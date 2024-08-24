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تطورات حول غرق يخت مايك الفاخر

8/24/2024 3:14:26 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف ممثلو الادعاء الإيطاليون عن نتائج أولية بشأن التحقيق في كارثة غرق يخت مايك لينش، بعد أن تم وصف اليخت الفاخر بأنه ((غير قابل للغرق)).
وغرقت اليخت في الساعات الأولى من صباح الاثنين عندما حاصرته عاصفة قبالة الساحل الشمالي لجزيرة صقلية، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص بمن فيهم قطب التكنولوجيا، مايك لينش وابنته هانا البالغة من العمر 18 عامًا.
وأعلن ممثلو الادعاء في صقلية السبت فتح تحقيق بالقتل غير العمد عن طريق الإهمال، مؤكدين أن التحقيق في مراحله الأولى.
وقال المدعي أمبروجيو كارتوسيو ((رفع مكتب المدعي العام في تيرميني إيميريسي قضية أمام الدولة ضد مجهول للإبلاغ عن جريمة غرق بسبب الإهمال وقتل بسبب الإهمال)).
وأضاف ((ما زلنا في المرحلة الأولى.. ولأن التحقيق يتطور بطريقة أو بأخرى، لا نستبعد أي أمر على الإطلاق)).
وأضاف كارتوسيو أن التحقيق فُتح في هذه المرحلة ضد مجهول ولكن ((من الممكن أن نحدّد مشتبها بهم قبل رفع الحطام)).
وقال كارتوسيو ((كان حدثا مفاجئًا وغير متوقع)).
وقال رافائيل ماكودا، قائد هيئة ميناء باليرمو، إنه سُمِح لليخت بالرسو في المنطقة التي غرق فيها و((لم يكن هناك تحذير من عاصفة هذا المساء))، مذكرًا أن طاقم سفينة قريبة عمل على إنقاذ الناجين.
وتثير سرعة غرق اليخت وعدم تضرر قوارب أخرى محيطة به تساؤلات، بينها ما إذا كانت العارضة التي تعمل بمثابة ثقل موازن للصاري الضخم، منخفضة أو مرفوعة خلال العاصفة.
وكان رجل الأعمال الثري الملقب ((بيل غيتس البريطاني)) يحتفل مع أصدقائه ومحاميه بتبرئته في يونيو الماضي من تهمة بالاحتيال في الولايات المتحدة كانت ستكلفه سنوات من السجن.
وكان المركب الشراعي البالغ طوله 56 مترًا ويرفع العلم البريطاني، راسيًا على بعد حوالى 700 متر قبالة بورتيتشيلو قرب باليرمو في شمال إيطاليا، عندما ضربته زوبعة مائية ليغرق في غضون دقائق وعلى متنه 22 شخصًا، أنقذ منهم 15 بينهم زوجة لينش.

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