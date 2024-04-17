السوق المركزي .. ارتفاع طفيف على أسعار بعض أصناف الخضار

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار بعض أصناف الخضار منها كوسا، ليمون، حلوة اخضر نحو 10 إلى 20 قرشا للكيلو وفق تسعيرة السوق المركزي.
وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي للسوق المركزي، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 25 - 35 قرشا، والبصل الناشف بين 25 - 35 قرشا، والثوم 100 - 200 قرش، والبندورة بين 5 - 10 قرشا.
وتاليا لائحة مفصلة بأسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي الاربعاء.
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