من 1.000 قتيل، وأسفرت عن احتجاز أكثر من 250 إسرائيلياً كرهائن.
غير أن المسؤول عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أكد السبت أن ما لا يقل عن 10 مدارس -بما فيها مدرسة "التابعين"- تم استهدافها في الأسابيع الأخيرة، معتبراً أنه "لا يوجد أي مبرر لهذه المجازر".
وأعرب المسؤول الأوروبي، في منشور على حسابه في منصة "إكس"، عن قلقه من الخسائر الفادحة في الأرواح، كما أعرب عن "صدمته من عدد القتلى"، مشيراً إلى أن "أكثر من 40 ألف فلسطيني قتلوا منذ بدء الحرب".
وبحسب منظمة "العمل من أجل الإنسانية" (وهي مؤسسة خيرية دولية غير حكومية لديها خبرة تزيد على 11 عاماً في الاستجابة للأزمات وحالات الطوارئ)، فإن إسرائيل قامت خلال الأيام السبعة الأخيرة وحدها، بقصف سبع مدارس كانت تؤوي مدنيين نازحين، بمعدل هجوم واحد كل يوم (يشار إلى أن "الاندبندنت" اتصلت بالجيش الإسرائيلي للتعليق على هذا البيان أيضًا، لكنها لم تتلق رداً حتى الآن).
وقالت المنظمة الخيرية التي تتخذ من مدينة مانشستر في بريطانيا مقراً لها "إن جميع هذه المدارس كانت مليئة بمدنيين نازحين باحثين عن ملجأ آمن، وهذا يثير مخاوفنا من أن تكون هناك سياسة متعمدة لاستهداف المدارس التي تحولت إلى ملاجئ".
بينما دعت منظمة "العمل من أجل الإنسانية" حكومة المملكة المتحدة على وجه التحديد، إلى تعليق مبيعاتها من الأسلحة لإسرائيل، كانت وزارة الخارجية الأميركية تعلن الجمعة الماضي عن تقديم 3 مليارات و500 مليون دولار أميركي إضافية على شكل مساعدات عسكرية لإسرائيل، لشراء أسلحة ومعدات عسكرية أميركية.
وعلى الرغم من ذلك، تواصل كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الدعوة إلى التوصل إلى اتفاق هدنة بين الطرفين لوقف الخسائر الفادحة في الأرواح بين المدنيين، ومنع المزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وضمان إطلاق سراح الرهائن الذين ما تزال حياتهم في خطر كبير.
يشار هنا إلى أن المدنيين في قطاع غزة -وهي المنطقة التي تجاوز عدد سكانها قبل الحرب مليوني نسمة- يجدون أنفسهم تائهين ومحاصرين وسط أوامر الإخلاء المتضاربة التي يتلقونها من الجيش الإسرائيلي، وكان أحدثها هذا الأسبوع حول خان يونس. ويتم استهداف هؤلاء المدنيين بنيران الطائرات المقاتلة والسفن البحرية والطائرات المسيرة والدبابات والجنود، بينما يعانون حصاراً أدى -وفقاً لمسؤولين من الأمم المتحدة- إلى ظروف مجاعة شديدة.
ويبقى الأمل الوحيد بالنسبة لهم أن يصار إلى الاتفاق على وقف للنار والإفراج عن الرهائن، وهو ما كان منتظراً أن يحدث مع عودة المفاوضين إلى محادثات كان من المقرر أن تستأنف الخميس، إما في العاصمة القطرية الدوحة أو المصرية القاهرة. (عقدت الجولة في موعدها)
في ظل الضغوط العالمية المتزايدة على الطرفين لإنهاء النزاع المتصاعد الذي تجاوز حدود غزة، أيد الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، البيان الداعم للمحادثات المقرر عقدها في 15 آب (أغسطس) الحالي.
وفي هذا الإطار، غني عن القول إن الضربة الأخيرة لمدرسة كان يحتمي فيها مدنيون نازحون، لن يكون من شأنها سوى تعقيد هذه الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق، وجعلها أكثر استحالة.
*بيل ترو Bel Trew: مراسلة صحيفة "الإندبندنت" لشؤون الشرق الأوسط، مقيمة في بيروت وشاركت في تغطية أحداث الربيع العربي والنزاعات التي تلت في اليمن وليبيا ومصر.
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