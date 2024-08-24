أسلاك تعالج الأمراض العصبية

(MENAFN
- Al Watan)
تمكّن باحثون في جامعة
لينشوبينغ بالسويد من تطوير تقنية رائدة تتضمن أسلاكًا نانوية ذهبية للتطبيقات الطبية. وابتكر الباحثون، وفقًا للدراسة المنشورة في مجلة ((سمول))، أقطابًا كهربائية ناعمة وقابلة للتمدد وعالية التوصيل يمكن استخدامها لتوصيل الإلكترونيات بالجهاز العصبي. ومن المحتمل أن تعالج هذه الأقطاب الكهربائية حالات مثل الصرع ومرض باركنسون والشلل والألم المزمن.
وتوصل الباحثون إلى مادة جديدة مصنوعة من أسلاك نانوية ذهبية مدمجة في مطاط السيليكون، والذي يستخدم عادة في الغرسات الطبية، حيث أدى هذا المزيج إلى إنتاج أقطاب كهربائية دقيقة عالية التوصيل ومتوافقة حيويًا تعمل بشكل جيد مع الجسم مع تقليل تلف الأنسجة.
واستخدم الباحثون أسلاكًا نانوية فضية كنقطة بداية، إذ إن الفضة أسهل في التلاعب بها لتأخذ الشكل المطلوب ولكنها تتفاعل كيميائيًا وتكون سامة؛ لذلك زرع الباحثون الذهب حول أسلاك النانو الفضية ثم قاموا بإزالة الفضة، تاركين وراءهم أسلاكًا نانوية من الذهب الخالص. يذكر أنه سبق الإعلان في وقت سابق عن أن فريقًا من العلماء في جامعة تكساس ساوث وسترن، يدرسون مدى فعالية عقار تجريبي ((مغطى بجزيئات الذهب النانوية)) في علاج بعض الأمراض العصبية.
MENAFN24082024000089011017ID1108596717
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.