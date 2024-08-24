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تطبيق يحسن صحتك العقلية في 10 دقائق

8/24/2024 3:14:26 PM
(MENAFN- Al Watan) قد تكون 10 دقائق فقط من ممارسة اليقظة الذهنية يوميًا، من خلال تطبيق مجاني للهواتف الذكية، هي المفتاح إلى حياة أكثر صحة وسعادة وهذا ما اكتشفه باحثون من جامعتي باث وساوثهامبتون.
ففي إحدى أكبر الدراسات وأكثرها تنوعًا من نوعها، شرع 1247 شخصًا بالغًا من 91 دولة في رحلة تأمل مدتها 30 يومًا باستخدام تطبيق Medito المجاني. وكانت النتائج مذهلة بكل المقاييس. أفاد المشاركون الذين أكملوا برنامج التأمل بانخفاض بنسبة 19.2% في أعراض الاكتئاب مقارنة بمجموعة التحكم. كما شهدوا تحسنًا بنسبة 6.9% في الرفاهية وانخفاضًا بنسبة 12.6% في القلق.
كما كشفت الدراسة التي نشرت في المجلة البريطانية لعلم النفس الصحي عن وجود رابط مثير للاهتمام بين ممارسة اليقظة الذهنية واختيارات نمط الحياة الصحية.
مواقف إيجابية
أشار المشاركون الذين استخدموا تطبيق اليقظة الذهنية بمواقف أكثر إيجابية تجاه الحفاظ على الصحة (أعلى بنسبة 7.1% من المجموعة الضابطة) ونوايا أقوى لرعاية صحتهم (أعلى بنسبة 6.5%). ويبدو الأمر وكأن الفعل البسيط المتمثل في التناغم مع اللحظة الحالية أحدث تأثيرًا متتاليًا، لم يؤثر فقط على الصحة العقلية بل وحفز أيضًا سلوكيات أكثر صحة.
ما يجعل هذه الدراسة مثيرة للاهتمام بشكل خاص هو إمكانية الوصول إليها. على عكس برامج اليقظة الذهنية التقليدية التي قد تتطلب التزامات زمنية كبيرة أو رحلات مكلفة، تم تقديم هذا التدخل بالكامل من خلال تطبيق جوال مجاني. طُلب من المشاركين، الذين لم يكن لدى معظمهم خبرة سابقة في اليقظة الذهنية، إكمال 10 دقائق فقط من الممارسة يوميًا. تضمنت الجلسات تمارين الاسترخاء، وتحديد النية، ومسح الجسم، والتنفس المركّز، والتأمل الذاتي.
ممارسات قصيرة
تقول ماشا ريمسكار، الباحثة الرئيسية من جامعة باث، في بيان صحفي: ((تسلط هذه الدراسة الضوء على أن حتى الممارسات اليومية القصيرة للتأمل الذهني يمكن أن تقدم فوائد، مما يجعلها أداة بسيطة ولكنها قوية لتعزيز الصحة العقلية)).
ولعل الفوائد طويلة الأمد كانت أكثر إثارة للإعجاب من التأثيرات الفورية. ففي استطلاعات المتابعة التي أجريت بعد 30 يومًا من انتهاء التدخل، استمر المشاركون في مجموعة اليقظة في الإبلاغ عن تحسن في الحالة الصحية، وانخفاض أعراض الاكتئاب، وتحسن جودة النوم مقارنة بمجموعة التحكم.
وسلطت الدراسة أيضًا الضوء على سبب فعالية اليقظة الذهنية.

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