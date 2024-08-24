Monday, 26 August 2024 02:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ما يطلبه الجمهور!

8/24/2024 3:27:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أثبتت الجولات الثلاث الأولى بدوري المحترفين لكرة القدم، أن عواطف الجمهور وأمنياته وانفعالاته، هي من تدير المشهد في المنافسات المحلية، بعيدا عن المؤسسية والمهنية والحكمة، وليس وفقا لما تقتضيه مصلحة الفريق.
الواضح في إدارة الأندية لملف فرقها الكروية، أن أغلب التعاقدات والاستقطابات بل والابعادات، تأتي بناء على ما يطلبه الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل غياب الخبرات المتخصصة في هذا المجال في الأندية، فالعديد من الإدارات لا تملك القدرة على الحكم على مستوى لاعب محلي أو أجنبي مرشح للانضمام للفريق، ولا تقوى على إصدار حكم فني على نجم لعب مباراة أو مباراتين، الأمر الذي يدفعها لتصفح ما يكتبه الجمهور على صفحاته، ومن ثم اتخاذ القرار بناء على ما يطلبه الجمهور.
على صفحات التواصل، يحقق "س" من الأندية فوزا في مباراة، فيذهب الجمهور "العاطفي" للتهليل والتكبير والإشادة بمستوى اللاعبين المحليين والأجانب، معتبرين أن التعاقد مع المدرب أو اللاعب الأجنبي كانت بمثابة "ضربة معلم"، بل أن الجمهور يخترع خطة من وحي الخيال، للإشارة إلى أن المدرب لعب فيها وطبقها على أرض الواقع باحترافية، ساعده في ذلك حنكة لاعبيه، لتظهر صور المدرب على صفحات التواصل معتبرين أن المدير الفني يستحق تمثالا على باب النادي.
في المباراة الثانية يخسر الفريق، فيهب الجمهور لانتقاد المدرب واعتباره مبتدئا في كرة القدم، بل أن النادي فشل أيضا في المحترفين الأجانب والمحليين، مطالبين بإقالة المدرب وإبعاد الأجانب، وإعادة النظر بعدد من اللاعبين المحليين.
وحتى تبقى الإدارات متوارية عن الأنظار والانتقادات، تبدأ بتصفح ما يكتبه الجمهور الذي يحكم على الأمور من منطلق عاطفي، فتعلن إبعاد المحترف الأجنبي، وفسخ عقد اللاعب المحلي، وطرد المدير الفني، ليحمل صندوق النادي بعد ذلك أوزار كل هذه الكوارث، فيصبح اسم النادي "ترند" في الاتحاد الدولي "فيفا" لارتفاع أعداد المشتكين.
الفكرة التي يجب أن تصل للأندية وإداراتها، أن انفعالات الجمهور ليست أكثر من مجرد تعبير عن العشق للنادي والخوف على نتائجه، رغم وجود آراء فنية حكيمة ومنطقية من قبل مشجعين تستحق التوقف عندها، وبالتالي فإن الحل الأسلم للأندية هو الاستعانة بخبراء فنيين يتولون إدارة الملف الفني بشكل متسلسل ومنطقي، بعيدا عن المصالح الخاصة.

MENAFN24082024000072011014ID1108596778

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث