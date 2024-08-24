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إربد.. أصحاب أراض في شارع حكما يواجهون مأزقا والبلدية توضح

8/24/2024 3:25:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي إربد- يواجه أصحاب قطع أراض في شارع حكما الرئيس في إربد، مأزقا بعد قيام بلدية إربد الكبرى بفرض عوائد مالية مضاعفة عليهم، إثر تحويل الشارع من سكني إلى تجاري.
ووفق رئيس اللجنة المحلية لمنطقة حكما إبراهيم بطاينة، فقد "تم تحويل الشارع من سكني إلى تجاري وتم فرض عوائد تنظيم حسب الأصول، لكن الخلاف الذي حصل يتعلق بالأبنية المقامة على نفس الشارع 2017 أي تبعا لنظام الأبنية والتنظيم المدن والقرى لذلك العام وليس نظام العام 2022".
وأوضح البطاينة في كتاب أرسله لبلدية إربد أن "البلدية فرضت مبالغ مالية مضاعفة باحتساب رسوم ومخالفات وبدل مواقف مستندة على نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لعام 2022، وهذا يعتبر مخالفة كون الأبنية أنشئت قبل عام 2017 أي على النظام السابق، ويوجد الكثير من أصحاب قطع الأراضي كانوا قد تقدموا وحصلوا على ترخيص وقاموا بدفع بدل تغيير صفة استعمال، لكن عند تقديمهم بطلب ترخيص مؤخرا، وجدوا أنه يوجد تجاوزات ومخالفات مدفوعة مسبقا على النظام السابق، لكن بلدية إربد تؤكد بأنه يجب إعادة الاحتساب على النظام الحالي".
ولفت إلى جميع المحال في الشارع أغلقت بسبب قرار البلدية لحين تراجعها عن قراراها التي يحمل أصحاب قطع الأراضي مبالغ مالية كبيرة تتجاوز آلاف الدنانير.
وقال المواطن محمد البطاينة، إن "البلدية قامت بعمل ارتدادات إضافية بعد تحويل الشارع من سكني إلى تجاري، حيث فرضت ارتدادات 8 أمتار وأخرى 4 أمتار، فيما المفروض أن تكون ارتدادات الشوارع الرئيسة صفر عن الشارع".
ولفت إلى أن "فرض ارتدادات من شأنه بناء المحال التجارية بعيدة عن الشارع فتصبح غير مشاهدة من قبل المواطنين، وأن آخرين ارتداداتهم 4 أمتار عن الشارع، إضافة إلى أن فرض ارتدادات بهذه الطريقة سيؤدي إلى قضم مساحات كبيرة من قطع الأراضي".
وأكد البطاينة، أن "قيام بلدية إربد بفرض مبالغ مالية على أصحاب قطع الأراضي، خصوصا الأبنية التي أقيمت قبل عام 2017 من شأنه تحميلهم أعباء مالية إضافية بدون مبرر قانوني"، مؤكدا أنهم "قاموا بالبناء قبل عام 2017 وعلى النظام القديم ويوجد صور جوية تثبت ذلك".
من جهته، قال الناطق الإعلامي في بلدية إربد الكبرى غيث التل، إن "موضوع فرق الرسوم في شارع حكما لم يحسم بشكل نهائي بعد، وما يزال قيد المراجعة والدراسة بين البلدية ووزارة الإدارة المحلية، حيث تم تعديل أحكام شارع حكما الرئيسي في العام 2020 إلى تجاري طولي".
وبين التل أنه "استناداً لأحكام المادة 47 / ز من نظام الأبنية رقم 1/2022 فإن أي شخص قام بترخيص بناء بأحكام تنظيم سكني وخالف بعد ذلك الترخيص الممنوح له بإنشاء مخازن تجارية، ثم قامت البلدية بتعديل أحكام التنظيم إلى تجاري بهدف إقرار تلك المخالفة، فإنه وفي هذه الحالة يتم استيفاء فرق الرسوم بين الاستعمالين وكذلك فرق التجاوزات وبدل الموافق وفقاً للاستعمال الجديد (التجاري)".
وأضاف، "كون المنطقة بها أبنية قديمة قائمة قبل إقرار النظام عام 2017، وقبل إجراء التعديل وإقرار الحكم التجاري، فإن البلدية ارتأت أن تقوم بمخاطبة وزارة الإدارة المحلية للتحقق قبلاً، هل يتم احتساب فرق الرسوم حسب ما جاء بنظام الأبنية الجديد رقم (1) لعام 2022، كون التعديل التنظيمي جاء في العام 2020، أم يكون حسب النظام القديم رقم (19) عام 1985 وتعديلاته؟ كون الأبنية قائمة قبل عام 2017".

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