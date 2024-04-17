الرئيس الصيني وشولتس يناقشان العلاقات المتبادلة مع التركيز على المنافسة العادلة

(MENAFN
) في اجتماع عُقد في بكين، أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ عن تفاؤله بشأن تطور العلاقات الثنائية مع ألمانيا، مؤكدًا أهمية الاحترام المتبادل وتحديد النقاط المشتركة مع تجاهل الاختلافات، ومشددًا على النهج الاستراتيجي المستقبلي، أكد شي على ضرورة إطار شامل يحكم العلاقات الثنائية.
كما تسلط زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس إلى الصين، التي تعتبر زيارته الأولى منذ اعتماد استراتيجية "تقليل المخاطر" لألمانيا التي تهدف إلى الحفاظ على علاقة متوازنة مع الصين، الضوء على أهمية تعزيز الحوار الإيجابي بين البلدين، وترددت تصريحات شي نفس المبادئ الخاصة بالاحترام المتبادل والتعاون، مؤكدة التفاني في الحفاظ على علاقات مستقرة، وأكد شولتس على ضرورة الممارسات العادلة في المجال الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار بين الصين وألمانيا. في كلمته أمام الطلاب في جامعة تونغجي في شانغهاي، أكد شولتس على أهمية العدالة، محذرًا من التدابير التحميصية وداعيًا إلى بيئة عادلة.
كذلك أكد شولتس أن المنافسة العادلة يجب أن تكون المبدأ التوجيهي، مع التركيز على منع الممارسات مثل التفريغ وحماية حقوق الملكية الفكرية، ولفتت تصريحاته الانتباه إلى أهمية التفاعل الاقتصادي الشفاف والقائم على القواعد بين البلدين، بينما أبرزت أهمية السوق الصينية للاقتصاد الألماني أثناء زيارة شولتس، كما يظهر من مشاركة كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركات الألمانية الرائدة مثل مرسيدس-بنز وبي إم دبليو، وتسلط هذه الوفد الضوء على الروابط الاقتصادية العميقة بين ألمانيا والصين، وتعزز التفاني في تعزيز التعاون والفوائد المتبادلة في التجارة والاستثمار.
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