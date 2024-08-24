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‏الصهيونية.. إدارة زوالها‏

8/24/2024 3:27:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) م. شهيد علام*‏ - (كاونتربنش) 2024/8/9
‏‏‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة

يصبح من الواضح بشكل متزايد -حتى لبعض المراقبين الغربيين- أن المشروع الصهيوني قد استنفد مساره. وكانت لديه مسيرة غير عادية، لكنه يصل الآن إلى نهاية طريقه الاستعماري الاستيطاني.‏
كان إنشاء هذه الدولة اليهودية الاستعمارية الاستيطانية الإقصائية حالة شذوذ تاريخي، ومن بين أعظم الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها الحضارة الغربية في القرن العشرين. وعلى الرغم من التحالف العميق -بين اليهود الغربيين ومعذبيهم الغربيين- الذي أسس إسرائيل في ‏‏منتصف القرن‏‏ العشرين، لم تستطع هذه الدولة اليهودية على المدى الطويل مقاومة المنطق العميق للتاريخ. ويمكن لعدد قليل من الإسرائيليين الرصينين أيضًا قراءة الكتابة على الحائط.‏
‏في الوقت نفسه، لا أحد يشك في أن إسرائيل قادرة على إلحاق ضرر مدمر بالمجتمعات الغربية التي تستضيف ثقافة إسلامية مؤثرة. ويهدد بعض أعضاء الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل، الذين يتغذى تشددهم على الأوهام المسيحانية، باستحضار "خيار شمشون".‏‏ من المؤكد أن إسرائيل يمكن أن تقتل ملايين عدة من الإيرانيين والعرب بترسانتها من القنابل النيوترونية. ولكن أين سيترك ذلك الدولة اليهودية؟‏
هل سيسافر نتنياهو وبايدن وحلفاؤهما في المنطقة إلى عاصمة إيرانية جديدة -بما أنهم سيكونون قد قد محوا طهران من الوجود- للاحتفال بانتصارهم على إيران، ثم يعودون لإبرام تحالف إسرائيلي-عربي دائم، ضمنته الولايات المتحدة لألف عام بعد فوز ترامب في الانتخابات الأخيرة لهذه الديمقراطية العظيمة؟ من المحتمل أن يكون توماس فريدمان الفذ بصدد إرساء الجذور لهذا السيناريو في مقالته الافتتاحية القادمة في ‏‏صحيفة "نيويورك تايمز"‏‏.‏
‏من أجل منع إسرائيل من إطلاق قنابلها النيوترونية، يجب على القوى الغربية التي كانت القابلة والراعية للمشروع الصهيوني أن تتحمل الآن المسؤولية عن خطئها التاريخي، وأن تدير انتقال هذه الدولة اليهودية ‏‏غير الطبيعية ‏‏إلى ‏‏دولة طبيعية‏‏ تمنح حقوقا متساوية لجميع سكانها -اليهود والعرب على حد سواء. لقد حمت القوى الغربية هذه الدولة المارقة لأكثر من 76 عاما، وقد حان الوقت للتغيير.‏
ويتعين على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مع ضرورة التصرف بحزم وسرعة، أن يفرض عقوبات على إسرائيل إلى أن تضع حدا لانتهاكاتها المستمرة منذ أمد طويل للكثير من القوانين الدولية. وفي الوقت نفسه، ستحتاج الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا إلى إغلاق خط أنابيب أسلحتها إلى إسرائيل. وإذا رفضت إسرائيل الموافقة على وقف دائم لإطلاق النار، فقد يحتاج مجلس الأمن أيضا إلى فرض حظر نفطي عليها.‏
‏إذا كان شخص ما -يهودياً كان أو بطريقاً- يقرأ هذا المقال ويفهم اختباري لمعاداة السامية، ويظل يصر على اتهامي بمعاداة السامية، فليعلم أن هذه الاتهامات تفشل في هذا الاختبار. (سوف أكتب عن هذا في القريب).
إنني أعارض الصهيونية -ليس لأنها يقودها اليهود، وإنما بسبب ما ‏‏اقترحت الصهيونية فعله‏‏، ‏‏وما فعلته‏‏، ‏‏وما تزال تفعله بالفلسطينيين‏‏. وقد أوضحتُ أنني كنت سأعارض أي مشروع استعماري استيطاني إقصائي حتى لو كانت تنفذه طيور البطريق أو البجع أو الباكستانيون.‏
‏سوف يعترف مؤرخو الصهيونية في المستقبل بأن الصهيونية كانت فخاً نصبه معادو السامية البريطانيون -بالإضافة إلى تأمين السيطرة على ‏‏نفطهم‏‏ في الشرق الأوسط- للتخلص من السكان اليهود في أوروبا. وقد باع القادة الصهاينة، المفرطون في الطموح وقصيرو النظر، رؤيتهم الصهيونية بسهولة لليهود الغربيين بمجرد أن "جندوا" بريطانيا، القوة الإمبريالية الرائدة، لقضيتهم.‏
من المدهش جداً كيف أن شعبا لامعا ربما يكون قد أنتج ربع العقول الأكثر استثنائية في العالم -من منتصف القرن التاسع عشر ‏‏إلى منتصف‏‏ ‏‏القرن‏‏ العشرين- تبنى رؤيتين طوباويتين معيبتين؛ الشيوعية والصهيونية، اللتين قد تبهران بتألقهما السطحي، لكنهما لم تكونا متوافقتين مع القوى السماوية.‏
وقد ‏انهارت الرؤية الطوباوية الأولى بسبب مطالبها المتطرفة من الطبيعة البشرية، في العام 1990. كما منعت هذه الاشتراكية الشمولية أيضا الانتقال -عندما كانت النافذة التاريخية ما تزال مفتوحة- من الرأسمالية المدمرة ‏‏في القرن‏‏ التاسع عشر إلى بدائل اشتراكية إنسانية وديمقراطية.‏
والآن، ربما تكون الرؤية الطوباوية الثانية قد استنفدت مسارها أيضاً. ولكن في حين أن الاتحاد السوفياتي الشاسع -قوة عظمى لديها ثاني أكبر جيش في العالم وترسانة نووية هائلة- قد انهار بطريقة سلمية، من دون التسبب في أي حروب، فإن إسرائيل، التي تجسد اليوتوبيا الصهيونية، تهدد جيرانها بنهاية عالم نووية.‏
‏لا يمكن لليهود الإسرائيليين أن ينقذوا إسرائيل من نفسها، لكن لدى يهود الشتات فرصة -بسبب بعدهم عن ذهان الحرب الذي ولدته الدولة اليهودية الاسبارطية- لاستخدام نفوذهم وسلطاتهم التنظيمية لمحاولة إعادة توجيه النخب الحاكمة في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا نحو إنقاذ اليهود في فلسطين من المستنقع الصهيوني. هل هذا ممكن بما أن الصهيونية هيمنت على الخطاب في الشتات اليهودي أيضا؟‏
مع ذلك، هناك دلائل على أن قطاعات مهمة من يهود الشتات بدأت ترى أبعد من دعايتها الخاصة. على مدى الأشهر العشرة الماضية، اتخذ العديد من اليهود، وخاصة الشباب، موقفا أخلاقيا ضد حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين التي بدأت في العام 1947، ‏‏وليس‏‏ في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2024. وللمرة الأولى أيضا، تكلمت "‏‏محكمة العدل الدولية"‏‏ -وإن لم يكن بوضوح وبصوت عال. وقدمت ‏‏"المحكمة الجنائية الدولية"‏‏ أيضاً طلبات لإصدار أوامر اعتقال لاثنين من القادة الإسرائيليين، بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت.‏
‏يمكن للشتات اليهودي، ويجب عليه، أن يحشد جهوده لإنقاذ يهود إسرائيل من أسوأ غرائز حكومتهم اليمينية المسيحانية. لأكثر من 76 عاما، حشد يهود الشتات دعماً مستمراً للحكومات الإسرائيلية، بغض النظر عن جرائمها ضد الفلسطينيين. وقد حان الوقت الآن للتعبئة لكبح جماح القيادة الإسرائيلية المتطرفة. قد لا يكون الأوان قد فات. وربما ما يزال هناك وقت لعمل الشيء الصحيح.‏

‏*م. شهيد علام M. Shahid Alam: أستاذ الاقتصاد في جامعة نورث إيسترن. هذا المقال مقتطف من كتابه القادم "‏‏الاستثنائية الإسرائيلية: منطق الصهيونية المزعزع للاستقرار‏‏" Israeli Exceptionalism: The Destabilizing Logic of Zionism (ماكميلان، تشرين الثاني/نوفمبر 2009).
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Zionism: Managing Its Demise

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