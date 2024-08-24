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أندرو تيت في الإقامة الجبرية مجددا

8/24/2024 3:14:25 PM
(MENAFN- Al Watan) استمر التحقيق في قضايا الأخوين أندرو وتريستان تيت، بعد أن صادرت السلطات الرومانية المزيد من السيارات الفاخرة من ممتلكاتهما في العاصمة بوخارست، أمس. جاء هذا الإجراء بعد يومين من قرار المحكمة بوضع أندرو تيت تحت الإقامة الجبرية لمدة 30 يومًا.
يتناول التحقيق الجديد اتهامات تتعلق بالإتجار بالبشر للقُصر والجنس مع قاصر.
ويوم الأربعاء، احتجزت النيابة العامة ستة أشخاص، بينهم الأخوان تيت، بعد أن داهمت الشرطة أربعة منازل في بوخارست ومنطقة إيلفوف المجاورة.
وقدمت النيابة العامة طلبًا للمحكمة لتمديد فترة احتجاز الأخوين إلى 30 يومًا، لكن القاضي قرر وضع أندرو تيت تحت الإقامة الجبرية، بينما خضع تريستان تيت لرقابة قضائية تشمل قيودًا جغرافية وتبليغًا دوريًا للشرطة.
يذكر أن نجم رياضة الفنون القتالية السابق الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والبريطانية سطع ووصل إلى الشهرة على الإنترنت في السنوات الأخيرة، حيث حصد 11.6 مليار مشاهدة على TikTok بينما كان يتحدث بصوت عالٍ عن هيمنة الذكور وخضوع الإناث والثروة.

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