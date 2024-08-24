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سيدات آسيا يبدأن التصفيات بالتحدي

8/24/2024 3:14:25 PM
(MENAFN- Al Watan) أقيمت، أمس، المؤتمرات الصحفية للجولة الأولى لمنافسات المجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لدوري أبطال آسيا للسيدات، التي تستضيفها الرياض بمشاركة ممثل الكرة السعودية النصر، بجانب أبو ظبي الإماراتي، مياوادي من لاوس، ويونغ إليفانتس من ميانمار.
وعبرت مدربة أبو ظبي الإماراتي سارة حسنين عن سعادتها الكبيرة بمشاركة فريقها في النسخة الأولى من البطولة، متمنية أن يحالف فريقها التوفيق في العبور نحو دور المجموعات.
وأوضحت لاعبة أبو ظبي الإماراتي روان الحمادي، أن المشاركة في النسخة الأولى لبطولة دوري أبطال آسيا للسيدات تمثل حلمًا كبير، مؤكدةً على أن الطموحات كبيرة لتحقيق النتائج المأمولة.
وفي المؤتمر الصحفي الخاص بفريق يونغ إليفانتس، أكد مدرب الفريق فوتباسونغ سينغ على جاهزيتهم لخوض المنافسة، مقدمًا شكره للاتحاد السعودي لكرة القدم على حسن الاستقبال.
من جانبها أبدت لاعبة يونغ إليفانتس ((ساكي أونو)) سعادتها بمشاركة فريقها في التصفيات، مشيرة إلى رغبتها وزميلاتها اللاعبات في إظهار أفضل مستوى ممكن خلال مباريات التصفيات.
وفي المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة ممثل المملكة، النصر أمام مياوادي، أكد مدرب النصر ((ساندرو مينديز)) على جاهزية فريقه للمباراة، مشيرًا أن الهدف هو تجاوز فريق مياوادي ومن ثم التفكير في بقية أدوار التصفيات.
من جهتها أبدت لاعبة النصر ((كاثلين سوزا)) سعادتها كون المشاركة هي الأولى لها منذ الانضمام إلى النصر، مؤكدةً أن العالمي يملك كل الطموحات لتحقيق الهدف المأمول.
في المقابل قال مدرب مياوادي ((أيار ماونغ)) إن الفرق المشاركة في التصفيات تملك مستويات كبيرة، متمنيًا أن تُظهر لاعبات فريقه المستويات المأمولة لتحقيق هدف التأهل لدور المجموعات.
وأكدت لاعبة فريق مياوادي ((بيو بيو وين)) أنها وزميلاتها في أتم الجاهزية لخوض مباراة اليوم، مبديةً سعادتها بمشاركتهن في النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا للسيدات.
وسيشهد، اليوم، انطلاق مباريات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لدوري أبطال آسيا للسيدات، حيث سيلتقي فريق أبو ظبي الإماراتي بفريق يونغ إليفانتس على ملعب الأول بارك، فيما يلتقي ممثل الوطن النصر بفريق مياوادي على نفس الملعب.

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