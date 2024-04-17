48 دينارا للغرام .. ارتفاع قياسي على أسعار الذهب في الاردن

48 دينارا للغرام .. ارتفاع قياسي على أسعار الذهب في الاردن
التاريخ
4/17/2024 3:11:31 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب 30 قرشاً للغرام الواحد في الأردن اليوم الأربعاء، وفق نقابة اصحاب محلات الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند 48.00 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 46.0 ديناراً للشراء منهم، بينما وصل سعر غرام الذهب عيار 18 إلى عند 42.90 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 39.40 ديناراً للشراء منهم.
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