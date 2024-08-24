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مسار سياحي للومي الحساوي - جريدة الوطن السعودية

8/24/2024 3:23:09 PM
(MENAFN- Al Watan) في إطار جهود تعزيز السياحة المحلية، وإبراز المنتجات الزراعية في المحافظة، كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية السياحية في الأحساء، شاكر العليو، إطلاق مشروع المسار السياحي الترددي لمعرض اللومي الحساوي والجولة السياحية المرتبطة به.
خلق تجربة
أبان العليو لـ((الوطن))، أن المسار يركز على خلق تجربة سياحية متكاملة، تربط بين مختلف المعالم السياحية والمنتجات المحلية التي تشتهر بها الأحساء، ويركز المسار على منتج اللومي الحساوي، الذي يُعد من أبرز المنتجات الزراعية في المنطقة ليكون محورًا لجذب الزوار، وقال العليو: إن أهداف المسار، هي:
1. تعزيز السياحة المحلية
جذب الزوار من داخل المملكة وخارجها للاستمتاع بتجربة فريدة في الأحساء تشمل جولات سياحية تجمع بين الطبيعة والتراث والثقافة المحلية.
2. إبراز منتج اللومي الحساوي
من خلال تنظيم معرض خاص لهذا المنتج، وتسليط الضوء على اللومي الحساوي كمنتج زراعي، مميز يسهم في تعزيز الهوية الاحسائية ويزيد من الوعي بأهمية المنتجات الزراعية التقليدية.
3. التعاون مع الشركاء المحليين
يبرز المسار أهمية التعاون بين مختلف الجهات المحلية من شركات سياحية ومزارع ومصانع لتحقيق هدف مشترك يتمثل في تعزيز السياحة وتطوير الاقتصاد المحلي.
طرق الزراعة
أوضح العليو، أن سيناريو المسار يشتمل على جولة تبدأ من معرض اللومي الحساوي، ثم مدينة جواثا السياحية، مرورًا بمزرعة اللومي الحساوي، حيث يمكن للزوار التعرف على طرق زراعة اللومي واستخداماته، ويُعزز المسار من خلال خدمات ترددية منتظمة تسهل حركة الزوار بين هذه المواقع.
وأشار إلى أن المسار يعكس رؤية الجمعية في تقديم تجارب سياحية فريدة تعزز من قيمة التراث المحلي، وتبرز جماليات المنطقة، من خلال هذا التعاون يُتوقع أن يسهم المشروع في جذب المزيد من السياح، وتقديم الأحساء كوجهة سياحية متميزة على مستوى المملكة.

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