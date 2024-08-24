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ضبط 17616 مخالفا للأنظمة خلال أسبوع

8/24/2024 3:14:26 PM
(MENAFN- Al Watan) أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 11 / 02 / 1446هـ الموافق 15 / 08 / 2024م إلى 17 / 02 / 1446هـ الموافق 21 / 08 / 2024م، عن ضبط 17616 مخالفًا.
- المخالفون 17616
- الإقامة 11022
- أمن الحدود 4216
- نظام العمل 2378
المتسللون
- 883 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة.
- %41 يمنيون.
- %58 إثيوبيون.
- %1 جنسيات أخرى.
- 68 حاولوا عبور الحدود إلى الخارج بطريقة غير نظامية.
- 15 تورطوا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي الأنظمة.
الإجراءات
- 14542 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة.
- 13471 رجلا.
- 1071 امرأة.
- 5926 أحيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية.
- 2070 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم.
- 13952 رحلوا.

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