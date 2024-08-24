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فقر مائي أم فقر عقول؟

8/24/2024 3:27:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

تبشرنا الحكومة بأننا حصدنا البطولة، بما أننا أصبحنا، وعن استحقاق، أفقر دولة مائيا على مستوى العالم، بعد أن تخطينا جميع "الخصوم"، وبتنا وحيدين على قمة العطش!
أقول عن استحقاق، وأعني ذلك، لأننا رهنا مستقبلنا ومستقبل البلد وأبنائه بحكومات لم تستطع التعرف على الأولويات الملحة التي ينبغي لها منحها صفة الاستعجال في التخطيط والتنفيذ، خصوصا حين تكون تلك الأولويات داخلة في تصنيفات الأمن الوطني، والتي يهدد غيابها الاستقرار برمته!
أربعة عقود ونحن نعيش على حكاية "قائمة الدول الأكثر فقرا في المياه"، ونراقب عن كثب تسلقنا هرم القائمة وصولا إلى قمتها، ومع ذلك لم نر أي إنجاز حقيقي، سوى "جعجعات" إعلامية عن خطط واستراتيجيات يتم تنفيذها من قبل الحكومات، والتي سوف تنسف الواقع المتردي، وتحول الأردن إلى جنات خضراء وأنهار جارية. والمصيبة أننا كنا نصدق هذه "الحكايات الخيالية"، لأننا كنا نريد تصديقها، فنحن لا نريد الاعتراف بأن من يمسكون بملف المياه عاجزون تماما عن اقتراح أي مخرج من المأزق الخطير الذي تنحدر إليه البلد، ولا نريد أن نصدق بأننا نمشي إلى نهاية نفق مظلم يقود إلى نفق أكثر ظلمة وخطرا!
أربعة عقود من الخطط والاستراتيجيات الاستعراضية التي لم تفعل شيئا على أرض الواقع، سوى أنها كانت تسهم بتخدير وجعنا، وتحيلنا إلى مستقبل قد يتفتق عن معجزة ما. أما الواقع الخطير الذي يعيشه بلد يعاني من مشكلات مركبة في نقص المياه، تتمثل في التغير المناخي وانخفاض نسبة الأمطار، وزيادة التعداد السكاني بسبب موجات اللجوء، واستنزاف الآبار الجوفية، فلم يدرك المسؤولون خطورته أبدا، وظلوا على حالهم؛ يخرجون إلينا بكامل أناقتهم عبر مؤتمرات صحفية منمقة، لكي يؤكدوا لنا أن كل شيء تحت السيطرة، وأن قلقنا مبالغ فيه، ولا يوجد له مكان في قاموس خبراتهم الأسطورية!
في الأردن، يشكل الفاقد المائي نحو 27 % من إجمالي المياه المخصصة للري، ورغم ذلك لم تفعل الحكومات المتعاقبة شيئا سوى ما تحسن فعله، وهو وضع خطط واستراتيجيات لخفض هذا الفاقد، وهو ما شبعنا منه تماما، وكفرنا بخططهم واستراتيجياتهم الكاذبة التي لا تحدث إلا على الورق والشاشات حين عرضها بأناقة في "عروض تقديمية" مبدعة.
في الأردن، ومنذ سنوات، نتحدث عن أن الناقل الوطني هو الحل الوحيد لمعضلة الفقر المائي، لكن مسؤولينا الأكارم يرون أنه مشروع بالغ الكلفة حين نتحدث عن ثلاثة مليارات دولار، لكنهم لا يشرحون لنا كيف أن الحكومات استطاعت "تجيير" موجودات صندوق استثمار أموال الضمان لمصلحة "خططها"، ولم يخبرونا أين ذهبت الـ9.2 مليار دينار أردني إجمالي دين الصندوق على الحكومة! ما هي المشاريع التي أنجزتها الحكومات بهذا المبلغ الضخم، وأين هو الفرق الذي أحدثته في حياة الأردني؟!
إن هذه المليارات كثيرة جدا، وهو رقم فلكي بالنسبة لاقتصاد محدود وصغير كالاقتصاد الأردني، ولو أن حكومة واحدة كانت تمتلك الرؤية الواضحة لصنعت الكثير بهذا الرقم، ولكن للأسف الشديد، فهذه المبالغ التي لا نعرف مصيرها، قد تكون ذهبت نفقات جارية من أجل أن يركب المسؤولون سيارات أنيقة، ويعملوا في مكاتب فاخرة، أو أنها ذهبت لإطفاء ديون أو خدمة ديون، نتيجة التخبطات العديدة في صناعة القرار، وهو الداء المزمن الذي نعاني منه، رغم أنه كان بالإمكان الاستفادة منها في الإنفاق الرأسمالي، والقادر على رفع أرقام النمو، وخلق المزيد من فرص العمل بما يسهم في خفض نسب البطالة التي يعيشها الشباب الأردني اليوم، والذي بات يموت فيه الأمل تدريجيا. وقبل ذلك، كان بالإمكان استثمار جزء يسير منها لتنفيذ الناقل الوطني الذي سينقذنا من العطش!
مأساة الأردن ليست في فقر الموارد، بل في مسألتين اثنتين؛ فقر العقول، والانتماء الحقيقي!

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