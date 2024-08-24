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الصيف والإعلام

8/24/2024 3:14:27 PM
(MENAFN- Al Watan) ودع المصطافون منطقة عسير بعدإجازة صيفية ممتعة شهدت نشاطات، ومناسبات ، واحتفالات متنوعة ، صاحبها تنظيم ناجح بفضل الله ثم توجيهات القيادة الحكيمة ، وجهود المخلصين.
يقول أحد الأصدقاء: إنه لاحظ ضعفاً في بعض مستويات التتغطيات الإعلامية بسبب تكرار الأساليب القديمة ، وندرة القصص الإخبارية الإبداعية.
وأضاف : من يعتقد أن مهمة الإعلامي تندرج في نشر صورة وخبر في صحيفة أومقطع ضعيف المحتوى على منصات وسائل التواصل فهو واهم أتعب نفسه،وعرضها للإنتقاد وأشغلها دون فائدة.
قلت :نجاح الإعلامي اليوم يتطلب مسايرة الحدث ،والتركيزعلى مابعد الخبر لصناعة قصص إخبارية تحمل معطيات إجتماعية وإنسانية وتاريخية وتنموية ، تتجسد فيها المفاجآت ، والمعلومات الجديدة، واقتناص اللحظات والمواقف التي لن تتكرر .
ليس الإعلام مذيع يتحدث من هنا وهناك بأسئلة مكررة كيف الجو ، وكيف المناظر ،من أين أتيتم؟ ويلحن في قراءة أبسط الجمل مثل درجات الحرارة حين ينطقها أحدهم بإصرار عجيب ثمانية عشر درجة بينماالصحيح ثماني عشرة درجة.
وتُؤكد بحوث ودراسات أن البرامج والتقارير المرئية عن السياحة مهمة صعبة لاتحتاج إلى إجتهادات فردية في الإعداد والتقديم بأنماط أكل عليها الدهر وشرب،بل أصبحت تخضع قبل إنتاجها إلى خُطة عمل ينفذها فريق مختص في الإعداد، لديهم معرفة بالجمهور المستهدف، وطبيعة النشاطات ، والبحث عن كل جديد ، إضافة إلى كتاب نصوص ، ومخرجين ، ومصورين أكفاء ، ومقدم يتمتع بالقبول والذكاء وحُسن الأداء.
وقد يُصبح الإعلام التقليدي شر يكاً رئيساً في نجاح السياحة إذا تخلص من دخول غير الموهوبين المؤهلين فضاءات الإعلام، كمراسلين ومحررين، وصناع محتوى ، لايملكون مفاتيح العمل الجيد ولا يُقنعون المتلقي، بل يشوهون المناسبة وإن أكثروا من الموسيقى، والاضاءات فالنتيجة أداء باهت وهزيل.
السياحة في المنطقة تتطلع إلى إعلام يواكب التحولات التنموية والإقتصادية الكبرى التي تحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله على تحقيقها ، وفي مقدمتها جودة الحياة.
يجب على الإعلام أن يسبر أغوار محطات سياحية جميلة كالقُرى التي تم إحياءها ، والوجهات السياحية الجديدة ، والشواهد الحضارية ، وملامح مختارة بعناية من ثقافة وطبيعة وتراث وإنسان المنطقة.
ويتحقق نجاح الإعلام المكتوب إذا طورت قدرات بعض الصحفيين - خاصة الجيل الجديد - وتحفيزهم ،وتوفير المعلومات وتدريبهم على كيفية كتابة القصص الإخبارية بمهنية عالية ، والإستفادة من التقنيات الجدبدة.
وهنا لابد من الإشارة إلى الرسائل الإخبارية المرئية الخفيفة والجميلة برائحة المطر واخضرار الحياة وبشائر البهجة ، التي يبثهاالإعلامي "سعيد مشهور" صاحب الجملة المشهورة"والقادم أجمل".
وهناك بعض الرموز الإعلامية والصحفية في عسير الذين عملوا خلال العقود الماضية واكتفوا بما قدموه، وتركوا الفرصة للآخرين ، وهو قرار صائب حظى بتقدير الوسط الإعلامي والمجتمع. فلم يعد مقبولاً اليوم من شخص جاوز السبعين من العمر " الترزز" في المناسبات ،على أساس انه صحفي يحمل بطاقة مؤسسة أوهيئة وهو يعلم في قرارة نفسه أنه خال الوفاض، لايتحمل مهنة المتاعب ، ولايستطيع أداء العمل الميداني والإداري أوالمهام المكلف بها ، فشتان بين الأمس واليوم.
يقول الدكتور رضا عواضة في كتابه "سنابل الحكمة" :( من قدر على شيء وهو مسؤول عنه فلم يفعله فقدأصابته سهام الفشل والملام).

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