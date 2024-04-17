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الكواليت: تصدير 24 الف رأس من الخراف إلى الأسواق الخليجية خلال 3 أيام

4/17/2024 3:12:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات
كشف رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت انه تم تصدير 24 الف رأس من الأغنام لغاية يوم أمس الثلاثاء منذ استئناف تصدير الخراف للأسواق الخليجية.
وقال الكواليت لـ "الوكيل الاخباري" إن الخراف الأردنية تخضع للحجر الصحي لمدة 21 يوما قبل تصديرها إلى الأسواق الخليجية وذلك بسبب بعض الإجراءات التي تتعلق بالوضع الصحي.
وتوقع الكواليت دخول 10 الاف راس من الخراف للاسواق الخليجية اليوم الأربعاء
وكانت قد أكدت وزارة الزراعة أن السعودية قررت رفع الحظر المؤقت عن الخراف الاردنية بشرط خضوعها للحجر الصحي.

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