سيناريو هجوم جديد على Android

(MENAFN
- Al Watan)
اكتشفت طريقة جديدة لقيام قراصنة الإنترنت بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع باستخدام قارئ البيانات التلامسي ((إن إف سي))، والتي تمكنهم من استخدام البطاقات المسروقة في أجهزة الصراف الآلي أو نقاط البيع أو حتى استنساخ البطاقات الائتمانية.
ووفقًا لموقع ((آرس تيكنيا)) المتخصص في التقنية قال الباحث في (ESET)، لوكاس ستيفانكو: ((هذا سيناريو هجوم جديد على نظام أندرويد، وهذه هي المرة الأولى التي نرى فيها برنامج ضار على أندرويد يمتلك هذه القدرة ويستخدم في الواقع، يمكن لبرنامج (NGate) الضار نقل
بيانات (NFC) من بطاقة الضحية عبر جهاز مخترق إلى هاتف ذكي للمهاجم، والذي يمكنه بعد ذلك محاكاة البطاقة وسحب الأموال من جهاز الصراف الآلي.))
وأطلق الباحثون في (ESET) على البرنامج الضار اسم (NGate) لأنه يتضمن (NFCGate)، وهي أداة مفتوحة المصدر لالتقاط وتحليل أو تعديل حركة مرور البيانات التلامسية، والتي هي عبارة عن بروتوكول يسمح لجهازين بالتواصل لاسلكيًا على مسافات قصيرة، وقراءة البيانات وتبادلها بينهما.
تم تثبيت البرنامج الضار من خلال سيناريوهات التصيد التقليدية، مثل إرسال المهاجم رسائل إلى الأهداف وخداعهم لتثبيت (NGate) من نطاقات قصيرة العمر تنتحل صفة البنوك أو تطبيقات البنوك الرسمية المتاحة على متجر جوجل للبرامج، حيث يتنكر (NGate) كتطبيق شرعي لبنك الهدف، ويطلب من المستخدم إدخال معرف العميل البنكي وتاريخ الميلاد ورمز (PIN) الخاص بالبطاقة، ومن ثم يطلب التطبيق من المستخدم تشغيل (NFC) ومسح البطاقة.
MENAFN24082024000089011017ID1108596739
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.