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أول صفقة تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا منذ هجوم كورسك

8/24/2024 3:14:25 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت روسيا، السبت، عن صفقة تبادل مع أوكرانيا شملت 115 أسير حرب من كل جانب، موضحة أن المجندين الروس أسروا خلال الهجوم الأوكراني على منطقة كورسك الحدودية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه ((في ختام عملية تفاوض، تمت إعادة 115 عسكريا روسيا اعتقلوا في منطقة كورسك من الأراضي الخاضعة لسيطرة نظام كييف. في المقابل، تم تسليم 115 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية)).
وأضافت أن الجنود الروس المفرج عنهم موجودون حاليا على أراضي بيلاروس، الحليفة الوثيقة لموسكو.
من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: ((عاد 115 من المدافعين عنا إلى وطنهم. هم جنود من الحرس الوطني والقوات المسلحة والبحرية وحرس الحدود الوطني)).
جهود إماراتية
تم هذا التبادل، على غرار صفقات التبادل الأخرى بوساطة من الإمارات التي اعتبرت ((أنّ هذا الإنجاز، الذي يأتي بعد نحو شهر على وساطة سابقة ناجحة، يعكس التزام الإمارات كوسيط موثوق به لدى الطرفين في دعم المسار الدبلوماسي لحل الأزمة بين البلدين))، كما جاء في بيان للخارجية الإماراتية.
وهي أول عملية تبادل سجناء بين البلدين منذ أن شن الجيش الأوكراني هجومه داخل روسيا في 6 أغسطس.
وباغت الهجوم الأوكراني الذي بدأ في 6 أغسطس في منطقة كورسك الحدودية الروسية، موسكو، وأعلنت كييف عن أسر ((مئات)) الجنود الروس.
صفقة يناير
وفي يناير الماضي، تم تنفيذ صفقة تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا شملت 448 عسكريا بوساطة إماراتية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، وقتها، استعادة 248 من الجنود الروس في تبادل للأسرى مع أوكرانيا، ومن جانبها، أكدت الرئاسة الأوكرانية على نحو منفصل إعادة أكثر من 200 أسير أوكراني من روسيا، نقلا عن رويترز.
وتبادل الجانبان عددًا من الأسرى عدة مرات على مدار الحرب التي دخلت عامها الثالث.

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