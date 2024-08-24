60 متحدثا بمؤتمر الرياضة الجديدة

60 متحدثا بمؤتمر الرياضة الجديدة
التاريخ
8/24/2024 3:14:25 PM
(MENAFN
- Al Watan)
انطلقت فعاليات مؤتمر ((الرياضة العالمية الجديدة)) الذي تستضيفه الرياض، بمشاركة، تستقبل أكثر من 60 متحدثًا عالميًا، وأكثر من 1200 من روّاد الأعمال والخبراء منهم أكثر من 200 من أبرز الرؤساء التنفيذيين العالميين في قطاعات الرياضات الإلكترونية والرياضة والتكنولوجيا والترفيه والأعمال والاستثمار وغيرها، ويحمل المؤتمر عنوان ((مستقبل ثقافة المشجعين)).
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