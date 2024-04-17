أداء الصين الاقتصادي يتعدى التوقعات في الربع الأول معززاً بالإجراءات السياسية

(MENAFN
) تكشف البيانات الرسمية أن اقتصاد الصين تفوق التوقعات في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مما يوفر دعماً مرحباً للمسؤولين الذين يتصارعون مع قضايا في قطاع العقارات وتصاعد ديون الحكومات المحلية. رداً على هذه القلق، وقامت الحكومة بتنفيذ سلسلة من التدابير المالية والنقدية الهادفة إلى تعزيز النمو، وخاصةً مع تحديد هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في المئة لعام 2024، الذي اعتبره المحللون تحدياً.
كما تظهر أحدث الإحصائيات من الجهاز الوطني للإحصاء نمو الناتج المحلي بنسبة 5.3 في المئة سنوياً خلال الفترة من يناير إلى مارس، متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 4.6 في المئة والتي كان يتوقعها المحللون في استطلاع لرويترز، كما تجاوز هذا النمو بشكل طفيف التوسع الذي سجل في الربع السابق من عام 2023 بنسبة 5.2 في المئة، ونسب هذا الزخم الإيجابي شينغ ليان، المتحدث باسم الجهاز الوطني للإحصاء، إلى فعالية التدابير الحكومية، مشيراً إلى أنها بدأت تؤتي ثمارها.
وعلى الرغم من أن معدل النمو الفصلي يظل إنجازاً كبيراً مقارنة بالعديد من الاقتصاديات الكبرى عالمياً، إلا أنه يمثل أيضاً أدنى معدل نمو للصين منذ عام 1990، باستثناء الفترة التي تأثرت فيها بجائحة كوفيد-19، ومع ذلك، تبرز الأداء القوة الصينية والجهود المستمرة للتغلب على التحديات الاقتصادية والحفاظ على زخم النمو.
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