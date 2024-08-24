المهندسين تدعو لاستقبال مقترحات لتعديل قانونها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي
عمان- بات هناك حاجة ملحة لتعديل قانون نقابة المهندسين، الذي لم يطرأ عليه أي تغيير جوهري منذ عام 1972، نظراً للتوسع الكبير بأعداد منتسبي النقابة وتعدّد مجالات العمل الهندسي في ظل التطورات الهائلة والتكنولوجيا الرقمية.
وإزاء ذلك، اجتمعت اللجنة الاستشارية المشكلة لمراجعة قانون النقابة والتعديلات المقترحة عليه، بحضور نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي وأمينها العام علي ناصر لبحث ما يُمكن أن يتم اقتراحه على التعديلات.
وقال نائب نقيب المهندسين ورئيس لجنة تحديث ومراجعة التشريعات في النقابة فوزي مسعد، إن مقترحات لتعديلات القانون جرى رفضها سابقا، على الرغم من أنها تصب في مصلحة المهندسين ونقابتهم وجميع صناديق النقابة.
وأكد مسعد في تصريح لـ"الغد"، أن هناك سلسلة من التشريعات النقابية تعمل النقابة على تعديلها لتواكب الزيادة الهائلة في أعداد المهندسين بالإضافة للتطوّر الكبير في الاختصاصات الهندسية وأهمية مواكبة منتسبي النقابة لها.
وشدد على أن من أهم هذه التعديلات، إلغاء الرسوم الإضافية على أعضاء الهيئة العامة، وتخفيض سن الترشح لمنصب النقيب ونائبه ولجان الفرع والهيئات المختلفة، استحداث امتحان مزاولة المهنة.
ولفت مسعد إلى أنه يتم بحث تعديلات على نظام ممارسة المهنة ونظام هيئة المكاتب، بما يتوافق مع فتح فرص العمل أمام المهندسين، والحد من البطالة ورفع مستوى العمل الهندسي.
وأكد ضرورة أن يكون هناك توافق بين جميع الكتل في النقابة التي لها علاقة بالعمل النقابي، خصوصا في المرحلة الحالية.
وباشرت النقابة منذ العام الماضي، بإعداد المشروع الجديد لقانون النقابة وأنظمة أخرى منبثقة عنه.
وجرى تشكيل لجنة مصغرة في النقابة لتجهيز مسودة أولية، بحيث خاطبت جميع الهيئات النقابية لإرسال المقترحات المناسبة لشمولها بالتعديل، كما أعلنت النقابة على موقعها الإلكتروني، لجميع أعضاء الهيئة العامة، لإرسال اقتراحاتهم لدراستها من قبل اللجنة المصغرة وإعداد مسودة التعديلات بمشاركة واسعة من جميع الهيئات النقابية.
وأكد مسعد أن التعديلات المقترحة تأتي ضمن رؤية مجلس النقابة في تطوير وتحديث وسائله، بمشاركة المهندسين أعضاء الهيئة العامة بالإضافة للوصول لإنجاز قانون عصري لنقابة المهندسين يواكب التطور، الحاصل على المهنة.
بدوره، أكد الزعبي أهمية دور اللجنة بتحسين العمل الهندسي والمؤسسي للنقابة، عبر تطوير العلاقة النقابية والتشريعات الناظمة لأكبر نقابات الأردن وأقدمها.
وتحدّث عن المبادرة للتعديل الإستراتيجي على التشريع بتشكيل لجنة مصغرة برئاسة مسعد، لدراسة مواد قانون النقابة وتحديد أوجه القصور فيه.
وبين أنه تم التوجه إلى كافة الهيئات المنتخبة واللجان والجهات النقابية المختلفة للحصول على مقترحاتهم، كما أُتيحت الفرصة أمام الهيئة العامة للنقابة للمشاركة عبر بوابة مخصصة على موقع النقابة.
وبعد دراسة المقترحات الواردة، وضعت اللجنة مسودة لتعديل القانون وعرضتها على المجلس الذي أرسلها لمجالس الشعب وفروع المحافظات ومجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية لمراجعتها وتقديم الملاحظات.
وتتكوّن اللجنة الاستشارية من ممثلين عن الكتل النقابية والهيئات المنتخبة التي ستقوم بدراسة التعديلات قبل عرضها على الهيئة المركزية ثم العامة في النقابة للتصويت وفق الأنظمة السارية.
يذكر أن نقابة المهندسين أطلقت منتصف عام 2022، حملة تستهدف فيها أعضاء الهيئة العامة، لجمع مقترحات لتحديث ومراجعة التشريعات في النقابة.
وكانت الهيئة العامة لنقابة المهندسين، صوتت أواخر العام 2021، على عدم إقرار التعديلات المقترحة على قانون النقابة.
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