Monday, 26 August 2024 02:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السفير سوار الذهب يثمن مواقف الأردن وجهوده في دعم وحدة السودان واستقراره

8/24/2024 3:27:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل عمان- قال السفير السوداني في عمان حسن سوار الذهب، إن القتال في السودان، سببه الرئيس الانقلاب الفاشل الذي ارتكبته قوات التدخل السريع، وأن حكومة بلاده تعمل على تحقيق التوافق الوطني وتعزيز العدالة والمساواة بين الجميع.
وأشاد سوار الذهب خلال زيارته الأسبوع الماضي لـ"الغد" ولقائه رئيس التحرير المسؤول الزميل مكرم الطراونة، بجهود الأردن في دعم واستقرار ووحدة السودان، ومساعدته في التغلب على ما يواجهه من تحديات، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مثمنا المواقف الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة للسودان ووحدة أراضيه، والدور الكبير للأردن بقيادة جلالة الملك، لجهة تحقيق السلام في المنطقة، وعودة الأمن والاستقرار إليها.
وأشاد سوار الذهب بالمؤسسة العسكرية السودانية التي وصفها بمؤسسة ديمقراطية، تسعى لاستقرار أمن مواطنيها والنهوض بتنمية البلاد، والحفاظ على خيراتها، والتصدي لأي تدخل خارجي، مجددا موقف بلاده من المشاركة في محادثات جنيف التي ترعاها الوساطة السعودية- الأميركية، وقال "تمسكنا بموقفنا المبدئي، وهو عدم حضور مفاوضات جنيف إلا في حال تنفيذ مقررات جدة".
وأضاف "من يريد إيقاف الحرب عليه الحديث مع المتمردين الذين يهاجمون المدنيين في مناطقهم، فالانتهاكات التي ارتكبتها مليشيات الدعم السريع بحق السودانيين غير مسبوقة في كل حروب العالم"، مؤكدا أن موقف حكومة بلاده من أي مفاوضات معلوم عبر الرؤية التي قدمتها للوسطاء، بحسب بيان صادر عن مجلس السيادة.
وبعد نحو 3 أسابيع من اندلاع القتال بين الجيش والدعم السريع في الخرطوم منتصف نيسان (إبريل) العام الماضي، نجحت الوساطة السعودية الأميركية بعقد مفاوضات بين الجانبين في جدة، تمخض عنها التوقيع في 11 أيار (مايو) العام الماضي، "إعلان جدة"، الذي نص على حماية المدنيين ومرورهم الآمن لمغادرة مناطق الأعمال العدائية الفعلية على أساس طوعي في الاتجاه الذي يختارونه، وتيسير العمل الإنساني، والتمييز بين المدنيين والمقاتلين، والأعيان المدنية والأهداف العسكرية، والامتناع عن أي هجوم يتوقع تسببه بأضرار مدنية عرضية، واتخاذ الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، وعدم استخدام المدنيين كدروع بشرية، والسماح لهم بمغادرة مناطق القتال وأي مناطق محاصرة طوعا وبأمان.
وأبدى السفير، أمله بعودة أوضاع السودان للاستقرار، واستكمال نهج التوافقات السياسية بين الأطياف كافة، مستعرضاً الوضع الميداني وشروط إنهاء الصراع بالنسبة للجيش السوداني الذي يقوده عبد الفتاح البرهان، في ظل إطلاق عدة مبادرات ووساطات للحوار، من بينها المبادرة الأميركية السعودية واجتماعات جيبوتي في إطار منظمة "إيغاد" وغيرها.

MENAFN24082024000072011014ID1108596779

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث