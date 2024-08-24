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مسابقة لأفضل تطبيق جيومكاني

8/24/2024 3:14:26 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية عن مسابقة أفضل تطبيق جيومكاني، وذلك إسهامًا في تطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية من خلال تحفيز القطاعات الحكومية والخاصة والأفراد على تطوير تطبيقات حديثة وفعّالة تعتمد على البيانات الجيومكانية وأوضحت أنه سيتم ترشيح ثلاث تطبيقات جيومكانية بواقع ثلاث جوائز لكل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص والأفراد.
وسيتم تكريم الفائزين بدرع الجيومكانية لأفضل تطبيق جيومكاني في ملتقى المنصة الجيومكانية الوطنية 2024، كما سيتم استعراض أبرز مزايا التطبيقات الفائزة من خلال منصات الجيومكانية في وسائل التواصل الاجتماعي.
يذكر أن المسابقة ستبدأ من الأحد الموافق 25/ 08/ 2024 ولمدة شهر من تاريخ الإعلان وسيتم استقبال المشاركات والاستفسارات على البريد الإلكتروني المخصص للمسابقة ( ).

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