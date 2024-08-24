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هذا سبب ضجيج أسواق الأدوات المدرسية وغلاء أسعارها

8/24/2024 3:14:27 PM
(MENAFN- Al Watan) بدايةً أقول عام دراسي جديد سعيد، مُفعَم بالمثابرة والإجتهاد والتوفيق والنجاح إن شاءالله لجميع أبنائنا وبناتنا. لاشك أننا كولاة أمور وطلاب وطالبات، نعرف قبل بداية كل عام دراسي ماهي احتياجات ابنائنا وبناتنا المدرسية، من ملابس وحقائب وكراسات وغيرها من مستلزمات الدراسة الأساسية، ولدينا الخبرة الكافية عن ذلك من الأعوام الدراسية السابقة المتكررة. لكننا للأسف نغفل عن ذلك حتى يحل الاسبوع الأول من الدارسة ،ثم نتدافع على الأسواق بشكل جماعي مربك لنا وللمرافق العامة والخاصة، ونصنع ضجيجا من الزحام في الطرقات وفي المواقف وفي المكتبات ومحلات الملابس ، وحتى في صالونات الحلاقة التي تزدهر كغيرها من المحلات استعداداً للدراسة. وربما كان ذلك سبباً في استغلال بعض المحلات لهذه القوة الشرائية الموسمية لرفع الأسعار، فيظهر الغلاء الذي لامبرر له سوى إقبالنا الكثيف على الشراء في وقت واحد.
كاتبة هذه السطور كوالدة ومعلمة ومواطنةً يهمها كل خير لوطنها الحبيب ومجتمعها الكريم، تتمنى أن نعمل أباءً وامهات على ترتيب جداول أعمالنا وتقديم أولوياتنا، ومنها تأمين المتطلبات المدرسية مبكراً، بعيداً عن التأجيل أوالإهمال. فلدينا العطلة المدرسية الصيفية تمتد لشهرين بمجموع ثمانية اسابيع نستطيع خلالها التسوّق. مثلاً يوماً من كل أسبوع لشراء احتياجات أبنائنا المدرسية قبل بداية العام الدراسي بوقت كاف. وبذلك نتجنّب الزحام وتوابعه.
ولاننسى أن نترجم التعاون بين البيت والمدرسة بالمتابعة، وترسيخ مفهوم الانتماء ومحاسن الأخلاق في سلوك أبنائنا وبناتنا، ونكون لهم القادة والقدوة في ذلك، لكي لاتتاح للغير فرصة القيام بهذه المهمة الهامة، ربما على نحو غير محمود. فالبيت والأسرة المدرسة الآمنة الأولى. وألا نسمح لهم بالغياب كمايحدث أحياناً بداية كل عام تحت عنوان (الاسبوع الميّت)، ونوضّح لأبنائنا أن العام الدراسي كلّه حيّ حضورياً ودارسياً، ونوصيهم دائماً باحترام معلميهم، والإبتعاد عن رفاق السوء، والتفرغ للتحصيل العلمي، للوصول الى المواقع اللّائقة بهم، التي منها يخدمون الوطن الغالي ومجتمعهم .. وكل عام والجميع بخير .

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