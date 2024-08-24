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هجوم التابعين قوض جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار

8/24/2024 3:27:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بيل ترو* - (اندبندنت عربية) 2024/8/14

الغارة الجوية التي شنتها إسرائيل على مدرسة ومسجد "التابعين" التي أسفرت عن سقوط أكثر من 100 قتيل وجريح وصفتها تقارير بأنها تصعيد جديد.
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قالت منظمة خيرية "إن جميع هذه المدارس كانت مليئة بمدنيين نازحين باحثين عن ملجأ آمن، وهو ما يثير مخاوفنا من أن تكون هناك سياسة متعمدة لاستهداف المدارس التي تحولت إلى ملاجئ".
ولم يكد يمر يوم واحد على كشف الولايات المتحدة عن خططها لتقديم 3 مليارات و500 مليون دولار إضافية من المساعدات العسكرية لإسرائيل، حتى بدأت تتوالى صور الدمار الناجم عن الضربة الأخيرة التي وجهتها قوات الأخيرة إلى غزة.
كان من بين الأهداف مدرسة ومسجد "التابعين" اللذان لجأ إليهما النازحون في مدينة غزة. وأظهرت مقاطع فيديو من مكان الحادثة قطعاً من اللحم وبركاً من الدماء متناثرة في بقايا المبنى المتفحم.
وفي ما يتعلق بحصيلة الهجوم، أفادت "هيئة الدفاع المدني الفلسطينية" في قطاع غزة عن مقتل أكثر من 90 شخصاً، منهم 11 طفلاً و6 نساء، في حين ذكرت الحكومة التي تقودها حركة "حماس" في غزة أن عدد القتلى يقترب من 100.
أحد كبار الجراحين في "مستشفى الأهلي"، حيث يتم تقديم العلاج للمصابين، أكد لـ"اندبندنت" أن المستشفى استقبل ما لا يقل عن 70 جثة تم التعرف إلى أصحابها، إلى جانب 10 أشلاء بشرية لم يتم تحديد هويات أصحابها بشكل دقيق. وقال في رسالة صوتية: "كانوا عبارة عن أشلاء -من رؤوس وأطراف علوية- ولم نتمكن من التعرف إلى أصحابها بأي شكل من الأشكال".
لم يستجب الجيش الإسرائيلي بصورة مباشرة لطلب من "الإندبندنت" للتعليق على الحادثة، واكتفى بالإشارة بدلاً من ذلك إلى بيان على موقع "إكس" -المعروف سابقاً بـ"تويتر"- للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نداف شوشاني، الذي زعم أن 20 عنصراً من مسلحي حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بمن فيهم قادة كبار، كانوا يتخذون من مجمع المدرسة مقراً لأنشطتهم، ويستخدمونه لشن هجمات إرهابية.
وأضاف الناطق العسكري الإسرائيلي أن المجمع -بما فيه المسجد الذي تم قصفه- كان يستخدم كمنشأة عسكرية نشطة من جانب "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وشكك في المقابل بأرقام الضحايا التي أعلنتها سلطات غزة.
إلا أن بعض شهود العيان الذين كانوا موجودين على الأرض في القطاع الضيق، أفادوا بأن المكان كان مكتظاً بأكثر من 300 أسرة نازحة، بمن في ذلك النساء والأطفال، الذين كانوا من بين الضحايا.
وليست هذه حادثة معزولة، وسبق أن سجلت حالات عدة مشابهة في الماضي، عندما تعرضت مدارس كانت تؤوي نازحين لهجمات إسرائيلية. وقال لي مفاوضون مشاركون في مناقشات الهدنة غير مرة، إن كل هجوم كبير على المدنيين يزيد بشكل كبير من الضغوط على محادثات وقف إطلاق النار، التي كان من المقرر أن تستأنف في غضون خمسة أيام فحسب.
من جانبها، نفت إسرائيل أن تكون قد استهدفت البنية التحتية المدنية عمداً أو ارتكبت أي جرائم حرب في صراعها المدمر في غزة، وهي الحرب التي اندلعت إثر هجمات دموية شنتها حركة "حماس" في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023، وخلفت وفقاً لتقارير إسرائيلية، أكثر من 1.000 قتيل، وأسفرت عن احتجاز أكثر من 250 إسرائيلياً كرهائن.
غير أن المسؤول عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أكد السبت أن ما لا يقل عن 10 مدارس -بما فيها مدرسة "التابعين"- تم استهدافها في الأسابيع الأخيرة، معتبراً أنه "لا يوجد أي مبرر لهذه المجازر".
وأعرب المسؤول الأوروبي، في منشور على حسابه في منصة "إكس"، عن قلقه من الخسائر الفادحة في الأرواح، كما أعرب عن "صدمته من عدد القتلى"، مشيراً إلى أن "أكثر من 40 ألف فلسطيني قتلوا منذ بدء الحرب".
وبحسب منظمة "العمل من أجل الإنسانية" (وهي مؤسسة خيرية دولية غير حكومية لديها خبرة تزيد على 11 عاماً في الاستجابة للأزمات وحالات الطوارئ)، فإن إسرائيل قامت خلال الأيام السبعة الأخيرة وحدها، بقصف سبع مدارس كانت تؤوي مدنيين نازحين، بمعدل هجوم واحد كل يوم (يشار إلى أن "الاندبندنت" اتصلت بالجيش الإسرائيلي للتعليق على هذا البيان أيضًا، لكنها لم تتلق رداً حتى الآن).
وقالت المنظمة الخيرية التي تتخذ من مدينة مانشستر في بريطانيا مقراً لها "إن جميع هذه المدارس كانت مليئة بمدنيين نازحين باحثين عن ملجأ آمن، وهذا يثير مخاوفنا من أن تكون هناك سياسة متعمدة لاستهداف المدارس التي تحولت إلى ملاجئ".
بينما دعت منظمة "العمل من أجل الإنسانية" حكومة المملكة المتحدة على وجه التحديد، إلى تعليق مبيعاتها من الأسلحة لإسرائيل، كانت وزارة الخارجية الأميركية تعلن الجمعة الماضي عن تقديم 3 مليارات و500 مليون دولار أميركي إضافية على شكل مساعدات عسكرية لإسرائيل، لشراء أسلحة ومعدات عسكرية أميركية.
وعلى الرغم من ذلك، تواصل كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الدعوة إلى التوصل إلى اتفاق هدنة بين الطرفين لوقف الخسائر الفادحة في الأرواح بين المدنيين، ومنع المزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وضمان إطلاق سراح الرهائن الذين ما تزال حياتهم في خطر كبير.
يشار هنا إلى أن المدنيين في قطاع غزة -وهي المنطقة التي تجاوز عدد سكانها قبل الحرب مليوني نسمة- يجدون أنفسهم تائهين ومحاصرين وسط أوامر الإخلاء المتضاربة التي يتلقونها من الجيش الإسرائيلي، وكان أحدثها هذا الأسبوع حول خان يونس. ويتم استهداف هؤلاء المدنيين بنيران الطائرات المقاتلة والسفن البحرية والطائرات المسيرة والدبابات والجنود، بينما يعانون حصاراً أدى -وفقاً لمسؤولين من الأمم المتحدة- إلى ظروف مجاعة شديدة.
ويبقى الأمل الوحيد بالنسبة لهم أن يصار إلى الاتفاق على وقف للنار والإفراج عن الرهائن، وهو ما كان منتظراً أن يحدث مع عودة المفاوضين إلى محادثات كان من المقرر أن تستأنف الخميس، إما في العاصمة القطرية الدوحة أو المصرية القاهرة. (عقدت الجولة في موعدها)
في ظل الضغوط العالمية المتزايدة على الطرفين لإنهاء النزاع المتصاعد الذي تجاوز حدود غزة، أيد الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، البيان الداعم للمحادثات المقرر عقدها في 15 آب (أغسطس) الحالي.
وفي هذا الإطار، غني عن القول إن الضربة الأخيرة لمدرسة كان يحتمي فيها مدنيون نازحون، لن يكون من شأنها سوى تعقيد هذه الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق، وجعلها أكثر استحالة.

*بيل ترو Bel Trew: مراسلة صحيفة "الإندبندنت" لشؤون الشرق الأوسط، مقيمة في بيروت وشاركت في تغطية أحداث الربيع العربي والنزاعات التي تلت في اليمن وليبيا ومصر.

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