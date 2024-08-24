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مصرع هند رجب نسي مسبقا.. هذا بالضبط ما تريده إسرائيل‏

8/24/2024 3:27:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ‏أوين جونز‏ - (الغارديان) 18/8/2024
ترجمة: علاء الدين أبو زينة

طبقت الدولة الإسرائيلية إستراتيجيتها المعتادة بعد هذه الفظائع: أنكر، تملص، اخدع، وانتظر تحول الانتباه إلى مكان آخر.‏
* * *
إذا خالطك أي شك في طبيعة الهجوم الذي تشنه إسرائيل على غزة، فتذكر هذه الفتاة الصغيرة. كانت هند رجب طفلة فلسطينية في الخامسة من عمرها وصاحبة ابتسامة رائعة. وفي صباح يوم 29 كانون الثاني (يناير)، ركبت سيارة "كيا بيكانتو" صغيرة مع عمتها وعمها والعديد من أبناء عمومتها. كانوا يسعون إلى الفرار من حي تل الهوى في مدينة غزة. وأطلق الجيش الإسرائيلي النار على السيارة، فقتل كل من بداخلها باستثناء هند وابنة عمها ليان، البالغة من العمر 15 عاما. ردت ليان المذعورة على مكالمة من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وأبلغتهم بأن دبابة كانت تطلق النار على السيارة. وفي التسجيل، يُسمع صراخها المعذب وهي تُقتل بالرصاص. وعندما اتصلت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالسيارة مرة أخرى، أجابت هند، وقد أصبحت الآن الناجية الوحيدة، محاطة بالجثث الملطخة بالدماء لأقاربها الستة. وأشارت هي أيضا إلى وجود دبابة ‏‏وتوسلت لإنقاذها‏‏. وفي نقطة ما‏‏ ‏‏أخبرت عامل الهاتف بأن الظلام يحل وبأنها خائفة.‏
‏وبعد ساعات من الانتظار للحصول على إذن، تفاوضت وزارة الصحة مع السلطات الإسرائيلية على وصول آمن لسيارة إسعاف. ووصل المسعفون في حوالي الساعة 6 مساء، ولكن تم إطلاق النار عليهم عند وصولهم. وبعد أسبوعين، تم انتشال رفاتهم -إلى جانب الجثث المتحللة لهند وعائلتها.‏
‏بعد كل واحدة من الفظائع ترتكبها، تعمد الدولة الإسرائيلية إلى استخدام طريقة عمل قياسية: أنكر، تملص، خادع، وانتظر انتقال الانتباه إلى مكان آخر. وقد تعاونت معظم وسائل الإعلام مع هذه الإستراتيجية التي سمحت لإسرائيل بمواصلة هجومها للإبادة الجماعية، لأنها تمنع المراقبين من وصل النقاط لفهم ماهية ما يحدث حقا. ولهذا السبب، يجب إعادة النظر في كل جريمة حتى يتم فهمها بشكل صحيح وكما ينبغي. وفي هذه الحالة، حالة هند،‏‏ ‏‏ادعت إسرائيل أنها لم تكن لديها قوات‏‏ في المنطقة.‏
‏بعد ما يقرب من خمسة أشهر من عمليات القتل تلك، نشرت منظمة معمار مسرح الجريمة Forensic Architecture –وهي مجموعة بحثية متعددة التخصصات مقرها "غولدستميثز" ، جامعة لندن، ‏‏تحقيقًا مفصلاً‏‏ في الحادثة بالتعاون مع "قناة الجزيرة". وقام الباحثون بتعيين 335 ثقبا أحدثها الرصاص في الجزء الخارجي من السيارة. ووجد تحليل لمكالمة ليان الهاتفية أن 64 طلقة نارية أطلقت في ست ثوان فقط، وهو ما يمكن أن يتفق فقط مع الأسلحة التي تصنعها إسرائيل. وقُدر أن الدبابة كانت تبعد‏‏ ‏‏ما بين 13 و23 مترا عن السيارة. وكتب المحققون: "من هذا القرب، ليس من المعقول أن مطلق النار لم يتمكن من رؤية أن السيارة كانت مشغولة بمدنيين، بمن فيهم أطفال".‏
‏استمع فقط إلى شهادات هاتين الطفلتين القتيلتين، واقرأ البحث المفصل المذكور، ولا يسعك سوى استنتاج أن عمليات القتل هذه كانت متعمدة. كان الوقت وضح النهار، وكانت دبابة إسرائيلية قريبة من السيارة، تم إطلاق 335 رصاصة على الأقل على مدى فترة طويلة، ثم تم نسف سيارة الإسعاف التي تم تنسيق مرورها مع السلطات الإسرائيلية، وتمزيقها إربا. ولو كان مقاتلو "حماس" هم الذين ارتكبوا هذه الفظائع في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، لتم تسليط الضوء عليها مرارا وتكرارا -على وجه التحديد كدليل على الهمجية المطلقة للعدو. لكن هذا لم يحدث هنا.‏
‏يمكن رؤية طريقة عمل إسرائيل قيد العمل مرة وأخرى. عندما قتلت صحفية "قناة الجزيرة"، الفلسطينية الأميركية شيرين أبو عاقلة في أيار (مايو) 2022، نفت إسرائيل مسؤوليتها ع القتل، وأشارت بأصابع الاتهام إلى مسلحين فلسطينيين، وانتظرت شهورا حتى تحوَّل الانتباه إلى مكان آخر قبل أن تعترف بمسؤوليتها المحتملة‏‏. وعندما هاجمت إسرائيل ما كان المرفق الطبي الرئيسي في غزة، مستشفى الشفاء، في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، شككت صحيفة "الواشنطن بوست"‏‏ بعد أكثر من شهر ‏‏في مزاعمها الرئيسية‏‏، مشيرة إلى عدم وجود أدلة على أن المستشفى كان يستخدم كـ"مركز قيادة وتحكم" أو أن بالإمكان الوصول إلى أنفاق من عنابر المستشفى. وبعد ما يقرب من ستة أسابيع من ذبح أكثر من 100 فلسطيني أثناء انتظارهم المساعدات في ما أصبحت تسمى "مذبحة الدقيق" في شباط (فبراير)، شككت شبكة (سي. إن. إن) في ‏‏مصداقية تنصل إسرائيل من المسؤولية عن قتلهم‏‏. ويمكننا المضي أكثر.‏
تكشف هذه السلسلة من الدحض التفصيلي للادعاءات الإسرائيلية عن نمط من ارتكاب الفظائع يتبعه التستر -ومع ذلك، ما تزال وسائل الإعلام تتعامل مع الادعاءات الإسرائيلية التي يتم إطلاقها أول الأمر على أنها ذات مصداقية، بينما كانت ستريق الازدراء –محقة- على ادعاءات مماثلة تطلقها الدولة الروسية.‏
مع ‏‏تجاوز العدد الرسمي للقتلى في غزة 40.000‏‏ -بمن في ذلك ‏‏حوالي 14.000 طفل‏‏- تشير صحيفة "‏‏هآرتس" الإسرائيلية إلى‏‏ أن هذا العدد يمثل نسبة من سكان غزة ما قبل الحرب الذين قتلوا في 10 أشهر أعلى من الذين قتلوا في حرب العراق على مدى 20 عامًا، أو في حروب يوغوسلافيا على مدى 10 سنوات؛ وهي تعادل أربعة أضعاف نسبة الأشخاص الذين قتلوا في أوكرانيا على مدى عامين ونصف. والأكثر من ذلك أن هذا العدد يمكن أن يكون أقل من الواقع بشكل كبير: يتم استبعاد ‏‏الآلاف من المدفونين تحت الأنقاض ‏‏من الأرقام الرسمية، وكذلك الوفيات غير المباشرة –التي يمكن أن ينتهي بها المطاف، بالقياس على السوابق، إلى أن تكون أكبر قاتل في الحرب- في حين أن نظام الإبلاغ قد انهار فعليًا بسبب التدمير الكامل لجهاز الرعاية الصحية. وتتراوح التقديرات الأخرى لعدد القتلى التي تصدر عن الخبراء الطبيين ‏‏من 92.000‏‏ إلى ‏‏186.000‏‏.‏
‏لو كانت دولة غير متحالفة مع الغرب مذنبة بهذا الفعل، فلن يكون هناك إجماع على أنه يشكلواحدة من أخطر الجرائم في عصرنا فحسب، بل سيعتبر من غير اللائق أخلاقيًا عدم التفكير كذلك. وأولئك الذين يجيبون بتجاهل ما يحدث في غزة عن طريق تحويل الانتباه إلى الفظائع التي لا يمكن إنكارها التي ارتكبت في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، لا يكشفون عن استخفافهم التام بحياة الفلسطينيين فحسب، بل أيضًا عن عدم فهمهم للديناميات الطبيعية للإبادة الجماعية، التي يتم تبريرها دائمًا بالفظائع التي يرتكبها العدو. ويدرك الكثيرون أن الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا في العام 1994 شملت قيام متطرفين من الهوتو بذبح التوتسي: كم منهم يعرف أن هذه المذبحة بررها الجناة بالحرب الأهلية التي بدأها المتمردون التوتسي الذين كانوا ق غزوا أوغندا قبل أربع سنوات، وارتكبوا جرائم حرب متعددة أثناء قيامهم بذلك؟‏
إذا كان سلوك إسرائيل في حربها على ‏‏غزة‏‏ ليُفهم على حقيقته -كعمل بغيض يرتكبه نظام قاتل- فإن الشخصيات النافذة ستخشى العواقب. أولئك الذين هتفوا لها وشجعوها سيخشون أن يتم وصفهم بشكل دائم بالوحوش. وأولئك الذين ظلوا صامتين، إذا وضعنا الخطابة الفارغة وادعاء القلق جانبًا، سيخشون المساءلة. وحتى يحدث هذا، لن تنتهي الفظائع. لذلك، إذا كنت قد شككت في أي وقت بماهية ما يجري حقا، فكر فقط في اللحظات الأخيرة المرعوبة لهند رجب، الفتاة ذات الخمس سنوات، صاحبة الابتسامة الرائعة.‏
*‏أوين جونز Owen Jones: كاتب عمود في صحيفة الغارديان‏.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Hind Rajab's death has already been forgotten. That's exactly what Israel wants

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