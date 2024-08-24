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الأفقر مائيا، ماذا بعد؟

8/24/2024 3:27:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قبل عام وتحديدا بتاريخ 2023/8/21 كنت قد كتبت مقالا في جريدة الغد الأردنية، تحت عنوان ((الأردن وخط الفقر المائي المطلق)) وقد أشرت فيه إلى أن حصة الفرد الأردني من مياه الشرب قد انخفضت إلى 61 مترا مكعبا في السنة، وفي ذلك الوقت كان الأردن يصنف الدولة قبل الأخيرة في العالم من حيث حصة الفرد من المياه، هذا مع العلم بأنه قبل عشر سنوات كان الأردن يصنف ضمن أفقر عشر دول، وقبل خمس سنوات، كان من أفقر خمس دول في العالم، والعام الماضي، الدولة قبل الأخيرة، واليوم الدولة الأفقر مائيا، وهذا ما صرح به معالي وزير المياه والري لبرنامج مسارات والمنشور في موقع عمون بتاريخ 2024/8/22، وهو يستحق الشكر على هذه الصراحة.
إن تراجع الأردن إلى هذا المستوى، وبدون منافس، يعني بأن حصة الفرد المقيم على الأرض الأردنية من المياه تكون قد انخفضت دون الرقم الذي أشرنا له في العام الماضي، وتكون بذلك قد اقتربت من 45 مترا مكعبا من المياه المخصصة لأغراض الشرب. وما يؤكد ذلك أن كميات المياه المتاحة لأغراض الشرب ومن كافة المصادر هي 519 مليون متر مكعب (حسب معطيات وزارة المياه) وعدد سكان الأردن في بداية النصف الثاني لعام 2024 بلغ 11.630 مليون نسمه تقريبا ( حسب دائرة الإحصاءات العامة، والمنشور في جريدة الغد بتاريخ 2024/7/11، ثلثهم من غير الأردنيين، حسب معطيات المجلس الأعلى للسكان، والمنشور بتاريخ 2023/7/3) وهذا يعني بأن حصة الفرد الأردني من المياه ومن كافة المصادر والبالغة 1093 مليون متر مكعب سنويا، ولكافة الاستخدامات (الزراعة والشرب والصناعة وغيرها) تكون حوالي 95 مترا مكعبا فقط. وهنا نشير إلى أن كميات المياه المخصصة لأغراض الزراعة هي حوالي 531 مترا مكعبا. ومن باب الإنصاف، لا بد من الإشارة إلى أن التدابير المتخذة من قبل وزارة الزراعة للاستغلال الأمثل للمياه لرفع كميات الإنتاج، للمساهمة في الأمن الغذائي يجب ان تشكر عليها.
إن استمرار الوضع وللسنوات الخمس المقبلة، وهي السنوات المتوقع ان يتم فيها تنفيذ مشروع الناقل الوطني، من المتوقع ان تنخفض حصة الفرد من مياه الشرب إلى رقم كارثي، حوالي 40 مترا مكعبا (في حال عدم توفر اي مصدر جديد وغير تقليدي)، آخذين بعين الاعتبار نسبة النمو السكاني الطبيعية والبالغة 1.9 % (حسب معطيات دائرة الإحصاءات العامة). إن لغة الأرقام المتوفرة لدينا اليوم من حيث عدد السكان ونسبة النمو السكاني وكميات المياه المتاحة وفي حال نفذ مشروع الناقل الوطني (عن طريق تجزئة العطاء لضمان التنفيذ بأقل التكاليف، لضمان المحافظة على أسعار معقولة للمتر المكعب للمواطن)، والتي ستصبح في عام 2030 حوالي 820 مليون متر مكعب (إلا في حالة اللجوء لمزيد من الاستنزاف للمياه الجوفية، والتي نضخ منها بما يقارب 200 مليون متر مكعب سنويا فوق الحد الآمن لها، حسب بيانات وزارة المياه) وفي جميع الأحوال فإننا، سنعود إلى إيصال حصة الفرد من مياه الشرب إلى حوالي 65 مترا مكعبا.
إن مثل هذا الوضع، يتطلب من الحكومة أن تسخر كافة الإمكانات والموارد لتدارك الأمر، والتي منها تسريع وتيرة الحد من الفاقد المائي (تصل إلى 52 % من المياه الجارية في الشبكات بشتى أشكالها، والتي أحد اسبابها اهتراء الشبكات، والمواطن ليس طرفاً فيها، بل ندرة الضخ في الشبكات يؤدي إلى تلفها، حسب بيانات وزارة المياه، وبالمناسبة تتساوى تقريبا مع نسبة الفاقد التعليمي في الأردن، حسب تصريحات وزير التربية والتعليم العام الماضي) للوصول بها إلى النسبة المقبولة نوعا ما والتي يجب أن تكون بحدود 10 %، والإسراع في توسيع شبكات ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي لرفع كفاءتها وتجويد مخرجاتها بالكامل لرفع كميات المياه من 186 (حسب معطيات وزارة المياه) إلى 250 -300 مليون متر مكعب واستخدامها في قطاع الزراعة (يستخدم 167 مليونا منها لأغراض الزراعة) بدلا من استخدام المياه الجوفية، والإسراع في التوسع باستخدام مصادر الطاقة المتجددة والرخيصة نوعا ما لتخفيض تكلفة الطاقة المستخدمة في قطاع المياه والبالغة 9 % من كميات الطاقة المنتجة.
إن تسخير كافة الجهود وتفعيلها على أرض الواقع في هذا القطاع، يضمن لنا تحقيق أهداف التنمية المستدامة والرؤية الاقتصادية والتي هي موضع اهتمام من قبل جلالة الملك وسمو ولي العهد لمستقبل الدولة الأردنية.

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