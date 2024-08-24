ضبط 17616 مخالفا للأنظمة خلال أسبوع

(MENAFN
- Al Watan)
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 11 / 02 / 1446هـ الموافق 15 / 08 / 2024م إلى 17 / 02 / 1446هـ الموافق 21 / 08 / 2024م، عن ضبط 17616 مخالفًا.
- المخالفون 17616
- الإقامة 11022
- أمن الحدود 4216
- نظام العمل 2378 المتسللون
- 883 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة.
- %41 يمنيون.
- %58 إثيوبيون.
- %1 جنسيات أخرى.
- 68 حاولوا عبور الحدود إلى الخارج بطريقة غير نظامية.
- 15 تورطوا في نقل
وإيواء وتشغيل مخالفي الأنظمة. الإجراءات
- 14542 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة.
- 13471 رجلا.
- 1071 امرأة.
- 5926 أحيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية.
- 2070 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم.
- 13952 رحلوا.
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