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التمويل متناهي الصغر.. دعم أم احتياج؟

8/24/2024 3:27:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) التمويل متناهي الصغر (Microfinance) إحدى الأدوات الاقتصادية المهمة التي تلعب دورا رئيسيا في دعم الفئات المحرومة اقتصاديا، وخاصة في الدول النامية، فقد نشأ هذا النوع من التمويل في الأصل لتقديم خدمات مالية للأشخاص الذين يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى النظام المصرفي التقليدي بسبب محدودية دخلهم أو عدم وجود ضمانات كافية.
ومع ذلك، يتجاوز دوره مجرد خدمة محدودي الدخل، حيث يمكن أن يلبي احتياجات مالية صغيرة لمختلف الفئات، بغض النظر عن مستوى دخلها. لكن هناك سؤالا مهما، هو كيف يجمع التمويل متناهي الصغر بين هذين الهدفين وكيف يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية؟
فالتمويل متناهي الصغر مصمم أساسا لدعم الأفراد ذوي الدخل المحدود والفقيرين في المجتمع، وخاصة في المناطق الريفية والمجتمعات النائية، ويهدف إلى تمكين هؤلاء الأفراد من تحسين مستوى معيشتهم من خلال تقديم قروض صغيرة تمكنهم من بدء مشاريع صغيرة أو توسيع أنشطتهم الاقتصادية. على سبيل المثال، يشير تقرير "Microfinance Barometer 2022" إلى أن هناك أكثر من 140 مليون شخص حول العالم يستخدمون خدمات التمويل متناهي الصغر، بإجمالي قيمة قروض تبلغ حوالي 124 مليار دولار أميركي.
واحدة من السمات البارزة للتمويل متناهي الصغر هي تركيزه على النساء. حوالي 80 % من المستفيدين من هذه البرامج هم من النساء، وهو ما يعكس أهمية هذا النوع من التمويل في تمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز دورها في المجتمع. علاوة على ذلك، أظهرت دراسات متعددة أن التمويل متناهي الصغر أسهم في خفض معدلات الفقر بنسبة تتراوح بين 20 % و30 % في العديد من الدول النامية، من خلال دعم المشاريع الصغيرة وخلق فرص عمل.
وبالرغم من أن التمويل متناهي الصغر موجه في الأساس لمحدودي الدخل، إلا أنه يمكن أن يخدم مجموعة واسعة من الاحتياجات المالية الصغيرة. حيث يُعد هذا التمويل مرنا للغاية من حيث نوعية الخدمة المقدمة وحجم القرض، مما يجعله مناسبا لتلبية الاحتياجات المالية المتنوعة التي قد تكون لدى الأفراد أو المؤسسات الصغيرة، ويمكن أن تشمل هذه الاحتياجات تمويل شراء المعدات الصغيرة، تغطية التكاليف التعليمية، أو حتى تلبية نفقات طارئة. ومن خلال توسيع نطاق خدماته لتشمل جميع من يحتاجون إلى تمويلات صغيرة، يمكن أن يسهم التمويل متناهي الصغر في تعزيز النمو الاقتصادي. يُظهر القطاع نموا سنويا مركبا بمعدل 10 %- 15 % خلال العقد الماضي، مما يعكس زيادة الطلب على هذه الخدمات وانتشارها عالميا.
لا شك بأن التمويل متناهي الصغر يحقق توازنا دقيقا بين خدمة محدودي الدخل وتلبية الاحتياجات المالية الصغيرة، ويُظهر هذا التوازن من خلال معدلات السداد المرتفعة، حيث تتراوح عادة بين
95 % و98 %، مما يدل على نجاح هذه البرامج واستدامتها. وفي بعض البرامج، لا تتجاوز نسبة القروض المتعثرة 2 %- 5 %، مما يعكس كفاءة إدارة المخاطر لهذه البرامج، حتى في الفئات ذات الدخل المنخفض.
علاوة على ذلك، ساهم التمويل متناهي الصغر في توسيع الوصول إلى الخدمات المالية، ففي جنوب آسيا، إحدى المناطق التي استفادت بشكل كبير من هذا النوع من التمويل، ارتفعت نسبة الأشخاص الذين لديهم حسابات مالية رسمية من 32 % في عام 2011 إلى
70 % في عام 2021، وفقا للبنك الدولي، جزء كبير من هذا الارتفاع يعود إلى انتشار التمويل متناهي الصغر.
يمكن القول ان التمويل متناهي الصغر يمثل أداة قوية لتحقيق التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر ضعفا في المجتمع، وفي الوقت نفسه يلبي احتياجات مالية صغيرة لمختلف الفئات. من خلال تقديم خدمات مالية مرنة ومخصصة، يساهم التمويل متناهي الصغر في تحسين مستوى المعيشة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق الاستدامة الاجتماعية. تحقيق التوازن بين خدمة محدودي الدخل وتلبية الاحتياجات المالية الصغيرة هو ما يجعل التمويل متناهي الصغر أداة فعالة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

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