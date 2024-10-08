تراجع التجارة بين تركيا وإسرائيل بسبب التوترات السياسية

(MENAFN) أقر ممثلين عن عدد من الشركات التركية بأن التوترات السياسية بين تركيا وإسرائيل تؤثر بشكل كبير على حجم التجارة بين البلدين، وفقا لإحدى التقارير، وعلى الرغم من الصعوبات الدبلوماسية العديدة على مدى العقود الماضية، إلا أن التجارة بينهما ظلت قوية، حيث بلغت قيمتها مليارات الدولارات سنويًا، وأشارت الوكالة إلى أن الإسرائيليين يخشون أن لا تنجو هذه التجارة من النزاع الأخير حول الحرب في غزة، وأوقفت تركيا هذا الشهر جميع أشكال التجارة الثنائية مع إسرائيل حتى ينتهي النزاع وتتدفق المساعدات إلى غزة دون عوائق، وقد انتقدت إسرائيل هذا التحرك التركي، مشيرة إلى أنه ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية.



كما سارع المستوردون الإسرائيليون للبحث عن مصادر بديلة للسلع مثل الغذاء والإسمنت والسيارات، ويعتقد الاقتصاديون أن قرار تركيا قد يؤدي إلى عجز على المدى القصير، لكنه من غير المرجح أن يؤثر سلبًا على اقتصاد إسرائيل الذي يبلغ حجمه 500 مليار دولار بشكل كبير، ووفقًا لبيانات الحكومة الإسرائيلية، انخفضت التجارة الثنائية بنحو 23 في المئة إلى 6.2 مليار دولار في عام 2023، وشكلت الواردات الإسرائيلية من تركيا حوالي ثلاثة أرباع هذا الرقم.



كذلك نقل التقرير عن ممثلين عن عدد من شركات التصدير التركية أنهم يبحثون عن طرق لإرسال البضائع إلى إسرائيل عبر دولة ثالثة، لكن المصدرين والمستوردين في كلا البلدين ذكروا منذ ذلك الحين أنه لا توجد مؤشرات على نجاح هذه المحاولات، وأشار المسؤولون التجاريون إلى أن اليونان وإيطاليا ودول أخرى مستعدة لسد الفراغ الذي تركته تركيا، وأن الصفقات قريبة من الاكتمال، ولكن التحدي الرئيسي سيكون في العثور على وجهات بديلة لأكثر من 1.5 مليار دولار من الصادرات الإسرائيلية، والتي تتكون في الغالب من الوقود والمواد الكيميائية وأشباه الموصلات.

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