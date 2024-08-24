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سيارات ذكية تزعج الجيران

8/24/2024 3:14:26 PM
(MENAFN- Al Watan) اشتكى سكان مبانٍ مجاورة لمرآب مخصص لسيارات ذاتية القيادة، تتبع لشركة ((وايمو))، بسبب الضجة التي تحدثها هذه السيارات، وهي ((تتحدث مع بعضها البعض))، لا سيما ليلاً.
وكانت الشركة استأجرت مساحة كبيرة خارج مبنى سكني في سان فرانسيسكو لتتوقف فيها السيارات، لكن ضجة المركبات الناتجة عن أبواقها دفعت الجيران للشكوى.
وشرحت الشركة سبب المشكلة، مشيرة إلى أن أبواق السيارات مصممة للانطلاق لتجنب الاصطدامات، والتواصل مع المحيط الخارجي، كما لو أن السيارات تنادي على بعضها، منوهة بأنها أجرت تحديثات على البرنامج المسبب للمشكلة. وأضافت الشركة: ((لم نتوقع حدوث ذلك في مواقف السيارات الخاصة بنا، وقمنا بتحديث البرنامج الذي يتسبب في إطلاق أبواق السيارات، لذلك يجب أن تعمل مركباتنا الكهربائية على خفض الضوضاء لجيراننا)).

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