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جاكسون تاسع صفقات الخلود

8/24/2024 3:14:25 PM
(MENAFN- Al Watan) تعاقد الخلود مع المهاجم، الكونغولي جاكسون موليكا، قادمًا من بشكتاش التركي، لتدعيم صفوفه في دوري روشن السعودي.
ويعد موليكا تاسع صفقة أجنبية يبرمها الخلود الصاعد حديثًا لدوري المحترفين السعودي، بعد أن تعاقد مع ويليام تروست إيكونج و المالي أليو ديانج، بالإضافة إلى الفرنسي كيفن ندورام، والقمري ميزياني ماوليدا، والإسباني أليكس كولادو، والسلوفاكي نوربيرت جيومبيز والحارس البرازيلي مارسيلو جروهي.

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