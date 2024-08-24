(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أثبتت الجولات الثلاث الأولى بدوري
المحترفين لكرة القدم، أن عواطف الجمهور وأمنياته وانفعالاته، هي من تدير المشهد في المنافسات المحلية، بعيدا عن المؤسسية والمهنية والحكمة، وليس وفقا لما تقتضيه مصلحة الفريق.
الواضح في إدارة الأندية لملف فرقها الكروية، أن أغلب التعاقدات والاستقطابات بل والابعادات، تأتي بناء على ما يطلبه الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل غياب الخبرات المتخصصة في هذا المجال في الأندية، فالعديد من الإدارات لا تملك القدرة على الحكم على مستوى لاعب محلي أو أجنبي مرشح للانضمام للفريق، ولا تقوى على إصدار حكم فني على نجم لعب مباراة أو مباراتين، الأمر الذي يدفعها لتصفح ما يكتبه الجمهور على صفحاته، ومن ثم اتخاذ القرار بناء على ما يطلبه الجمهور.
على صفحات التواصل، يحقق "س" من الأندية فوزا في مباراة، فيذهب الجمهور "العاطفي" للتهليل والتكبير والإشادة بمستوى اللاعبين المحليين والأجانب، معتبرين أن التعاقد مع المدرب أو اللاعب الأجنبي كانت بمثابة "ضربة معلم"، بل أن الجمهور يخترع خطة من وحي الخيال، للإشارة إلى أن المدرب لعب فيها وطبقها على أرض الواقع باحترافية، ساعده في ذلك حنكة لاعبيه، لتظهر صور المدرب على صفحات التواصل معتبرين أن المدير الفني يستحق تمثالا على باب النادي.
في المباراة الثانية يخسر الفريق، فيهب الجمهور لانتقاد المدرب واعتباره مبتدئا في كرة القدم، بل أن النادي فشل أيضا في المحترفين الأجانب والمحليين، مطالبين بإقالة المدرب وإبعاد الأجانب، وإعادة النظر بعدد من اللاعبين المحليين.
وحتى تبقى الإدارات متوارية عن الأنظار والانتقادات، تبدأ بتصفح ما يكتبه الجمهور الذي يحكم على الأمور من منطلق عاطفي، فتعلن إبعاد المحترف الأجنبي، وفسخ عقد اللاعب المحلي، وطرد المدير الفني، ليحمل صندوق النادي بعد ذلك أوزار كل هذه الكوارث، فيصبح اسم النادي "ترند" في الاتحاد الدولي "فيفا" لارتفاع أعداد المشتكين.
الفكرة التي يجب أن تصل للأندية وإداراتها، أن انفعالات الجمهور ليست أكثر من مجرد تعبير عن العشق للنادي والخوف على نتائجه، رغم وجود آراء فنية حكيمة ومنطقية من قبل مشجعين تستحق التوقف عندها، وبالتالي فإن الحل الأسلم للأندية هو الاستعانة بخبراء فنيين يتولون إدارة الملف الفني بشكل متسلسل ومنطقي، بعيدا عن المصالح الخاصة.
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