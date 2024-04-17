الولايات المتحدة تواصل جهودها لإخماد صناعة الرقائق الصينية

(MENAFN
) تتواصل الصراعات بين الولايات المتحدة والصين في مجال تكنولوجيا الشرائح الإلكترونية، المعروفة باسم "حرب الرقائق"، بزيادة في الشدة مع استمرار الولايات المتحدة في جهودها لتقييد تقدم صناعة الرقائق الصينية، وتصاعد النزاع بشكل كبير في أكتوبر 2022، عندما فرضت الولايات المتحدة ضوابط صارمة على تصدير الرقائق "فائقة التقدم" إلى الشركات الصينية، وتلا ذلك قرار مهم آخر في أكتوبر 2023، يمنع تصدير معدات تصنيع الرقائق الأمريكية القديمة إلى الصين، بالإضافة إلى ذلك، قامت الولايات المتحدة بتوسيع تأثيرها عن طريق الضغط على الشركات الهولندية واليابانية، الموردين الرئيسيين لآلات تصنيع الرقائق، للامتناع عن بيع مثل هذه المعدات إلى الصين تحت تهديد العقوبات.
كما تشير التطورات الأخيرة إلى أن إجراءات واشنطن لم تكن موجهة فقط لعرقلة تقدم صناعة الرقائق الصينية؛ بل تشير إلى هدف أوسع لعرقلة أي فرصة لتعزيز قدرات الصين في تصنيع الرقائق المحلية بشكل كامل، وفي خطوة هامة، أرسلت الولايات المتحدة وفدًا، بقيادة آلان إيستيفيس، نائب وزير التجارة للصناعة والأمن، إلى هولندا، وكان الهدف الرئيسي من هذا الوفد حث السلطات الهولندية على إجبار الشركات المحلية، وخاصة "إيه إس إم إل"، وهي مورد بارز لآلات تصنيع الرقائق، على التوقف عن تقديم خدمات الصيانة لآلات تصنيع الرقائق التي تم بيعها سابقًا إلى الصين قبل تنفيذ ضوابط التصدير الأمريكية.
كذلك تسلط هذه الخطوة الأخيرة من الولايات المتحدة الضوء على تصعيد استراتيجي في حملتها ضد صناعة الرقائق الصينية، ومن خلال استهداف خدمات الصيانة لآلات تصنيع الرقائق القائمة في الصين، تهدف الولايات المتحدة إلى عرقلة جهود البلاد لتعزيز قدراتها في مجال الرقائق الإلكترونية، والدلالة واضحة: تستخدم الولايات المتحدة نهجًا متعدد الجوانب، بما في ذلك ضوابط التصدير والضغط الدبلوماسي واستغلال تأثيرها على اللاعبين الرئيسيين في سلسلة التوريد العالمية، لتأكيد الهيمنة وتقييد تقدم الصين في القطاع التكنولوجي الحاسم للرقائق الإلكترونية.
في حين تتجاوز عواقب هذه الإجراءات العلاقات الثنائية، وتتردد عبر المشهد التكنولوجي العالمي، ومع استمرار التوترات وتصاعد "حرب الرقائق"، تبقى الآثار على الابتكار التكنولوجي وديناميات سلسلة التوريد والاستقرار الجيوسياسي ذات أهمية بالغة، وتؤكد هذه التطورات على تعقيد وعواقب التصعيد في الصراع المستمر بين أكبر اقتصادين في العالم في مجال تكنولوجيا الرقائق الإلكترونية.
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