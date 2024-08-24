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المهندسين تدعو لاستقبال مقترحات لتعديل قانونها

8/24/2024 3:27:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان- بات هناك حاجة ملحة لتعديل قانون نقابة المهندسين، الذي لم يطرأ عليه أي تغيير جوهري منذ عام 1972، نظراً للتوسع الكبير بأعداد منتسبي النقابة وتعدّد مجالات العمل الهندسي في ظل التطورات الهائلة والتكنولوجيا الرقمية.
وإزاء ذلك، اجتمعت اللجنة الاستشارية المشكلة لمراجعة قانون النقابة والتعديلات المقترحة عليه، بحضور نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي وأمينها العام علي ناصر لبحث ما يُمكن أن يتم اقتراحه على التعديلات.
وقال نائب نقيب المهندسين ورئيس لجنة تحديث ومراجعة التشريعات في النقابة فوزي مسعد، إن مقترحات لتعديلات القانون جرى رفضها سابقا، على الرغم من أنها تصب في مصلحة المهندسين ونقابتهم وجميع صناديق النقابة.
وأكد مسعد في تصريح لـ"الغد"، أن هناك سلسلة من التشريعات النقابية تعمل النقابة على تعديلها لتواكب الزيادة الهائلة في أعداد المهندسين بالإضافة للتطوّر الكبير في الاختصاصات الهندسية وأهمية مواكبة منتسبي النقابة لها.
وشدد على أن من أهم هذه التعديلات، إلغاء الرسوم الإضافية على أعضاء الهيئة العامة، وتخفيض سن الترشح لمنصب النقيب ونائبه ولجان الفرع والهيئات المختلفة، استحداث امتحان مزاولة المهنة.
ولفت مسعد إلى أنه يتم بحث تعديلات على نظام ممارسة المهنة ونظام هيئة المكاتب، بما يتوافق مع فتح فرص العمل أمام المهندسين، والحد من البطالة ورفع مستوى العمل الهندسي.
وأكد ضرورة أن يكون هناك توافق بين جميع الكتل في النقابة التي لها علاقة بالعمل النقابي، خصوصا في المرحلة الحالية.
وباشرت النقابة منذ العام الماضي، بإعداد المشروع الجديد لقانون النقابة وأنظمة أخرى منبثقة عنه.
وجرى تشكيل لجنة مصغرة في النقابة لتجهيز مسودة أولية، بحيث خاطبت جميع الهيئات النقابية لإرسال المقترحات المناسبة لشمولها بالتعديل، كما أعلنت النقابة على موقعها الإلكتروني، لجميع أعضاء الهيئة العامة، لإرسال اقتراحاتهم لدراستها من قبل اللجنة المصغرة وإعداد مسودة التعديلات بمشاركة واسعة من جميع الهيئات النقابية.
وأكد مسعد أن التعديلات المقترحة تأتي ضمن رؤية مجلس النقابة في تطوير وتحديث وسائله، بمشاركة المهندسين أعضاء الهيئة العامة بالإضافة للوصول لإنجاز قانون عصري لنقابة المهندسين يواكب التطور، الحاصل على المهنة.
بدوره، أكد الزعبي أهمية دور اللجنة بتحسين العمل الهندسي والمؤسسي للنقابة، عبر تطوير العلاقة النقابية والتشريعات الناظمة لأكبر نقابات الأردن وأقدمها.
وتحدّث عن المبادرة للتعديل الإستراتيجي على التشريع بتشكيل لجنة مصغرة برئاسة مسعد، لدراسة مواد قانون النقابة وتحديد أوجه القصور فيه.
وبين أنه تم التوجه إلى كافة الهيئات المنتخبة واللجان والجهات النقابية المختلفة للحصول على مقترحاتهم، كما أُتيحت الفرصة أمام الهيئة العامة للنقابة للمشاركة عبر بوابة مخصصة على موقع النقابة.
وبعد دراسة المقترحات الواردة، وضعت اللجنة مسودة لتعديل القانون وعرضتها على المجلس الذي أرسلها لمجالس الشعب وفروع المحافظات ومجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية لمراجعتها وتقديم الملاحظات.
وتتكوّن اللجنة الاستشارية من ممثلين عن الكتل النقابية والهيئات المنتخبة التي ستقوم بدراسة التعديلات قبل عرضها على الهيئة المركزية ثم العامة في النقابة للتصويت وفق الأنظمة السارية.
يذكر أن نقابة المهندسين أطلقت منتصف عام 2022، حملة تستهدف فيها أعضاء الهيئة العامة، لجمع مقترحات لتحديث ومراجعة التشريعات في النقابة.
وكانت الهيئة العامة لنقابة المهندسين، صوتت أواخر العام 2021، على عدم إقرار التعديلات المقترحة على قانون النقابة.

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