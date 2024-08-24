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جوناف: إشكاليات فنية وقانونية في تنظيم عمل الجمعيات إلكترونيا

8/24/2024 3:27:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبّون عمان- دعا تقرير رصدي أصدرته منظمة النهضة العربية "أرض"، باسم التحالف الوطني الأردني للمنظمات غير الحكومية "جوناف" والجمعيات المنتسبة له، الجهات الرسمية إلى ضرورة إيجاد مدة زمنية لا تقل عن "سنة" لتطبيق الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني متطلبات التسجيل القانونية الرقمية عبر منصة "تكامل" التي استحدثتها وزارة التنمية الاجتماعية، تلافيا لأي غرامات ومخالفات قد تترتب عليها، وذلك في ضوء جملة من الإشكاليات الفنية والقانونية رصدها التحالف في التسجيل على المنصة.
وانتقد التقرير الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، استثناء الإجراءات الجديدة التي فرضتها وزارة التنمية الاجتماعية على الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني المسجلة في سجل الجمعيات في الوزارة، من 4 أنواع من الجمعيات من التسجيل على المنصة الرقمية "تكامل"، وهي وفقا للتقرير؛ هيئات الأمم المتحدة، والشركات غير الهادفة للربح، والشركات المنشأة بموجب قانون خاص، إضافة إلى الهيئات المسجلة بموجب اتفاقية مباشرة مع الحكومة.
وتضمن التقرير 6 ملاحظات بنيوية فنية وقانونية تتعلق بتنظيم عمل الجمعيات المحلية وفروع الجمعيات الأجنبية المسجلة في المملكة ومنظمات المجتمع المدني، حيث أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية منتصف العام 2023 عن مشروع منصة "تكامل"، انطلاقا من دائرة سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية إلى التحول الرقمي، وإيجاد منصة رقمية للربط بين الجمعيات والمؤسسات ذات العلاقة، حيث بدأ العمل في المنصة مطلع العام الحالي 2024، وفقا للتقرير.
وتتيح المنصة، وفقا للتقرير، العديد من الخدمات، من بينها تحديث بيانات المفوض عن المنظمة أو الجمعية بالدخول إلى منصة "تكامل"، وتحديث الموقع الجغرافي للجمعية وخدمة إدخال معلومات الهيئة العامة والهيئة الإدارية للجمعية وحديثها، وخدمة إدخال بيانات العاملين بأجر في الجمعيات وخدمة الأرشفة الإلكترونية لوثائق الجمعية، وإصدار شهادة معلومات الجمعية، وكذلك خدمة إدخال إشعار تنفيذ الفعاليات والنشاطات للجمعيات إلكترونيا.
وألزمت الوزارة الجمعيات، بالتسجيل على المنصة الرقمية "تكامل" وتحميل جميع المعلومات والتقارير السنوية والمالية، فيما وضعت قبل نهاية حزيران (يونيو) المنصرم مهلة التسجيل عبر المنصة وفقا للتقرير، مشيرا إلى أن الوزارة طلبت من الجمعيات التي لم تتمكن الدخول إلى المنصة أو استكمال إجراءات التسجيل التواصل معها.
ومن الإجراءات الأخرى التي أعلنت عنها الوزارة وفقا للتقرير، القرار الصادر عن "رئاسة الوزراء" في شهر كانون الأول (ديسمبر) 2024، بالتنسيق مع سجل الجمعيات بتعديل الأرقام الوطنية للجمعيات المدرجة في السجل ليصبح الرقم متألفا من 10-13 خانة، ما دعا كل الجمعيات المسجلة في المملكة إلى اتخاذ حزمة جديدة من الإجراءات القانونية، من أهمها: مراجعة سجل الجمعيات في الوزارة في عمّان، وإحضار الشهادة الأصلية القديمة للجمعية لتحل الشهادة الجديدة بدلا منها، وعودة الدخول إلى منصة تكامل مجددا وتفعيل الرقم الجديد على المنصة، ومراجعة الجهات الرسمية المعنية لتحديث الرقم الوطني الجديد للجمعية لديها.
وأشار التقرير إلى أن الجهات الرسمية التي يجب على الجمعيات مراجعتها لإتمام هذه الإجراءات القانونية، تتضمن مراجعة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبنوك، وأمانة عمّان.
ولفت التقرير إلى أن مراجعة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وحدها، يستوجب تحديث أي بيانات خلال مدة 30 يوما من صدور قرار التعديل للرقم الوطني بموجب أحكام قانون الضريبة، لتفادي غرامة تبلغ 500 دينار، مع الإشارة إلى سلاسة الإجراءات، فيما بين التقرير أن هناك ربطا أيضا بين أمانة عمّان وسجل الجمعيات، ما يعني تعديل التحديثات فورا.
أما فيما يخص تعديل الرقم الوطني في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، فتبين أن نظام المؤسسة لا يسمح بإدخال أكثر من 9 خانات للأرقام، وتم استبعاد الرقم الوطني لدى المؤسسة لقطاع منظمات المجتمع المدني، وأكد التقرير على ضرورة معالجة هذا التحدي بالنسبة للجمعيات ضمن نظام "الضمان".
وفي ضوء ذلك، بين التقرير أنه في شهر أيار (مايو) 2024، صدر قرار جديد من رئاسة الوزراء بالتنسيق مع سجل الجمعيات بإعادة اعتماد الرقم الوطني للجمعيات المسجلة ليكون الرقم مؤلفا من 9 خانات، ما يعني أن هذا القرار أوجب على الجمعيات مجددا إعادة السير بكل الإجراءات القانونية السابقة.
وفي سياق متصل، رصد التقرير عملية إصدار رخص المهن للجمعيات من خلال النظام الإلكتروني للبلديات، وتبين أن إجراءات الرخص في المحافظات تتطلب تعديل الرقم الوطني من خلال وزارة الإدارة المحلية، ومن ثم تقديم الطلب عبر النظام الإلكتروني.
ورصد التقرير أيضا إشكاليات تطبيق نظام الفوترة الصادر عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وتبين أن جميع المنظمات المحلية والأجنبية المسجلة في الأردن مشمولة بنظام الفوترة، ويجب عليها التسجيل بالرغم من أن البعض لا يبيع سلعة ولا يقدم خدمة، مشيرا إلى ضرورة التمييز بين الجهات الملزمة بالتسجيل والجهات غير الملزمة بإصدار الفواتير.
وخلص التقرير إلى أهمية تطوير الأنظمة الخاصة بتنظيم عمل الجمعيات إلكترونيا، إلى جانب أن متطلبات الإجراءات القانونية المتغيرة والجديدة تعني حاجة الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني إلى وقت وتدريب متخصص، مع التوصية باعتماد مدة سنة واحدة لتطبيق هذه المتطلبات على الجمعيات قبل فرض أي غرامات أو مخالفات عليها، والدعوة إلى ضرورة تعزيز التواصل بين الجمعيات وسجل الجمعيات في الوزارة.
وأوصى بتقديم الدعم التقني والمالي للجمعيات المحلية لضمان تطبيق الإجراءات القانونية المستجدة في قطاع الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني.

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