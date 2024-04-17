تخفيض ارتفاع أسعار الغذاء يجلب الراحة للعائلات في الدول الغنية

(MENAFN
) تشير معلومات جديدة من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى انخفاض كبير في معدل زيادة أسعار الغذاء عبر 38 دولة متقدمة، وصولاً إلى أدنى مستوى لها منذ فترة قبل الحرب في أوكرانيا، وقد انخفض التغير السنوي في تكاليف الغذاء للمستهلكين إلى 5.3 في المئة في شهر فبراير، وهو انخفاض ملحوظ عن نسبة 6.2 في المئة في الشهر السابق وانخفاض كبير عن الذروة التي سجلت 16.2 في المئة في نوفمبر 2022.
كما شهدت ارتفاعًا في تكاليف الغذاء في عام 2022، مرتبطة أساسًا بزيادة تكاليف الطاقة وتعطيل التجارة بسبب الصراع الأوكراني، وقد تراجعت تدريجيا، وعلاوة على ذلك، أحداث غير متوقعة مثل الجفاف الشديد وانقطاع سلاسل التوريد الناجمة عن جائحة كوفيد-19 أضافت إلى الضغوط التضخمية التي يواجهها المستهلكون.
كذلك أثرت هذه الأسعار المرتفعة بشكل كبير على الأمن الغذائي العالمي، حيث يواجه ما يقدر بنحو 333 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد في عام 2023، حسبما ذكرته برنامج الأغذية العالمي، وفي إشارة إلى خطورة الوضع، وصف كارلوس ميرا، القائد في السلع الزراعية في رابوبانك، الوضع بأنه شهد بعض أشد حالات ارتفاع أسعار الغذاء.
ومع ذلك، هناك تغيير ملحوظ في منظر السلع الزراعية، حيث شهدت الأسعار انخفاضاً كبيراً على مدى السنتين الماضيتين منذ بلوغ ذروتها بعد الصراع الأوكراني، ويؤثر هذا الاتجاه الهابط في الأسعار على تأثير الانكماش، حتى على مستوى التجزئة.
في حين جمعت مجموعة من العوامل، بما في ذلك استقرار سلاسل التوريد، وانخفاض أسعار الغاز إلى مستويات تاريخية طبيعية، واستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية عبر ممر البحر الأسود، جميعها للمساهمة في تخفيف الضغوط التضخمية، ويقترح الاقتصادي توماس فييلاديك من شركة الاستثمار ت. رو برايس أن فك تشابك هذه العوامل يشير إلى تباطؤ مستمر في زيادة أسعار الغذاء على مستوى العالم في المستقبل.
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