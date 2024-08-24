جوناف: إشكاليات فنية وقانونية في تنظيم عمل الجمعيات إلكترونيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هديل غبّون
عمان- دعا تقرير رصدي أصدرته منظمة النهضة العربية "أرض"، باسم التحالف الوطني الأردني للمنظمات غير الحكومية "جوناف" والجمعيات المنتسبة له، الجهات الرسمية إلى ضرورة إيجاد مدة زمنية لا تقل عن "سنة" لتطبيق الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني متطلبات التسجيل القانونية الرقمية عبر منصة "تكامل" التي استحدثتها وزارة التنمية الاجتماعية، تلافيا لأي غرامات ومخالفات قد تترتب عليها، وذلك في ضوء جملة من الإشكاليات الفنية والقانونية رصدها التحالف في التسجيل على المنصة.
وانتقد التقرير الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، استثناء الإجراءات الجديدة التي فرضتها وزارة التنمية الاجتماعية على الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني المسجلة في سجل الجمعيات في الوزارة، من 4 أنواع من الجمعيات من التسجيل على المنصة الرقمية "تكامل"، وهي وفقا للتقرير؛ هيئات الأمم المتحدة، والشركات غير الهادفة للربح، والشركات المنشأة بموجب قانون خاص، إضافة إلى الهيئات المسجلة بموجب اتفاقية مباشرة مع الحكومة.
وتضمن التقرير 6 ملاحظات بنيوية فنية وقانونية تتعلق بتنظيم عمل الجمعيات المحلية وفروع الجمعيات الأجنبية المسجلة في المملكة ومنظمات المجتمع المدني، حيث أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية منتصف العام 2023 عن مشروع منصة "تكامل"، انطلاقا من دائرة سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية إلى التحول الرقمي، وإيجاد منصة رقمية للربط بين الجمعيات والمؤسسات ذات العلاقة، حيث بدأ العمل في المنصة مطلع العام الحالي 2024، وفقا للتقرير.
وتتيح المنصة، وفقا للتقرير، العديد من الخدمات، من بينها تحديث بيانات المفوض عن المنظمة أو الجمعية بالدخول إلى منصة "تكامل"، وتحديث الموقع الجغرافي للجمعية وخدمة إدخال معلومات الهيئة العامة والهيئة الإدارية للجمعية وحديثها، وخدمة إدخال بيانات العاملين بأجر في الجمعيات وخدمة الأرشفة الإلكترونية لوثائق الجمعية، وإصدار شهادة معلومات الجمعية، وكذلك خدمة إدخال إشعار تنفيذ الفعاليات والنشاطات للجمعيات إلكترونيا.
وألزمت الوزارة الجمعيات، بالتسجيل على المنصة الرقمية "تكامل" وتحميل جميع المعلومات والتقارير السنوية والمالية، فيما وضعت قبل نهاية حزيران (يونيو) المنصرم مهلة التسجيل عبر المنصة وفقا للتقرير، مشيرا إلى أن الوزارة طلبت من الجمعيات التي لم تتمكن الدخول إلى المنصة أو استكمال إجراءات التسجيل التواصل معها.
ومن الإجراءات الأخرى التي أعلنت عنها الوزارة وفقا للتقرير، القرار الصادر عن "رئاسة الوزراء" في شهر كانون الأول (ديسمبر) 2024، بالتنسيق مع سجل الجمعيات بتعديل الأرقام الوطنية للجمعيات المدرجة في السجل ليصبح الرقم متألفا من 10-13 خانة، ما دعا كل الجمعيات المسجلة في المملكة إلى اتخاذ حزمة جديدة من الإجراءات القانونية، من أهمها: مراجعة سجل الجمعيات في الوزارة في عمّان، وإحضار الشهادة الأصلية القديمة للجمعية لتحل الشهادة الجديدة بدلا منها، وعودة الدخول إلى منصة تكامل مجددا وتفعيل الرقم الجديد على المنصة، ومراجعة الجهات الرسمية المعنية لتحديث الرقم الوطني الجديد للجمعية لديها.
وأشار التقرير إلى أن الجهات الرسمية التي يجب على الجمعيات مراجعتها لإتمام هذه الإجراءات القانونية، تتضمن مراجعة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبنوك، وأمانة عمّان.
ولفت التقرير إلى أن مراجعة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وحدها، يستوجب تحديث أي بيانات خلال مدة 30 يوما من صدور قرار التعديل للرقم الوطني بموجب أحكام قانون الضريبة، لتفادي غرامة تبلغ 500 دينار، مع الإشارة إلى سلاسة الإجراءات، فيما بين التقرير أن هناك ربطا أيضا بين أمانة عمّان وسجل الجمعيات، ما يعني تعديل التحديثات فورا.
أما فيما يخص تعديل الرقم الوطني في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، فتبين أن نظام المؤسسة لا يسمح بإدخال أكثر من 9 خانات للأرقام، وتم استبعاد الرقم الوطني لدى المؤسسة لقطاع منظمات المجتمع المدني، وأكد التقرير على ضرورة معالجة هذا التحدي بالنسبة للجمعيات ضمن نظام "الضمان".
وفي ضوء ذلك، بين التقرير أنه في شهر أيار (مايو) 2024، صدر قرار جديد من رئاسة الوزراء بالتنسيق مع سجل الجمعيات بإعادة اعتماد الرقم الوطني للجمعيات المسجلة ليكون الرقم مؤلفا من 9 خانات، ما يعني أن هذا القرار أوجب على الجمعيات مجددا إعادة السير بكل الإجراءات القانونية السابقة.
وفي سياق متصل، رصد التقرير عملية إصدار رخص المهن للجمعيات من خلال النظام الإلكتروني للبلديات، وتبين أن إجراءات الرخص في المحافظات تتطلب تعديل الرقم الوطني من خلال وزارة الإدارة المحلية، ومن ثم تقديم الطلب عبر النظام الإلكتروني.
ورصد التقرير أيضا إشكاليات تطبيق نظام الفوترة الصادر عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وتبين أن جميع المنظمات المحلية والأجنبية المسجلة في الأردن مشمولة بنظام الفوترة، ويجب عليها التسجيل بالرغم من أن البعض لا يبيع سلعة ولا يقدم خدمة، مشيرا إلى ضرورة التمييز بين الجهات الملزمة بالتسجيل والجهات غير الملزمة بإصدار الفواتير.
وخلص التقرير إلى أهمية تطوير الأنظمة الخاصة بتنظيم عمل الجمعيات إلكترونيا، إلى جانب أن متطلبات الإجراءات القانونية المتغيرة والجديدة تعني حاجة الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني إلى وقت وتدريب متخصص، مع التوصية باعتماد مدة سنة واحدة لتطبيق هذه المتطلبات على الجمعيات قبل فرض أي غرامات أو مخالفات عليها، والدعوة إلى ضرورة تعزيز التواصل بين الجمعيات وسجل الجمعيات في الوزارة.
وأوصى بتقديم الدعم التقني والمالي للجمعيات المحلية لضمان تطبيق الإجراءات القانونية المستجدة في قطاع الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني.
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