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نتنياهو: القائد المتماهي مع المشروع..!

8/24/2024 3:27:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

‏يتعرض بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الأطول خدمة في تاريخ الكيان الصهيوني، إلى حملة من الانتقادات في الداخل والخارج. وينتظره صدور محتمل لمذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية لارتكاب جرائم حرب. وفي الوقت نفسه، يستقبله الكونغرس الأميركي للمرة الرابعة، ليكون أكثر زعيم أجنبي يخاطب هذه الهيئة، ويُحتفى به هناك وكأنه بطل وطني حقق للبلد ما لا يتحقق (وهو ما يفعله ببعض المعاني). وبين النقد والدعم، لا يسقُط نتنياهو ولا حكومته التي توصف بأنها الأكثر يمينية وتطرفًا في تاريخ الكيان. ولا يتخلى عنه "أصدقاؤه" الذين يتحدث عنهم في المنطقة وخارجها. ويتقدم في استطلاعات الرأي على المعارضة الداخلية برغم كل شيء.
بالنسبة للفلسطينيين وأنصارهم، هو خصم صعب بالتأكيد لأنه لم يترك طريقة تضر بالفلسطينيين ومستقبلهم وبالعرب جميعًا إلا استخدمها بلا رحمة. وعلى صعيد المنطقة، اقتربت سياساته من فرض كيانه الاستعماري على الإقليم، وبدت مطارات العواصم على وشك أن تُفتح له تباعًا بينما توضع أعلام فلسطين في المستودعات وتزال نوتة نشيدها الوطني من دفاتر العازفين. لكنه بالنسبة للمشروع الذي يخدمه قائد مثالي ومجيد، كما ينبغي لقائد مشروع مخلص.
يخدم بنيامين نتنياهو المشروع الاستعماري الاستيطاني الإحلالي الصهيوني في فلسطين. ‏ويسعى الاستعمار الاستيطاني، بطبيعته، إلى استبدال السكان الأصليين بمجتمع جديد من المستوطنين. وتنطوي هذه العملية على الإزالة أو التدمير المنهجي للسكان الأصليين، وهو مبدأ يطبقه نتنياهو بالتزام لا يتزعزع. وتعكس سياساته في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة إستراتيجية واضحة للتطهير العرقي، حيث يجري تجريد الفلسطينيين من أراضيهم وإعدام أي فرصة لاستقلالهم -بل ومحو وجودهم من المشهد.‏
‏يشكل إشراف نتنياهو على توسيع المستوطنات في الضفة ودعمه لعمليات الإخلاء القسري للفلسطينيين من القدس الشرقية تطبيقات مباشرة لهذا المبدأ. ومن خلال تهجير العائلات الفلسطينية واستبدالها بمستوطنين يهود، ينخرط نتنياهو في عملية تطهير عرقي تشكل جزءا لا يتجزأ من المشروع الاستعماري الاستيطاني. وليس هدم منازل الفلسطينيين، وإلغاء حقوق الإقامة، وفرض نظام شبيه بالفصل العنصري، سوى جزء أصيل من إستراتيجية أوسع لإخلاء المناطق الفلسطينية من السكان وضمان الهيمنة الديموغرافية اليهودية.‏
‏وفي غزة، تتخذ سياسات نتنياهو بعدا أكثر شراسة. كانت الهجمات العسكرية المتكررة على غزة، التي أسفرت عن القتل الجماعي للمدنيين، بمن فيهم الأطفال، أعمال إبادة جماعية. ويتفق تعريفه لـ"الدفاع عن النفس" بهذا المعنى مع المنطق الاستعماري للإبادة، باعتبار إلغاء النقيض أعلى دفاع عن مشروع استعماري استيطاني. ومن خلال الاستهداف المنهجي للسكان العزل إلى حد كبير والمحصورين في واحدة من أكثر المناطق اكتظاظًا بالسكان في العالم، يسعى نتنياهو إلى الحد من وجود السكان الفلسطينيين وكسر روح المقاومة والبقاء لديهم.‏
وحتى تكتمل الشخصية المتماهية مع المشروع الذي حشّد على مقولات "أرض الميعاد" و"الشعب المختار"، يعتنق نتنياهو التعاليم الدينية الأكثر تطرفًا، التي تبرر قتل أطفال العدو ونسائه ورجاله وشيوخه. ويشاركه ائتلافه من اليمين الديني هذه التعاليم الدينية التي تسمح بتأويلها بطريقة تجرد الشعب الفلسطيني من إنسانيته وتضفي الشرعية على تدميره. وقد سمح نتنياهو، بعلاقاته الوثيقة مع هذه الجماعات الدينية، لأيديولوجيتها بتشكيل سياساته بهذه الطريقة المتماهية مع الفكرة الأساسية للمشروع.‏
‏يتجلى هذا التأثير في الطبيعة العشوائية للعمليات العسكرية في غزة، حيث يتم القضاء على عائلات بأكملها عمدًا في الغارات الجوية. ويعكس استهداف البنية التحتية المدنية، بما فيها المدارس والمستشفيات والمنازل، الاعتقاد بأنه ليس هناك فلسطينيون أبرياء- وأنه حتى الأطفال يشكلون تهديدات مستقبلية يجب القضاء عليها لضمان أمن دولة المستوطنين. وتنسجم هذه الأيديولوجية المتطرفة، التي ترى الفلسطينيين عدوًا جماعيًا يجب تدميره، تمامًا مع أهداف المشروع الاستعماري الاستيطاني.‏
من بين الجوانب الأكثر جدارة بالانتباه في نهج نتنياهو تجاه الصراع في غزة هو استعداده لإطالة أمد الحرب الدموية. وفي حين قد يسعى العديد من القادة إلى تسريع انتهاء الصراع لتقليل الخسائر البشرية، ينظر نتنياهو إلى كل خسارة فلسطينية كمكسب إستراتيجي يستحق كلفة الخسائر في الاقتصاد والسمعة الدولية– وحتى الأرواح من الجانبين.
‏وفق هذا المنظور، ليس الدمار الذي لحق بغزة وارتفاع عدد القتلى المدنيين– وحتى التضحية بمن يُسمون "الرهائن" لدى حماس- نتيجة مأساوية للحرب، وإنما متطلبات ضرورية للحفاظ على المشروع الاستعماري. وإذا ما أُخذت تصرفات نتنياهو، على الرغم من الإدانة الدولية والاعتراضات المحلية، في إطار الاستعمار الاستيطاني، فإنه يفعل المطلوب بالضبط لمحاولة تطويل عمر الكيان كدولة يهودية.
من المؤكد أن شخصية نتنياهو ليست مثيرة للإعجاب بأي من المعايير الكونية للحكم على صلاح الناس. لكنّ عظمة القادة يمكن أن تُقاس بخدمتهم للمشاريع التي يقودونها. وقد يبدع قائد في إنجاح مشروع، وإنما مشروع لا يخدم المبادئ الوطنية كما يفهمهما شعبه. والمشهد يضج بمثل هؤلاء. لكن نتنياهو يستكمل عمل المؤسسين الاستعماريين، مثل هرتزل وبن غوريون وجابوتنسكي وغولدا مئير وأمثالهم، ويعمل بما يوصي به الكتاب في السياقات الاستعمارية الاستيطانية الإحلالية. ولو كان نظراؤه في الإقليم يعملون على مشروع التحرر والتقدم والتخلص من الهيمنة، الذي ينبغي أن يكون مشروعنا الوجودي كأمّة، بنفس الإخلاص والتماهي، لتغيرت في الأمور أمور.
‏عندما ينظر المؤرخون في إرث نتنياهو، فإنهم قد يستنتجون أنه كان أحد أعظم قادة الكيان الصهيوني- ليس بسبب أي قيادة أخلاقية بالتأكيد، وإنما بسبب التزامه الثابت بالمبادئ التي يقوم عليها المشروع الاستعماري الاستيطاني، وحشية كما هي، في فلسطين. تحت قيادة نتنياهو، لم توسع إسرائيل سيطرتها الإقليمية فحسب، بل رسخت أيضا نظام الفصل العنصري والتطهير العرقي، المحوري في المشروع الاستعماري الاستيطاني. ضمنت سياساته بقاء السكان الفلسطينيين مجزأين ومضطهدين وغير قادرين على تحدي هيمنة الدولة الاستيطانية، وساهمت في تخويف الإقليم والمزيد من هيمنة الكيان عليه. وقد يُنظر إلى عمل نتنياهو الوحشي على أنه مدمّر للكيان، لكن كل الكيانات الاستعمارية تتوحش عندما تشعر بخطر الزوال. ومهما تكن النتيجة، سوف يتحدد إرث نتنياهو بقدرته على الوفاء لمبادئ الوحشية الاستعمارية بكفاءة لا ترحم، لا يضاهيها الكثير من القادة الآخرين.‏

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