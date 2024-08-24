سيدات آسيا يبدأن التصفيات بالتحدي

(MENAFN
- Al Watan)
أقيمت، أمس، المؤتمرات الصحفية للجولة الأولى لمنافسات المجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لدوري أبطال آسيا للسيدات، التي تستضيفها الرياض بمشاركة ممثل
الكرة السعودية النصر، بجانب أبو ظبي الإماراتي، مياوادي من لاوس، ويونغ إليفانتس من ميانمار.
وعبرت مدربة أبو ظبي الإماراتي سارة حسنين عن سعادتها الكبيرة بمشاركة فريقها في النسخة الأولى من البطولة، متمنية أن يحالف فريقها التوفيق في العبور نحو دور المجموعات.
وأوضحت لاعبة أبو ظبي الإماراتي روان الحمادي، أن المشاركة في النسخة الأولى لبطولة دوري أبطال آسيا للسيدات تمثل حلمًا كبير، مؤكدةً على أن الطموحات كبيرة لتحقيق النتائج المأمولة.
وفي المؤتمر الصحفي الخاص بفريق يونغ إليفانتس، أكد مدرب الفريق فوتباسونغ سينغ على جاهزيتهم لخوض المنافسة، مقدمًا شكره للاتحاد السعودي لكرة القدم على حسن الاستقبال.
من جانبها أبدت لاعبة يونغ إليفانتس ((ساكي أونو)) سعادتها بمشاركة فريقها في التصفيات، مشيرة إلى رغبتها وزميلاتها اللاعبات في إظهار أفضل مستوى ممكن خلال مباريات التصفيات.
وفي المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة ممثل المملكة، النصر أمام مياوادي، أكد مدرب النصر ((ساندرو مينديز)) على جاهزية فريقه للمباراة، مشيرًا أن الهدف هو تجاوز فريق مياوادي ومن ثم التفكير في بقية أدوار التصفيات.
من جهتها أبدت لاعبة النصر ((كاثلين سوزا)) سعادتها كون المشاركة هي الأولى لها منذ الانضمام إلى النصر، مؤكدةً أن العالمي يملك كل الطموحات لتحقيق الهدف المأمول.
في المقابل قال مدرب مياوادي ((أيار ماونغ)) إن الفرق المشاركة في التصفيات تملك مستويات كبيرة، متمنيًا أن تُظهر لاعبات فريقه المستويات المأمولة لتحقيق هدف التأهل لدور المجموعات.
وأكدت لاعبة فريق مياوادي ((بيو بيو وين)) أنها وزميلاتها في أتم الجاهزية لخوض مباراة اليوم، مبديةً سعادتها بمشاركتهن في النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا للسيدات.
وسيشهد، اليوم، انطلاق مباريات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لدوري أبطال آسيا للسيدات، حيث سيلتقي فريق أبو ظبي الإماراتي بفريق يونغ إليفانتس على ملعب الأول بارك، فيما يلتقي ممثل الوطن النصر بفريق مياوادي على نفس الملعب.
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