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أسلاك تعالج الأمراض العصبية

8/24/2024 3:14:26 PM
(MENAFN- Al Watan) تمكّن باحثون في جامعة لينشوبينغ بالسويد من تطوير تقنية رائدة تتضمن أسلاكًا نانوية ذهبية للتطبيقات الطبية. وابتكر الباحثون، وفقًا للدراسة المنشورة في مجلة ((سمول))، أقطابًا كهربائية ناعمة وقابلة للتمدد وعالية التوصيل يمكن استخدامها لتوصيل الإلكترونيات بالجهاز العصبي. ومن المحتمل أن تعالج هذه الأقطاب الكهربائية حالات مثل الصرع ومرض باركنسون والشلل والألم المزمن.
وتوصل الباحثون إلى مادة جديدة مصنوعة من أسلاك نانوية ذهبية مدمجة في مطاط السيليكون، والذي يستخدم عادة في الغرسات الطبية، حيث أدى هذا المزيج إلى إنتاج أقطاب كهربائية دقيقة عالية التوصيل ومتوافقة حيويًا تعمل بشكل جيد مع الجسم مع تقليل تلف الأنسجة.
واستخدم الباحثون أسلاكًا نانوية فضية كنقطة بداية، إذ إن الفضة أسهل في التلاعب بها لتأخذ الشكل المطلوب ولكنها تتفاعل كيميائيًا وتكون سامة؛ لذلك زرع الباحثون الذهب حول أسلاك النانو الفضية ثم قاموا بإزالة الفضة، تاركين وراءهم أسلاكًا نانوية من الذهب الخالص. يذكر أنه سبق الإعلان في وقت سابق عن أن فريقًا من العلماء في جامعة تكساس ساوث وسترن، يدرسون مدى فعالية عقار تجريبي ((مغطى بجزيئات الذهب النانوية)) في علاج بعض الأمراض العصبية.

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