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تدشين مشروع لترجمة ندوة فتوى الحرمين

8/24/2024 3:14:26 PM
(MENAFN- Al Watan) دشن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، اليوم، مشروع ترجمة ندوة ((الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما)) بنسختها الثانية التي تنطلق في المدينة المنورة الثلاثاء القادم بعشرين لغة عالمية؛ حرصًا على إيصال رسالة ندوة الفتوى وأهدافها ومضامينها ومخرجاتها إلى المسلمين في أنحاء العالم.
وأوضح السديس أن مشروع ترجمة الندوة بنسختها الثانية، بعشرين لغة عالمية؛ يستهدف الوصول إلى 50 مليون مستفيد ومتابع لإيصال رسالة الندوة للعالم؛ وهو أكبر عدد مستهدف لمشروع الندوة، ويعد نقلة نوعيه ونموذجًا من إشراقات دعم القيادة الرشيدة -أيدها الله-؛ لبرامج رئاسة الشؤون الدينية.
وسيتم ترجمتها إلى (الإنجليزية، الفرنسية، الإندونيسية، الأردية، الفارسية، الإسبانية، الملايوية، البرتغالية، الروسية، البنغالية، الصينية، التركية، الهوساوية، الأمهرية، الإيطالية، السواحلية، الألمانية، الفلبينية، البوسنية، المالايامية).

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