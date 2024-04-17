شهداء وجرحى بينهم أطفال بغارة إسرائيلية في رفح

شهداء وجرحى بينهم أطفال بغارة إسرائيلية في رفح
التاريخ
4/17/2024 3:12:14 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 7 فلسطينيين بينهم أطفال جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة أبو الهنود بمخيم يبنا بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وقالت إن أطفالا انتشلوا من تحت ركام المنزل بعد قصفه من قبل طيران جيش الاحتلال.
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