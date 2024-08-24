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أبو عبيد: مماطلة بلدية إربد بنقل ملكية الأراضي يضيع ملايين الدنانير

8/24/2024 3:25:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي إربد- قال رئيس لجنة بلدية بني عبيد المهندس جمال أبو عبيد، إنه "لم يتم نزع ملكية 260 قطعة أرض من بلدية إربد الكبرى، إنما هذه القطع كانت قبل عملية الدمج عام 2001 مسجلة باسم بلدية بني عبيد".
وأوضح أبو عبيد في مؤتمر صحفي أمس السبت، أنه "تم تشكيل لجنة من قبل نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية بتشكيل لجنة العقارات (الأملاك غير المنقولة) والتي أوصت بتسجيل العقارات ونقل ملكيتها من أملاك بلدية إربد إلى أملاك بلدية بني عبيد المستحدثة".
وأضاف، أنه "تمت مخاطبة نائب رئيس الوزراء بمنتصف العام الحالي من أجل مخاطبة وزير المالية للإيعاز لمدير الأراضي بنقل ملكية القطع العائدة لبلدية بني عبيد من أملاك بلدية إربد، وبعدها تم استكمال الإجراءات، وتم تسجيلها باسم بلدية بني عبيد استنادا إلى قرار مجلس الوزراء".
وأكد أبو عبيد، أن "مماطلة بلدية إربد بنقل ملكية الأراضي لبني عبيد، أضاع عليها منح ومشاريع استثمارية وخدماتية وإقامة مدارس بملايين الدنانير لعدم تمكن المانح من الحصول على أراض".
وكان رئيس وأعضاء مجلس بلدية إربد الكبرى، "دانوا ما قامت به لجنة بلدية بني عبيد ودائرة تسجيل أراضي إربد، من نزع ملكية أراضي بلدية إربد الكبرى الخاصة والعامة وتسجيلها بشكل غير قانوني، باسم لجنة بلدية بني عبيد، والتي شملت أملاكاً خاصة، قامت بلدية اربد الكبرى بشرائها ما قبل الدمج في عام 2001، وتعود ملكية بعضها لأكثر من 50 عاماً".
وقالت البلدية، إن "عملية نزع الملكية برمتها احتوت على تشويه وتحريف، وتمت بطرق غير قانونية واحتوت على وثائق أولية غير رسمية متعلقة بعمل البلدية الداخلي، ولم يصدر بها أي توصيات عن لجنة فصل العقارات المشكلة من قبل وزير الإدارة المحلية، ولم تستكمل إجراءاتها القانونية والتي يجب أن تمر من خلال مجلس بلدية إربد الكبرى صاحب الولاية على أموال البلدية المنقولة وغير المنقولة".
من جانب آخر، عرض أبو عبيد ما تم إنجازه من مشاريع العام الحالي من أعمال فتح وتعبيد لشوارع بني عبيد بكلفة 4.5 مليون دينار، لافتا إلى أنه وبإنجاز هذا المشروع سكتون نسبة الشوارع المعبدة في كافة المناطق 50 %.
وأكد أن البلدية ستقوم بطرح عطاء فتح وتعبيد للشوارع العام المقبل بقيمة 4.5 مليون وبهذا تكون نسبة الشوارع المعبدة في اللواء تجاوزت
85 %، مشيرا إلى أن الشوارع في اللواء متهالكة بسبب أعمال حفريات الصرف الصحي والمياه وغيرها.
وأشار أبو عبيد كذلك، إلى أن موازنة البلدية العام الحالي بلغت 11 مليون دينار، وتم استحداث شواغر للمهندسين والسائقين والمساحين والرسامين والمحاسبين وغيرهم.
وعن وضع النظافة، أقر أبو عبيد بوجود مشكلة بالوضع البيئي، لكنه أكد أنها في تحسن تدريجي بعد أن تم تعيين اكثر من 35 عامل وطن وشراء كابسات نظافة وتعيين سائقين وشراء حاويات جديدة.
ولفت إلى أن عدد الكابسات العامة في الميدان تبلغ 15 كابسة وعدد عمال الوطن 100 عامل، مؤكدا أن اللواء بحاجة إلى 25 كابسة وما يزيد على 300 عامل وطن نظرا لاتساع جغرافية اللواء من جهة، ووجود مراكز تجارية كبرى في اللواء، إضافة إلى وجود ما يزيد على 60 ألف مواطن يدخلون اللواء يوميا من خارجه بسبب وجود مجمع للباصات وحديقة الملك عبدالله ومراكز تجارية كبرى.

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