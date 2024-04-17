الأراضي والمساحة: نشر القيمة الإدارية بالجريدة الرسمية قريبا

الأراضي والمساحة: نشر القيمة الإدارية بالجريدة الرسمية قريبا
التاريخ
4/17/2024 3:12:14 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش يتحدث عن تفاصيل خدمة البيع الإلكتروني في دائرة الأراضي والمساحة، وما هي آلية تقديم الطلب
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