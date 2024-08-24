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عسير تتجه للعالمية

8/24/2024 3:14:27 PM
(MENAFN- Al Watan) من منظور اقتصادي استثماري سياحي ( عسير تتجه للعالمية ) فلم يعد الحلم هاجساً، ولم يعد الهاجس مقلقاً، ولم يعد للقلق مكان في ظل ما نراه من حراك تنموي سياحي متسارع.
فالمتابع للمشهد السياحي الإعلامي عن قرب، لا يفوته أبداً ما يراه من اختزال المسافات مع مراعاة الحرفية في الانتقال المرحلي.
فالخطة تستهدف النمو الأفقي والتوسع به ،دون الإخلال بالتوازن الذي يتطلب المنطقية، ومراعاة الواقع الميداني ومتطلباته واحتياجاته، واستيعابه لتطلعات المرحلة القادمة. وما تسعى له الحكومة جاهدة في عمل منظومة متكاملة متصلة بشكل مباشر وغير مباشر وفق نسيج محكم وشبكة من الاتصالات، تسهم في تحقيق الأهداف العليا لاستراتيجية ورؤية وطنية عظيمة.
رؤية جعلت المواطن السعودي وتنميته أولوية.
⁠رؤية بحثت السبل ودرست الواقع وتقصت الحقائق، وعالجت المعوقات وتصدت للتحديات التي تواجهها في كل منطقة حسب المقومات والممكنات والتحديات.
رؤية تتضح تجلياتها كل يوم، من خلال المنجزات التي نراها بأرقام وإحصائيات.
⁠رؤية تبحث بشكل دوري وبكل شفافية معوقات كل وزارة وتحدياتها و كيفية معالجتها، بل ويخضع كل مسؤول فيها للاستجواب عما حققه وما أنجزه.
ولعلنا نعود قليلاً إلى منطقة عسير الحبيبة وما يحدث فيها، فالمشهد الإعلامي يرصد كل يوم حدثا مهما، ولو رصدنا فقط صيف هذا العام 2024 تحت شعار (عسير تهول) ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر
إبتداء من:
* ⁠إطلاق هوية عسير السياحية تحت شعار (عسير تهول)
* المؤتمر الصُحفي لوزير السياحة أحمد الخطيب لمنطقة عسير والذي تضمن لقاء وزير الأعلام سلمان الدوسري بإعلاميي منطقة عسير.
* احتضان منطقة عسير لكأس الدرعية للسوبر السعودي.
* تدشين كلية السياحة والضيافة لتحقيق المواءمة بين استراتيجيتي عسير والسياحة، ضمن استراتيجية جامعة الملك خالد.
* الفعاليات والنشاطات المستمرة والمستدامة خلال فصلي الصيف والشتاء.
* التوسع الكبير الذي تشهده المنطقة في جميع أقاليمها الجغرافية المتنوعة، بهدف الوصول لمزيد من الخيارات في الوجهات السياحية.
* ⁠ربط جميع الأجهزة من الحكومية والخاصة والقطاع الثالث في منظومة متكاملة.
* ⁠إحداث حراك مجتمعي حيوي وإشراكه بشكل دائم في المنظومة التكاملية من جميع فئات المجتمع، من خلال المبادرات النوعية التي تهدف لرفع مستوى الوعي الفردي والجمعي لمتطلبات سوق العمل، باعتبار عسير منطقة سياحية بالدرجة الأولى.
* ⁠تمكين الفئات المستهدفة في المجالات المختلفة لتوسيع دائرة الأفكار الريادية للمشاريع، وخصوصاً لفئة الشباب.
* كل هذا نراه يوميا وبشكل لافت،ما أدى لتعزيز التفاعل المجتمعي مع ماتشهده الدولة بشكل عام،والمنطقة بشكل خاص. الأمر الذي أسهم وبشكل كبير في التغيير، مع مراعاة الحفاظ على الهوية الوطنية والمحلية للمناطق. فالعامل في قطاع السياحة بشكل مباشر يلمس ذلك من خلال مايراه من الانطباعات الإيجابية لزوار المنطقة، فالدهشة بما يراه زائر منطقة عسير كل عام ( محلياً - خليجياً - عربياً - أروبياً )، هو مايشعرنا بالسعادة حتى وإن كنا نواجه بعض التحديات، ولكن الانطباع بشكل عام يستحق الإشادة والذكر.
ومع ذلك ولأننا أبناء المنطقة ومحبين لها ،لابد وأن نرفع سقف تطلعاتنا ومتطلباتنا، لأننا نسعى للتميز وننشد الابداع، لأن قيادتنا طموحة وتطلعاتها عالمية، ومن الطبيعي أن نكون في مستوى يواكب تطلعات القيادة.

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