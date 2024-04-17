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شهداء وجرحى بينهم أطفال بغارة إسرائيلية في رفح

4/17/2024 3:12:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 7 فلسطينيين بينهم أطفال جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة أبو الهنود بمخيم يبنا بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وقالت إن أطفالا انتشلوا من تحت ركام المنزل بعد قصفه من قبل طيران جيش الاحتلال.













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