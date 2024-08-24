أبو عبيد: مماطلة بلدية إربد بنقل ملكية الأراضي يضيع ملايين الدنانير

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي
إربد- قال رئيس لجنة بلدية بني عبيد المهندس جمال أبو عبيد، إنه "لم يتم نزع ملكية 260 قطعة أرض من بلدية إربد الكبرى، إنما هذه القطع كانت قبل عملية الدمج عام 2001 مسجلة باسم بلدية بني عبيد".
وأوضح أبو عبيد في مؤتمر صحفي أمس السبت، أنه "تم تشكيل لجنة من قبل نائب رئيس الوزراء وزير
الإدارة المحلية بتشكيل لجنة العقارات (الأملاك غير المنقولة) والتي أوصت بتسجيل العقارات ونقل ملكيتها من أملاك بلدية إربد إلى أملاك بلدية بني عبيد المستحدثة".
وأضاف، أنه "تمت مخاطبة نائب رئيس الوزراء بمنتصف العام الحالي من أجل مخاطبة وزير المالية للإيعاز لمدير الأراضي بنقل ملكية القطع العائدة لبلدية بني عبيد من أملاك بلدية إربد، وبعدها تم استكمال الإجراءات، وتم تسجيلها باسم بلدية بني عبيد استنادا إلى قرار مجلس الوزراء".
وأكد أبو عبيد، أن "مماطلة بلدية إربد بنقل ملكية الأراضي لبني عبيد، أضاع عليها منح ومشاريع استثمارية وخدماتية وإقامة مدارس بملايين الدنانير لعدم تمكن المانح من الحصول على أراض".
وكان رئيس وأعضاء مجلس بلدية إربد الكبرى، "دانوا ما قامت به لجنة بلدية بني عبيد ودائرة تسجيل أراضي إربد، من نزع ملكية أراضي بلدية إربد الكبرى الخاصة والعامة وتسجيلها بشكل غير قانوني، باسم لجنة بلدية بني عبيد، والتي شملت أملاكاً خاصة، قامت بلدية اربد الكبرى بشرائها ما قبل الدمج في عام 2001، وتعود ملكية بعضها لأكثر من 50 عاماً".
وقالت البلدية، إن "عملية نزع الملكية برمتها احتوت على تشويه وتحريف، وتمت بطرق غير قانونية واحتوت على وثائق أولية غير رسمية متعلقة بعمل البلدية الداخلي، ولم يصدر بها أي توصيات عن لجنة فصل العقارات المشكلة من قبل وزير الإدارة المحلية، ولم تستكمل إجراءاتها القانونية والتي يجب أن تمر من خلال مجلس بلدية إربد الكبرى صاحب الولاية على أموال البلدية المنقولة وغير المنقولة".
من جانب آخر، عرض أبو عبيد ما تم إنجازه من مشاريع العام الحالي من أعمال فتح وتعبيد لشوارع بني عبيد بكلفة 4.5 مليون دينار، لافتا إلى أنه وبإنجاز هذا المشروع سكتون نسبة الشوارع المعبدة في كافة المناطق 50 %.
وأكد أن البلدية ستقوم بطرح عطاء فتح وتعبيد للشوارع العام المقبل بقيمة 4.5 مليون وبهذا تكون نسبة الشوارع المعبدة في اللواء تجاوزت
85 %، مشيرا إلى أن الشوارع في اللواء متهالكة بسبب أعمال حفريات الصرف الصحي والمياه وغيرها.
وأشار أبو عبيد كذلك، إلى أن موازنة البلدية العام الحالي بلغت 11 مليون دينار، وتم استحداث شواغر للمهندسين والسائقين والمساحين والرسامين والمحاسبين وغيرهم.
وعن وضع النظافة، أقر أبو عبيد بوجود مشكلة بالوضع البيئي، لكنه أكد أنها في تحسن تدريجي بعد أن تم تعيين اكثر من 35 عامل وطن وشراء كابسات نظافة وتعيين سائقين وشراء حاويات جديدة.
ولفت إلى أن عدد الكابسات العامة في الميدان تبلغ 15 كابسة وعدد عمال الوطن 100 عامل، مؤكدا أن اللواء بحاجة إلى 25 كابسة وما يزيد على 300 عامل وطن نظرا لاتساع جغرافية اللواء من جهة، ووجود مراكز تجارية كبرى في اللواء، إضافة إلى وجود ما يزيد على 60 ألف مواطن يدخلون اللواء يوميا من خارجه بسبب وجود مجمع للباصات وحديقة الملك عبدالله ومراكز تجارية كبرى.
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