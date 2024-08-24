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سيناريو هجوم جديد على Android

8/24/2024 3:23:23 PM
(MENAFN- Al Watan) اكتشفت طريقة جديدة لقيام قراصنة الإنترنت بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع باستخدام قارئ البيانات التلامسي ((إن إف سي))، والتي تمكنهم من استخدام البطاقات المسروقة في أجهزة الصراف الآلي أو نقاط البيع أو حتى استنساخ البطاقات الائتمانية.
ووفقًا لموقع ((آرس تيكنيا)) المتخصص في التقنية قال الباحث في (ESET)، لوكاس ستيفانكو: ((هذا سيناريو هجوم جديد على نظام أندرويد، وهذه هي المرة الأولى التي نرى فيها برنامج ضار على أندرويد يمتلك هذه القدرة ويستخدم في الواقع، يمكن لبرنامج (NGate) الضار نقل بيانات (NFC) من بطاقة الضحية عبر جهاز مخترق إلى هاتف ذكي للمهاجم، والذي يمكنه بعد ذلك محاكاة البطاقة وسحب الأموال من جهاز الصراف الآلي.))
وأطلق الباحثون في (ESET) على البرنامج الضار اسم (NGate) لأنه يتضمن (NFCGate)، وهي أداة مفتوحة المصدر لالتقاط وتحليل أو تعديل حركة مرور البيانات التلامسية، والتي هي عبارة عن بروتوكول يسمح لجهازين بالتواصل لاسلكيًا على مسافات قصيرة، وقراءة البيانات وتبادلها بينهما.
تم تثبيت البرنامج الضار من خلال سيناريوهات التصيد التقليدية، مثل إرسال المهاجم رسائل إلى الأهداف وخداعهم لتثبيت (NGate) من نطاقات قصيرة العمر تنتحل صفة البنوك أو تطبيقات البنوك الرسمية المتاحة على متجر جوجل للبرامج، حيث يتنكر (NGate) كتطبيق شرعي لبنك الهدف، ويطلب من المستخدم إدخال معرف العميل البنكي وتاريخ الميلاد ورمز (PIN) الخاص بالبطاقة، ومن ثم يطلب التطبيق من المستخدم تشغيل (NFC) ومسح البطاقة.

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