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العطل التقني والتقدم السعودي

8/24/2024 3:14:27 PM
(MENAFN- Al Watan) سقطت الكرة الأرضية في حنجرة العالم بالأمس، حين وجدوا انفسهم يُبحلِقون بذهول في شاشة الموت الزرقاء، قبل أن يكتشفوا أن عطلاً تقنياً عالمياً، جمّد حيواتهم وشلّ مقدراتهم وقطّع اوصالهم. العطل التقني الناتج عن خلل في تحديث أمني لبرنامج مايكروسوفت وندوز الذي اطلقته شركة كراود ستريك الشركة الامريكية الرائدة في الامن السيبراني، ما تسبب في فوضى عالمية غير مسبوقة، طالت قطاعات هامة وشلت الخدمات في المطارات، وأربكت الناقلات الجوية ومزودي خدمات الاتصالات، وشركات البث الاعلامي
والمستشفيات في معظم دول العالم.
وجد العالم نفسه مفزوعاً ومرتبكاً ومتعثرا في ممارسة حياته وفق ادواته الرقمية ( الهشّة بطبيعة الحال ). بينما أطمأن السعوديون بفخرٍ، حين وجدوا الجهات المعنية تُطمئن المواطن والمقيم، أن كل شيء على يرام ،وأن كل الخدمات التي تمس المواطن والمقيم لم يطلها الاذى جراء العطل التقني، حين أكدت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، أن أنظمتها التقنية والأنظمة الحكومية التي تستضيفها لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية تعمل دون انقطاع، ولم تتأثر بالعطل التقني الذي ضرب معظم الجهات في دول العالم.
وذلك ليس من باب المصادفة، وإنما نتيجة حتمية لجهود حثيثة وفائقة الدقة، وعلى أيدي كوادر وطنية مؤهلة في مجالات تقنيات الحاسب الآلي والبرمجة، وذلك على أعلى مستوى من البناء التقني، الذي يكفل سرعة الانتقال من نظام إلى نظام في حال حدوث أي عطل تقني .
ذكّرتني هذه الطمأنينة التي عززت الطمأنينه المستقرة في أعماقنا، أن الوطن والمواطن والمقيم في أيدٍ أمينة وحريصةٍ وفاعلة، ومتقدمة جداً. ذكّرتني بزيارة سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان قبل حوالي ست سنوات لعدد من كُبريات الشركات العالمية‬⁩ اثناء زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية‬⁩ والتي من بينها شركة مايكروسوفت ‬⁩حيث التقى حينها في سان فرانسيسكو مع الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا. وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون لتدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية، ودعم التحول الرقمي والابتكار القائم على المعرفة وفقا لرؤية السعودية 2030.
لنجد اليوم ثمار هذه الزيارة، التي تشير غلى بعدِ نظرٍ عميق، لا تُدرِكه الأبصار المتأرجحة بين الشك واليقين ،وإلى توقد ذهن يعمل من أجل الانسان وتطور الوطن، لا ذِهنٍ يُدلِلُ الحيوان ويقوده أمامه بسلسلة ذهبية على حساب حقوق الانسان وهدر كرامته. إنها منظومة عمل إدارية كبرى يقودها ولي العهد بفكره وهمته لتطوير هذا الوطن والإرتقاء بمقدراته، حتى تجاوزنا في فترة وجيزة جداً وعلى مستوى التقنية دول أوروبا وأميركا التي تطورت قبلنا بعشرات السنين، لكن عجلة تطورها فقدت البوصلة مؤخرا، وتراخت الى حدٍ بعيد، متأثرة بعمق بكل أزمة عالمية.
وبلا شك فهذا التطور السعودي الكبير والخطط الاستباقية انقذت البلد من كثير من الازمات العالمية التي ألحقت الاذى بالعالم، كنتائج الحرب الروسية الاوكرانية على اقتصاديات العالم، وعدم تاثر اقتصاد السعودية بذلك كبقية الدول.
وازمة كورونا التي اجتاحت العالم وأثرها الكبير في الصحة العالمية، وما شهده العالم بكثير من الدهشة حيال طريقة ادارة السعوديين للازمة، التي جعلت اثارها على السعوديين تُعدّ الاقل مقارنة بدول العالم، ولم تتعطل أعمالها حتى استضافة قمة الـ ( G20 ) عن بعد بهندسة تقنية سعودية خالصة .
أخيراً : البقاء في وطن تشعرُ فيه بطمأنينة عالية، وأنك لن تستيقظ يوماً على حتفِك، أصبح للكثير حُلُماً بعيد المنال، لكنه متحققٌ لكل سعودي أو مقيم على ارض السعودية .

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