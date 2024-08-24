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إسرائيل تحشر الفلسطينيين في 10% من مساحة غزة

8/24/2024 3:14:25 PM
(MENAFN- Al Watan) في اليوم الـ323 من الحرب على غزة، أسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل 9 فلسطينيين، بينهم طفلان وامرأة، وإصابة 15 آخرين على الأقل جراء قصف استهدف منزلًا في حي الأمل غرب خان يونس. كما أسفرت غارة أخرى عن مقتل 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في شقة سكنية بمخيم النصيرات وسط غزة.
وتحشر قوات الاحتلال الإسرائيلية الفلسطينيين في نحو 10 % من مساحة القطاع المحاصر.
أزمة إنسانية متفاقمة
تتسارع الأزمة الإنسانية مع تصاعد أوامر الإخلاء الإسرائيلية التي زادت من الضغط على ((المنطقة الإنسانية)) في الجنوب. منذ 22 يوليو، أصدرت القوات الإسرائيلية أوامر إخلاء متكررة، مما قلص المنطقة الإنسانية في غزة بشكل كبير وأدى إلى زيادة عدد النازحين. وفقًا للأمم المتحدة، أصبح 84 % من غزة ضمن منطقة الإخلاء، وشُرد 90 % من سكان القطاع البالغ عددهم 2.1 مليون شخص منذ بدء الحرب.
وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 323 على التوالي إلى 40334 شهيدًا، ونحو 93356 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 69 فلسطينيًا وإصابة 212 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، وارتكاب خمس مجازر ضد العائلات الفلسطينية، خلال الساعات 48 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في كافة مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.
جولة مفاوضات جديدة
ووصل وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية إلى القاهرة، أمس، للإطلاع على نتائج المفاوضات الجارية. حيث ستُعقد جولة جديدة من المحادثات في العاصمة المصرية، بمشاركة المبعوث الأمريكي بيرنز ورئيس وزراء قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إلى جانب كبار المسؤولين من إسرائيل ومصر. وتأمل إسرائيل في أن تستجيب حماس للخرائط الجديدة المقترحة وتوافق على الانضمام للمفاوضات.

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