الاقتصاد العالمي يستعد لنمو متواضع

(MENAFN
) أصدر صندوق النقد الدولي مؤخرًا تقريره الأخير لنظرته للاقتصاد العالمي، حيث توقع زيادة طفيفة في النمو العالمي لعام 2024 بنسبة 3.2 بالمئة، وعلى الرغم من هذا الارتفاع الطفيف، يصف صندوق النقد الدولي توسع الاقتصاد العالمي بأنه ثابت ولكن بطيء، والعامل الرئيسي وراء هذه النظرة هو الأداء القوي للاقتصاد الأمريكي، حيث من المتوقع أن يعوض التحديات مثل ارتفاع التضخم المستمر وتباطؤ الطلب في الأسواق الرئيسية مثل الصين وأوروبا، وتأثيرات الصراعات الإقليمية المتبقية.
كما يتوقع صندوق النقد الدولي استمرار هذا النمط النموي بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحقيقي الثابت عند 3.2 بالمئة لكل من عامي 2024 و 2025، وهو ما يعكس الوتيرة المرصودة في عام 2023، ويُعزى التعديل الطفيف لعام 2024، وهو زيادة بنسبة 0.1 نقطة مئوية فقط، إلى توقعات مرتفعة لنمو الاقتصاد في الولايات المتحدة.
كذلك أكد رئيس الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه جورينشا، على المرونة التي أظهرها الاقتصاد العالمي في مواجهة هذه التحديات، وشدد على الاتجاه الملحوظ للبلدان في تجاوز توقعات الركود المظلمة، خاصة مع تشديد البنوك المركزية على السياسة النقدية لمكافحة ضغوط التضخم، وتسلط التقريرات المقدمة في تقرير صندوق النقد الدولي الضوء على تقليل تأثير جائحة كوفيد-19 والأزمات المرتبطة بتكاليف المعيشة. حيث تعود العديد من الدول إلى مستويات الإنتاج قبل الجائحة بسرعة أكبر مما كان متوقعًا سابقًا، مما يشير إلى المرونة والقدرة على التكيف داخل المشهد الاقتصادي العالمي.
وعلى الرغم من إشارات تخفيف التضخم، حذر جورينشا من أن التقدم في مواءمة معدلات التضخم مع أهداف البنوك المركزية قد تباطأ في الأشهر الأخيرة، وأشار بشكل خاص إلى المؤشرات القوية للطلب في الولايات المتحدة كعامل مساهم في هذا الاتجاه، وبينما يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاضاً تدريجياً في التضخم خلال العام الحالي، أشار جورينشا إلى أن تعديل أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي قد لا يحدث بسرعة كما يشير توقعات السوق.
باختصار، على الرغم من أن الاقتصاد العالمي يظهر مرونة ومسارًا نحو التعافي التدريجي، إلا أنه لا يزال يواجه تحديات مثل ضغوط التضخم والصراعات الإقليمية، وتعكس توقعات صندوق النقد الدولي تفاؤلًا حذرًا مع الحاجة الملحة إلى اليقظة المستمرة والاستجابة المرنة للسياسات للتغلب على عدم اليقين في المستقبل.
MENAFN17042024000045015682ID1108104257
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.