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المفرق: المترشحون ينهمكون بالمنافسة.. والناخبون أمام برامج وشعارات متشابهة

8/24/2024 3:25:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دعاء الزيود المفرق- وسط حالة من التنافس الشديد بين المترشحين للانتخابات النيابية المقبلة في محافظة المفرق، تتباين البرامج والشعارات الانتخابية التي تعكس اختلاف الأولويات والرؤى بين المترشحين الذين يخوضون سباقا مع الزمن لاستقطاب أكبر قدر من الناخبين من خلال تلك البرامج والشعارات التي يركزون فيها بالدرجة الأولى على قضايا تمسّ هموم أهالي المفرق وسكانها، وقضايا وطنية عامة أخرى.
وتضم المحافظة دائرة المفرق الانتخابية ودائرة بدو الشمال، ففي دائرة المفرق، يتنافس 23 مترشحا على ثلاثة مقاعد، بالإضافة إلى مقعد الكوتا الذي تتنافس عليه 5 مترشحات، فيما تخوص مترشحة واحدة السباق الانتخابي عبر التنافس، في حين يبلغ عدد الناخبين في هذه الدائرة نحو 112 ألف ناخب وناخبة، منهم 52 ألفا من الذكور و60 ألفا من الإناث، موزعين على 76 مركز اقتراع تضم 190 صندوقا انتخابيا.
أما دائرة بدو الشمال، فتغطي ثلاثة ألوية رئيسة هي: لواء البادية الغربية، لواء البادية الشمالية الشرقية، ولواء الرويشد، ومخصص لها 3 مقاعد بينها مقعد لكوتا المرأة، فيما يبلغ عدد الناخبين والناخبات في هذه الدائرة نحو 121453، موزعين على 95 مركز اقتراع مجهزة بـ201 صندوق اقتراع.
وتعكس هذه الأرقام التوزيع الجغرافي والديمغرافي للمشاركة الانتخابية في المحافظة، مما يعكس التنافس الحاد والاستعداد الكامل لاستقبال الناخبين وتسهيل عملية التصويت في جميع مراكز الاقتراع.
وتتنافس القوائم الانتخابية في محافظة المفرق في أجواء منافسة ساخنة، حيث تعرض كل منها مجموعة متنوعة من البرامج والاهتمامات التي تعكس تباين أولوياتها، حيث تسعى بعض القوائم إلى تحسين جودة الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، من خلال رفع كفاءة المرافق وتحديث التجهيزات لضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين، وفي المقابل، تركز قوائم أخرى على دفع التنمية الاقتصادية، من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الاستثمار المحلي لخلق بيئة اقتصادية محفزة.
وفي جانب العدالة الاجتماعية، تتعهد بعض القوائم بالعمل على توزيع عادل للموارد بين المناطق، مما يعكس التزامها بدعم المناطق الأقل حظا وتوفير فرص متساوية لجميع السكان، كما تركز بعض القوائم على تعزيز دور الشباب في الحياة السياسية عبر تقديم برامج تدريبية تحفزهم على المشاركة الفعالة في صنع القرار وصياغة السياسات.
وتسعى القوائم المحلية إلى تحقيق تحول إستراتيجي في مجال فرص العمل من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحسين البنية التحتية وتطوير برامج تدريب وتأهيل متقدمة، مما يسهم في رفع كفاءة القوى العاملة المحلية، كما تركز على إقامة شراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص لتسهيل إنشاء مشاريع جديدة وتوفير فرص عمل ملائمة للشباب، مما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وتضمنت برامج انتخابية سياسات تشجع الاستثمار في مجالات إستراتيجية مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والسياحة، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين الخدمات العامة.
من وجهة نظر الدكتور عايد العظامات، وهو رئيس قسم الجغرافيا التطبيقية في جامعة آل البيت، فإن الدعاية الانتخابية وللأسف، خلت من أي برنامج انتخابي مميز لأي مترشح. ومع ذلك، من خلال بعض لقاءاتي مع المترشحين، أكدوا حرصهم على محاربة الفقر والبطالة والمحسوبية، والسعي لجلب مشاريع تنموية للمناطق الريفية، والعمل على رفع مستوى التعليم والخدمات الصحية والمياه".
وأضاف العظامات لـ"الغد"، "جميع البرامج الانتخابية للمترشحين تتشابه تقريبا لأن المشاكل هي نفسها. لكن الإمكانيات محدودة لمعالجتها نظرا للظروف الصعبة في المنطقة. فالمواطن الأردني أصبح على دراية ووعي بجميع القضايا المحيطة به، ويعرف الدور المحدود للنائب في الوقت الحالي على الصعيدين السياسي والاقتصادي. لذا، نشاهد عدم اهتمام واضح من قبل المواطنين وعدم تفاعل مع تلك الطروحات".
ويرى المواطن علي حمدان وهو من إحدى مناطق البادية الشمالية الغربية، أن "البرامج الانتخابية للمترشحين تختلف بشكل كبير حسب المترشح وحزبه السياسي. فبعض البرامج تركز على القضايا الاقتصادية مثل تحسين مستويات المعيشة، وزيادة فرص العمل، وخفض الضرائب، بينما تركز برامج أخرى على القضايا الاجتماعية مثل التعليم، والرعاية الصحية، والعدالة الاجتماعية".
وأشار حمدان، إلى أن "تلبية حاجات المواطنين تعتمد على مدى توافق هذه البرامج مع تطلعاتهم واحتياجاتهم اليومية. وفي بعض الأحيان، قد يرى المواطنون أن البرامج الانتخابية تقدم وعودا كبيرة ولكنها تفتقر إلى التفاصيل حول كيفية تحقيق هذه الوعود أو تمويلها، مما قد يقلل من الثقة في قدرة المترشحين على تنفيذها".
وأكد، "أهمية أن يكون لدى المترشحين برامج واقعية ومحددة تعكس الفهم الحقيقي لحاجات المواطنين وتقدم حلولا قابلة للتنفيذ. فيما قد تختلف الآراء بين الناخبين، حيث يرى البعض أن البرامج الانتخابية الحالية تلبي حاجاتهم، بينما يرى آخرون أنها تحتاج إلى تحسينات أو تفاصيل أكثر".
كما أشار إلى أن "المشهد الانتخابي شهد لأول مرة ظهور قوائم وطنية حزبية بدأت بالفعل في تغيير المشهد والتحالفات"، موضحا أنه "على الرغم من أن أغلب الأشخاص أصحاب خبرات سياسية وشخصيات مخضرمة، إلا أن تقليص المقاعد المحلية أدى إلى احتدام المعترك الانتخابي وزيادة التنافسية بين المترشحين".
واختتم حمدان حديثه بالإشارة إلى أن "السواد الأعظم من الناخبين ما يزالون ينتخبون المرشح لانتمائه للعشيرة، ولكن للمرة الأولى نرى أحد المترشحين الشباب يشكل تهديدًا للإرث القديم المعتمد على الجاه والمنصب بسبب علاقاته الممتازة مع الطبقة الوسطى والكادحة من جميع العشائر. قد يدل هذا على بدء تغيير إيجابي في مجتمع البادية مبني على القيم والمبادئ ونظرة تقييمية لشخص وكاريزما المرشح."
وعبّرت المواطنة سحر وليد من قصبة المفرق عن استيائها قائلة، "لم ألاحظ أي تغيير حقيقي في البرامج الانتخابية. كل المترشحين يتحدثون عن القضايا نفسها مثل الفقر والبطالة، لكنني لا أرى خططا ملموسة لمعالجتها. الوضع الاقتصادي والسياسي صعب، والإمكانات محدودة، ما يجعلني أشعر بعدم جدوى التصويت، حيث يبدو أن النتائج لن تختلف كثيرا عن السابق".
وعلى عكس سحر، يبدي المواطن ياسر سليمان من قصبة المفرق قدرا من التفاؤل، قائلا، "رغم أن البرامج الانتخابية قد تبدو متشابهة، إلا أنني أؤمن بأهمية التغيير والتجديد في البرلمان. أرى أن الاهتمام بقضايا مثل التعليم والصحة والتنمية المحلية ضروري، ويجب علينا منح الفرصة للمترشحين الجدد الذين يقدمون حلولًا مبتكرة. إذا لم نشارك في الانتخابات، لن نتمكن من تحسين الوضع الحالي. لذلك، أنا متفائل وأعتقد أن التصويت يمكن أن يحدث فرقا".
ويرى مواطن من البادية الشمالية، فضل عدم نشر اسمه، أن "الانتخابات توفر فرصة لتغيير الأوضاع الراهنة. القضايا التي يتم تناولها مثل تحسين الخدمات الأساسية والتنمية الاقتصادية مهمة للغاية بالنسبة لنا. نحن بحاجة إلى منح فرصة للمترشحين الذين يعرضون أفكارا جديدة ويظهرون استعدادا فعليا لمعالجة مشاكلنا. التغيير يبدأ من هنا، والمشاركة في الانتخابات هي خطوة أساسية لتحقيق ذلك".
أما الشاب سليمان الشرعة، من دائرة بدو الوسط، فيقول، "قررت مقاطعة هذه الانتخابات لأنني لا أرى قيمة مضافة من النائب، سواء كان من السابقين أو الجدد. من وجهة نظري، لن يقدم النائب الجديد أي تحسينات حقيقية في قضايا مثل التوظيف أو غيرها. لذلك، أرى أن عدم المشاركة في الانتخابات هو الخيار الأفضل".
وأفادت إحدى المواطنات من قرى محافظة المفرق، أن "الوضع الانتخابي الحالي لا يعكس تغييرات ملحوظة"، مشيرة إلى "غياب البرامج الانتخابية الفعالة وعدم ظهور شخصيات ذات تأثير إيجابي. الوضع ما يزال كما هو دون تغيير حقيقي. رغم إعجابي بالمترشح الذي كنت أعتزم التصويت له، قررت مقاطعة التصويت للقوائم المحلية".
وأضافت، "أرى أن القوائم الوطنية أكثر قدرة، وقررت للمرة الأولى المشاركة في التصويت لقائمة وطنية للتعبير عن رأيها وأداء واجبها بصدق".

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