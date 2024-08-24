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664 ألفا عانوا من انعدام الأمن الغذائي في الأردن

8/24/2024 3:27:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سماح بيبرس عمان – قدر برنامج الأغذية العالمي عدد السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في الأردن، حتى نيسان (أبريل) الماضي بــ664.1 ألف شخص، وفق تقرير صدر عنه حديثا.
وجاء في التقرير الذي ركز على عمليات البرنامج العام الماضي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، أنّ عدد المستفيدين من مشاريع البرنامج بلغ العام الماضي في الأردن 1.1 مليون مستفيد، بينما سبق وأن استفاد منه أكثر من 36 مليون شخص في المنطقة.
وبحسب التقرير، فإن نسبة اللاجئين في المخيمات ممن يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ارتفعت بعد تخفيض مساعدات البرنامج الموجهة إليهم، جراء انخفاض التمويل لـ21 % في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالصفر قبل خفض المساعدات.
وأكد أن المنطقة شهدت ارتفاعا في احتياجات الغذاء على نحو كبير، إذ واجهت عدم استقرار اجتماعي وسياسي واقتصادي شديد العام الماضي، بينما سبق للبرنامج أن استجاب لحالات الطوارئ الخمس التي اندلعت في المنطقة: زلزال تركيا وسورية؛ واللاجئين السودانيين في مصر؛ وتدفق اللاجئين وتدفق اللاجئين؛ والفيضانات في ليبيا؛ وغزة.
وتشير التقديرات إلى أن 43 مليونا في العام الماضي، عانوا من انعدام الأمن الغذائي، وانتهى العام مع تقلب الوضع الأمني الإقليمي أكثر مما كان عليه منذ اعوام، جراء الحرب على غزة، وبالرغم من انخفاض عدد من يعانون انعدام الأمن الغذائي في المنطقة مقارنة بالعام 2022، لكن ذلك بقي أعلى من المستويات السابقة لجائحة كورونا، إذ بلغ عدد من انعدام الأمن الغذائي 45.6 مليون شخص مع نهاية العام الماضي.
ومن بين هذا الإجمالي، يتوقع بأن يواجه أكثر من نصف مليون شخص في غزة، ظروفًا كارثية شبيهة بالمجاعة (المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي)، وسط التصعيد المستمر الذي يشهده القطاع منذ العام الماضي.
وعلاوة على ذلك، فإن نحو 11 مليونا في المنطقة هم في المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أو أعلى (الطوارئ)، وفق التقرير الذي بين أن التأثيرات المتتالية للصراع في غزة، أدى لتفاقم الأوضاع الاقتصادية والأمن الغذائي الحرجة في بلدان المنطقة.
وفي الوقت نفسه، أجبر الوضع التمويلي المتردي للبرنامج على إعطاء الأولوية للمساعدات الحرجة، مع ما يترتب على ذلك من آثار وخيمة على المجتمعات المتضررة، ففي العامين الماضي والحالي، اضطر البرنامج بسبب نقص التمويل إلى خفض الحصص أو تقليل عدد من يتلقون المساعدات الغذائية في مناطق العمليات الحرجة كسورية واليمن ولبنان والأردن وفلسطين.
وفي التحويلات النقدية، حول البرنامج 9 ملايين دولار، ما أتاح لـ524 ألف طفل الاستفادة من الوجبات المدرسية.
وفي هذا النطاق، قدر البرنامج عدد المستفيدين من برامجه في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي بـ929,7 ألف مستفيد، في حين كان المستهدف 946,3 ألف.
وبين تقرير صادر عن البرنامج في الشهر الماضي يتحدث عن عملياته في المنطقة والعالم، أنّ متطلبات التمويل في الفترة الواقعة بين حزيران (يونيو) وتشرين الثاني (نوفمبر) العام الحالي تبلغ 128 مليون دولار.
وكان البرنامج في الأردن، أعلن أخيراً عن "اضطراره" لتعليق المساعدات الغذائية لـ100 ألف لاجئ سوري (16,650 أسرة)، يقيمون في المجتمعات المحلية ابتداء من شهر (تموز) يوليو، وذلك "بسبب النقص الحاد في التمويل".
وكشف البرنامج، أنّه يواجه نقصًا في التمويل في إطار محفظة التغذية المدرسية الخاصة به، ما سيحد من قدرته على الوصول للطلبة الضعفاء في المجتمعات المحلية بالأردن، مؤكدا حاجته لـ1.3 مليون دولار للفصل الدراسي الأول (أيلول (سبتمبر) 2024 - كانون الثاني (يناير) 2025) لمواصلة تقديم وجبات صحية وألواح تمر للطلبة الضعفاء في المخيمات والمجتمعات.

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