مدير الوكالة الدولية للطاقة ينتقد سياسات الطاقة في أوروبا ويشدد على الإصلاح الصناعي

(MENAFN
) أبدى فاتح بيروق، المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، قلقًا بشأن قرارات سياسات الطاقة الأخيرة في أوروبا، ووصفها بأنها أخطاء تاريخية كبيرة، وفي مقابلة أبرز بيروق خطأين أساسيين: الاعتماد الثقيل على الغاز الروسي والانتقال بعيدًا عن الطاقة النووية، ووشدد على أن هذه القرارات أضرت بصناعات أوروبا ودعا إلى ضرورة إعادة صياغة شاملة لاستراتيجيات الصناعة لتحفيز الانتعاش.
كما تتماشى تصريحات بيروق مع المناقشات الجارية بين قادة الاتحاد الأوروبي حول تعزيز تنافسية الكتلة، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة للتصدي لهذه المشكلات، ووفقًا لبيروق، تتأخر أوروبا وراء الصين والولايات المتحدة في تصنيع التكنولوجيا النظيفة بسبب مزيج من التشريعات المعقدة وارتفاع تكاليف الطاقة، وبشكل ملحوظ، تفوق أسعار الكهرباء في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير على تلك في الولايات المتحدة، مما يشكل عبئاً كبيرًا على الصناعات، خاصة الصناعات الثقيلة.
كذلك أدى الانتقال بعيدًا عن الغاز الروسي، نتيجة لأزمة أوكرانيا، إلى تفاقم التحديات التي تواجه الصناعات الأوروبية، وسابقًا كان الغاز الروسي يمثل أكثر من 40 بالمئة من إمدادات الطاقة في أوروبا، لكن هذا الرقم انخفض إلى 15 بالمئة بحلول عام 2023، وعلى الرغم من أن هذا الانتقال كان يهدف إلى تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية، إلا أنه أدى إلى نتائج اقتصادية سلبية على المشاريع الأوروبية.
في حين تؤكد انتقادات بيروق على ضرورة أوروبا إعادة تقييم سياساتها الطاقوية واستراتيجياتها الصناعية لتعزيز التنافسية والتخفيف من المخاطر الاقتصادية، وستكون مواجهة تعقيدات إمدادات الطاقة واعتماد نهج متوازن لمصادر الطاقة حاسمة في تعزيز النمو المستدام والصمود عبر الصناعات الأوروبية.
MENAFN17042024000045015682ID1108104312
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.