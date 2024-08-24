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60 متحدثا بمؤتمر الرياضة الجديدة

8/24/2024 3:14:25 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلقت فعاليات مؤتمر ((الرياضة العالمية الجديدة)) الذي تستضيفه الرياض، بمشاركة، تستقبل أكثر من 60 متحدثًا عالميًا، وأكثر من 1200 من روّاد الأعمال والخبراء منهم أكثر من 200 من أبرز الرؤساء التنفيذيين العالميين في قطاعات الرياضات الإلكترونية والرياضة والتكنولوجيا والترفيه والأعمال والاستثمار وغيرها، ويحمل المؤتمر عنوان ((مستقبل ثقافة المشجعين)).

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