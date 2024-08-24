جاكسون تاسع صفقات الخلود

(MENAFN
- Al Watan)
تعاقد الخلود مع المهاجم، الكونغولي جاكسون موليكا، قادمًا من بشكتاش التركي، لتدعيم صفوفه في دوري روشن السعودي.
ويعد موليكا تاسع صفقة
أجنبية يبرمها الخلود الصاعد حديثًا لدوري المحترفين السعودي، بعد أن تعاقد مع ويليام تروست إيكونج و المالي أليو ديانج، بالإضافة إلى الفرنسي كيفن ندورام، والقمري ميزياني ماوليدا، والإسباني أليكس كولادو، والسلوفاكي نوربيرت جيومبيز والحارس البرازيلي مارسيلو جروهي.
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