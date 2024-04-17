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جمعية الفنادق: الوضع صعب ونسب إشغال الفنادق في الأردن أقل من 25%

4/17/2024 3:12:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات، إن نسب إشغال الفنادق في مختلف مناطق الأردن بعد عيد الفطر أقل من 25%.
وبيّن هلالات لـ " الوكيل الإخباري" أنه خلال فترة عيد الفطر ارتفعت نسب الإشغال قليلاً إلا أنها عاودت إلى التراجع بشكل ملحوظ، وسجلت تدني أكثر مما كانت عليه في شهر آذار الماضي.
وأوضح أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة كانت السبب الأبرز في تراجع نسب إشغال الفنادق وإلغاء الحجوزات، مشيراً إلى أن عدّة فنادق لم تُسجل نسب اشغال مطلقاً.
ووصف هلالات الوضع "بالصعب" متأملاً أن تنفرج الأزمة قريباً ويعود النشاط السياحي من جديد.













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