Thursday, 18 April 2024 11:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأراضي والمساحة: إعادة النظر بالقيمة الإدارية لنحو 1.7 مليون قطعة على مستوى المملكة

4/17/2024 3:12:14 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رصد
كشف مدير عام دائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش التزام الدائرة بإزالة كل التشوهات في القيمة الإدارية للأراضي، لافتا إلى إعادة النظر بنحو 1.7 مليون قطعة على مستوى المملكة من حيث القيمة الإدارية.
وقال العموش اليوم الأربعاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن الدائرة قامت بنشر القيمة الإدارية في الصحف المحلية لغايات الاعتراض وبعد انتهاء مهلة الاعتراض فإنها بصدد نشرها بالجريدة الرسمية لغاية اعتمادها بصورتها النهائية.
وأضاف أن الدائرة أطلقت خدمة القيمة الإدارية في 34 مديرية في كافة المحافظات، إذ كانت سابقا في 9 مديريات فقط وهي مديريات العاصمة بالإضافة إلى الزرقاء وإربد، وهي الأقرب للقيمة السوقية والتي تعتمد في كافة الإجراءات الرسمية.
وأشار العموش إلى إطلاق 32 خدمة إلكترونية في دائرة الأراضي والمساحة انسجاما مع التحول الإلكتروني، ومنذ إطلاقها في 11 شباط 2024 تم إصدار أكثر من 98 ألف وثيقة، وتشمل خدمات سندات التسجيل ومخططات الأراضي والقواشين، أما البيع الإلكتروني فإن المرحلة الأولى ستكون في العاصمة عمّان حيث تبدأ منذ تقديم الطلب وانتهاءً بكافة الإجراءات ما عدا التوقيع فإنه يجب أن يكون وجاهيا وفق القانون، حيث ستقلل هذه الخدمة الإلكترونية عدد المراجعين بنسبة 94% مع الحفاظ على الدقة في الخدمة.
وحول قضايا إزالة الشيوع أوضح أن القضايا تأخذ بعض الوقت لأنها مبنية على وجود خلاف وإجراءات طويلة تتمثل بالاعتراضات والتبليغات وغيرها من الإجراءات، لافتا إلى أن بعض القضايا تصل إلى سنة ويجب استكمال كافة الإجراءات بشكلها السليم حتى لا يتم الاعتراض عليها من طرفي الخلاف.
ولفت العموش إلى أنه بإمكان أبناء قطاع غزة التملك لشقة واحدة بقصد السكن ووفق الإجراءات المعمول بها في القانون.

MENAFN17042024000208011052ID1108104179

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث