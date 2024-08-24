الاتحاد الأوروبي يجيز لقاح موديرنا

(MENAFN
- Al Watan)
أجاز الاتحاد الأوروبي لقاحًا من ابتكار مجموعة ((موديرنا)) مضادًا للفيروس الرئيس المسبب لالتهاب القصيبات، على ما أفادت الشركة المتخصصة في إنتاج اللقاحات القائمة على الحمض النووي الريبوزي المرسال، بعد أشهر قليلة من قرار مماثل اتُّخذ في الولايات المتحدة.
وأكدت الشركة الأمريكية، التي اشتهرت بفضل لقاحها المضاد لكوفيد19، في بيان، أن ((المفوضية الأوروبية أجازت بيع (mRESVIA)))، مشيرةً إلى أنه ((لقاح قائم على الحمض النووي الريبوزي المرسال مضاد للفيروس المخلوي التنفسي (RSV))).
ويُضاف لقاح ((موديرنا))، الذي يستهدف مَن تزيد أعمارهم على 60 عامًا، إلى سلسلة من العلاجات التي ظهرت في المرحلة الأخيرة للحدّ من تعرّض الأطفال وكبار السن لآثار الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي، وهو الفيروس الذي يسبب الغالبية العظمى من التهاب القصيبات.
وبعض هذه العلاجات مثل ((بيفورتس)) من مختبرات ((سانوفي)) مخصص للأطفال الصغار الذين يسبب التهاب القصيبات لديهم مشكلات كبيرة كل شتاء، بينما ثمة لقاحات أخرى مثل لقاح ((أريكسفي)) من شركة ((جي إس كاي)) واللقاح الذي تنتجه ((موديرنا))، تستهدف كبار السن.
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