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5 أولويات للحكومة السودانية الموازية

8/24/2024 3:14:25 PM
(MENAFN- Al Watan) لوح الباشا طبيق مستشار قائد قوات الدعم السريع بإعلان حكومة موازية في العاصمة السودانية الخرطوم. وقال طبيق في منشور على منصة ((إكس))، إن تعنت قيادات الجيش ورفضهم للتفاوض وترجيح خيار التصعيد والحرب قد يؤدي إلى إعلان حكومة في الخرطوم.
وأشار طبيق إلى أن الحكومة ستضطلع بدورها تجاه حماية المدنيين ونزع الشرعية من رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان بجانب فتح علاقات دبلوماسية مع عدد من الدول وعقد صفقات لشراء طائرات حربية وأنظمة دفاع جوي متطورة لتحييد طيران الجيش السوداني عطفا على تأسيس نظام مصرفي في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع.
وأضاف مستشار حميدتي أن كل الخيارات مفتوحة في الأسابيع القادمة.
إطالة أمد الحرب
وفي وقت سابق، قال محمد حميدتي قائد الدعم السريع، إن غياب وفد الجيش عن مفاوضات جنيف أعاق جهود التوصل إلى حل لوقف إطلاق النار، وسيكون سببًا في إطالة أمد الحرب واستمرار معاناة

وأضاف حميدتي أن الدعم السريع ملتزم بكافة التعهدات وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية، ولن يتردد في التعامل مع أي مبادرة جادة لإنهاء الحرب.
بيان جنيف
وأصدرت مجموعة ((متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان)) التي تضم السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السويسري والإمارات العربية المتحدة ومصر والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بيانا بشأن نتائج الاجتماعات التي عقدت في جنيف حول الأزمة في السودان.
وأوضح البيان أن الحرب في السودان أجبرت 10 ملايين شخص على الفرار من منازلهم، وتعرض أكثر من 25 مليون شخص إلى ارتفاع حاد في الجوع.
كما أكد البيان نجاح المجموعة، وانطلاقًا من إعلان جدة، في تأمين إعادة فتح وتوسيع طرق إيصال الغذاء والدواء والخدمات الطارئة لملايين السودانيين بمشاركة الجيش والدعم السريع، والحصول على ضمانات من طرفي الصراع لتأمين إيصال المساعدات الإنسانية عبر ممرين هما معبر الحدود الغربي في دارفور قرب أدري، وطريق الدبة الذي يمكن الوصول إليه من بورتسودان.
وأضاف البيان أن المجموعة حصلت أيضا على التزامات بتحسين حماية المدنيين وإعداد إطار عمل لضمان امتثال الطرفين لإعلان جدة وأي اتفاقيات مستقبلية بينهما.
وباء ينتشر
وقال مسؤولون إن السودان يعاني للعام الثاني على التوالي من تفشي الكوليرا والذي تسبب في وفاة 28 شخصًا على الأقل الشهر الماضي، وذلك وسط هطول الأمطار في مناطق تكتظ بالنازحين جراء الحرب المستمرة منذ 16 شهرًا في البلاد.
وقال شبل السحباني، مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في السودان لوكالة ((رويترز)) في مدينة بورتسودان، إن البلاد سجلت 658 إصابة بالكوليرا في خمس ولايات منذ بداية الموجة الحالية من التفشي في يوليو.
وأضاف السحباني، أنه مع انهيار أو دمار معظم البنية التحتية الصحية في البلاد وتقلص عدد الموظفين بسبب النزوح، توفي نحو 4.3 % من المصابين، وهو معدل مرتفع مقارنة بتفشي أمراض أخرى. وذكر أن نحو 200 ألف شخص معرضون لخطر الإصابة بالمرض.
وتسببت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، وشردت أكثر من 10 ملايين داخل السودان وخارجه.
ويواجه السودان تفشيًا لخمسة أمراض مختلفة بشكل متزامن منها حمى الضنك والحصبة.
وتعّقد الحرب والأمطار جهود توصيل المساعدات إلى أنحاء البلاد، وخاصةً إلى منطقة دارفور في الغرب.
وحذر خبراء دوليون من مجاعة في مخيم زمزم بدارفور، وهي منطقة غمرتها الأمطار وعرضة بشكل كبير لتفشي الكوليرا.
الحرب المدمرة في السودان
- 15 أبريل 2023 بداية النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
- 18800 قتيل من الطرفين ومدنيين أبرياء.
- 10 ملايين نازح ولاجئ وفق الأمم المتحدة.

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