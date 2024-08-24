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الاتحاد الأوروبي يجيز لقاح موديرنا

8/24/2024 3:14:26 PM
(MENAFN- Al Watan) أجاز الاتحاد الأوروبي لقاحًا من ابتكار مجموعة ((موديرنا)) مضادًا للفيروس الرئيس المسبب لالتهاب القصيبات، على ما أفادت الشركة المتخصصة في إنتاج اللقاحات القائمة على الحمض النووي الريبوزي المرسال، بعد أشهر قليلة من قرار مماثل اتُّخذ في الولايات المتحدة.
وأكدت الشركة الأمريكية، التي اشتهرت بفضل لقاحها المضاد لكوفيد19، في بيان، أن ((المفوضية الأوروبية أجازت بيع (mRESVIA)))، مشيرةً إلى أنه ((لقاح قائم على الحمض النووي الريبوزي المرسال مضاد للفيروس المخلوي التنفسي (RSV))).
ويُضاف لقاح ((موديرنا))، الذي يستهدف مَن تزيد أعمارهم على 60 عامًا، إلى سلسلة من العلاجات التي ظهرت في المرحلة الأخيرة للحدّ من تعرّض الأطفال وكبار السن لآثار الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي، وهو الفيروس الذي يسبب الغالبية العظمى من التهاب القصيبات.
وبعض هذه العلاجات مثل ((بيفورتس)) من مختبرات ((سانوفي)) مخصص للأطفال الصغار الذين يسبب التهاب القصيبات لديهم مشكلات كبيرة كل شتاء، بينما ثمة لقاحات أخرى مثل لقاح ((أريكسفي)) من شركة ((جي إس كاي)) واللقاح الذي تنتجه ((موديرنا))، تستهدف كبار السن.

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