Thursday, 18 April 2024 11:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السوق المركزي .. ارتفاع طفيف على أسعار بعض أصناف الخضار

4/17/2024 3:12:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار بعض أصناف الخضار منها كوسا، ليمون، حلوة اخضر نحو 10 إلى 20 قرشا للكيلو وفق تسعيرة السوق المركزي.
وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي للسوق المركزي، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 25 - 35 قرشا، والبصل الناشف بين 25 - 35 قرشا، والثوم 100 - 200 قرش، والبندورة بين 5 - 10 قرشا.
وتاليا لائحة مفصلة بأسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي الاربعاء.





MENAFN17042024000208011052ID1108104176

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث