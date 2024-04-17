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48 دينارا للغرام .. ارتفاع قياسي على أسعار الذهب في الاردن

4/17/2024 3:11:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب 30 قرشاً للغرام الواحد في الأردن اليوم الأربعاء، وفق نقابة اصحاب محلات الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند 48.00 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 46.0 ديناراً للشراء منهم، بينما وصل سعر غرام الذهب عيار 18 إلى عند 42.90 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 39.40 ديناراً للشراء منهم.





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