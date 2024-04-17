الكواليت: تصدير 24 الف رأس من الخراف إلى الأسواق الخليجية خلال 3 أيام

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات
كشف رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت انه تم تصدير 24 الف رأس من الأغنام لغاية يوم أمس الثلاثاء منذ استئناف تصدير الخراف للأسواق الخليجية.
وقال الكواليت لـ "الوكيل الاخباري" إن الخراف الأردنية تخضع للحجر الصحي لمدة 21 يوما قبل تصديرها إلى الأسواق الخليجية وذلك بسبب بعض الإجراءات التي تتعلق بالوضع الصحي.
وتوقع الكواليت دخول 10 الاف راس من الخراف للاسواق الخليجية اليوم الأربعاء
وكانت قد أكدت وزارة الزراعة أن السعودية قررت رفع الحظر المؤقت عن الخراف الاردنية بشرط خضوعها للحجر الصحي.
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